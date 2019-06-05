«Роскосмос» и NASA обсудили соглашение о «перекрёстных полётах»

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«Роскосмос» обсудил с американским аэрокосмическим агентством NASA необходимость соглашения о «перекрёстных полётах» российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов на российских «Союзах».
«Роскосмос» и NASA обсудили соглашение о «перекрёстных полётах»
  • РИА Новости

«Стороны обсудили вопросы, касающиеся условий организации так называемых перекрёстных полётов, в частности необходимость заключения соответствующего межагентского соглашения между госкорпорацией «Роскосмос» и NASA», — цитирует ТАСС российскую корпорацию.

Во время переговоров в «Роскосмосе» отметили, что рассмотрят возможность интеграции американских кораблей в программу МКС только после того, как они «будут сертифицированы и продемонстрируют свою надёжность».

В марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что американские астронавты продолжат летать к МКС на российских кораблях «Союз».

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