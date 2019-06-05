«Роскосмос» и NASA обсудили соглашение о «перекрёстных полётах»

«Роскосмос» обсудил с американским аэрокосмическим агентством NASA необходимость соглашения о «перекрёстных полётах» российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов на российских «Союзах».

«Стороны обсудили вопросы, касающиеся условий организации так называемых перекрёстных полётов, в частности необходимость заключения соответствующего межагентского соглашения между госкорпорацией «Роскосмос» и NASA», — цитирует ТАСС российскую корпорацию.

Во время переговоров в «Роскосмосе» отметили, что рассмотрят возможность интеграции американских кораблей в программу МКС только после того, как они «будут сертифицированы и продемонстрируют свою надёжность».

В марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что американские астронавты продолжат летать к МКС на российских кораблях «Союз».