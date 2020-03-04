«Раскрытие исторической правды»: Германия передаст России данные о советских военнопленных

Германия планирует передать России данные о советских военнопленных, находившихся в нацистских лагерях в 1941—1945 годах, сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр. Информация будет предоставлена в рамках договорённостей, достигнутых в 2019 году министерствами иностранных дел России и Германии. Согласно оценкам историков, в годы Великой Отечественной войны попали в плен или пропали без вести от 3,4 до 4,6 млн советских военнослужащих. Из тех, кто находился в плену, около 1,8 млн вернулись на Родину. Судьба многих советских воинов, пропавших в годы войны, до сих пор остаётся неизвестной. Как отмечают эксперты, данная инициатива поможет исправить эту ситуацию и сохранить историческую правду о войне.

В апреле 2020 года должна состояться передача России сведений об узниках концлагерей времён Великой Отечественной войны, сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

«Мы надеемся, что в апреле тысячи блоков данных будут переданы российской стороне. Речь идёт о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях. И это внесёт свой вклад в прояснение судеб этих людей и также внесёт вклад в примирение», — заявил немецкий дипломат на вечере памяти военнопленных в своей резиденции.

Договорённости относительно передачи информации были достигнуты министерствами иностранных дел России и Германии. Соответствующее соглашение было подписано осенью 2019 года.

«Пленные умирали тысячами»

В немецких и других западных источниках фигурируют данные, свидетельствующие о том, что в плену у нацистов в годы Великой Отечественной войны побывали от 5,2 до 5,7 млн советских военнослужащих. Однако отечественные историки считают эту информацию некорректной. Дело в том, что гитлеровцы приписывали к числу военнопленных сотрудников советских и партийных органов, гражданских мужчин, находившихся в порядках отступающих войск, подпольщиков, заложников и не приведённых к присяге военнообязанных. В большинстве отечественных исследований фигурируют данные о 3,4—4,6 млн советских военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

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При этом условия содержания советских военнопленных в германских лагерях историки оценивают как нечеловеческие.

«Условия содержания были таковы, что они фактически подвергались тотальному уничтожению. В пересыльных лагерях на оккупированной территории СССР погибли сотни тысяч советских военнопленных. На втором этапе, когда в Германии с рабочей силой стало тяжелее, немцами было принято решение об использовании советских военнопленных на работах. Они пересылались уже в лагеря постоянного содержания — шталаги, рабочие лагеря на территории рейха, и привлекались к работе на предприятиях. Нормы питания и форма содержания позволяли просто поддержать их существование до того момента, пока они не выработаются окончательно», — рассказал в беседе с RT ответственный секретарь «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований» Максим Вилков.

По его словам, после того как пленные теряли возможность работать, они либо сами погибали от истощения, либо направлялись в лагеря смерти.

Советские военнопленные в открытых товарных вагонах на вокзале Витебска. 1941 год.

© Deutsches Bundesarchiv

Вилков подчеркнул, что смертность среди советских военнопленных в немецком плену была значительно выше, чем смертность гитлеровцев, попавших в плен к Красной армии.

«Советские военнопленные подвергались организованному тотальному уничтожению. Перед СССР же задача уничтожать немецких военнопленных не стояла. Немецкие военнопленные находились в нормальных условиях», — заявил он.

Научный директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук Михаил Мягков также называет положение советских военнопленных в нацистском плену ужасным.

«Они умирали от голода, от холода, от невыносимых условий существования, от убийств, которые совершали гитлеровские охранники. Их расстреливали, казнили, всё было сделано для того, чтобы военнопленные как можно скорее погибли», — подчеркнул Мягков.

По его словам, в первый период войны лагерь для военнопленных состоял из открытого пространства, огороженного колючей проволокой и охранниками с пулемётами.

«Пленных не кормили. Они умирали тысячами, их расстреливали при любом удобном случае», — говорит Мягков.

Он напомнил, что существовала специальная памятка для германских солдат, которые должны были уничтожать сразу советских военнопленных при малейшей попытке или подозрении в неповиновении.

«Военнопленных использовали для рабского труда, на самых тяжёлых работах, использовали для разминирования местности, на каменоломнях, на заводах, которые производили вредную продукцию. Военнопленные получали самый мизерный продовольственный паёк, который позволял лишь медленно умирать», — рассказал историк.

В то же самое время, по словам эксперта, большинство советских военнопленных отказывались смириться со своей судьбой — не шли на сотрудничество с нацистами, поднимали восстания, участвовали в деятельности подпольных антифашистских организаций. Около 400 тыс. из них пытались бежать.

Всемирную известность обрели имена погибших под пытками в нацистском плену Героев Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева и подполковника Николая Власова. Карбышев умер после того, как его поливали холодной водой на морозе, а Власова гитлеровцы заживо сожгли в крематории.

Герой Советского Союза лётчик Власов Николай Иванович в плену. 1943 год

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Всего из нацистского плена в СССР вернулись около 1,8 млн бывших военнопленных. Большинство из попавших в плен красноармейцев погибли от нечеловеческих условий содержания либо были казнены нацистами.

«Очень хороший шаг»

По словам историков, участь многих советских военнослужащих, попавших в плен к нацистам в годы Великой Отечественной войны, до сих пор остаётся неизвестной. Кроме того, вопрос с пленом порождает немало исторических спекуляций.

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«Трагедия военнопленных, миллионы которых были уничтожены нацистами, стала, как ни странно, одной из тем, на которых паразитируют антисоветские пропагандисты. Общая концепция, которую перепевают на все голоса, такова: Сталин заявил, что у нас не может быть военнопленных, и не присоединился к Женевской конвенции; поэтому в 1941 году немцам ничего не оставалось, кроме как расстреливать пленных и морить их голодом... Однако на самом деле это не более чем примитивная клевета», — пишет в книге «За что сражались советские люди» историк Александр Дюков.

По его словам, советские военнопленные подпадали под действие Гаагской конвенции, которую Россия в своё время подписала. Кроме того, подписавшие Женевскую конвенцию государства принимали на себя обязательства нормально обращаться с военнопленными вне зависимости от того, подписали их страны конвенцию или нет. Советские нормативно-правовые акты, регулировавшие положение военнопленных, также в целом соответствовали требованиям конвенций. Сразу после начала войны Советский Союз выразил желание сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста.

«Безусловно, то, что Германия передаёт сведения, касающиеся Второй мировой войны, которые важны не только для историков, но и для широкой общественности, — это позитивный факт. Раскрытие исторической правды о войне вселяет надежду на то, что те круги в Польше, на Украине, в Прибалтике, которые проводят националистическую политику, всё же задумаются над тем, что такое нацизм и почему нужно бороться с любыми проявлениями неонацизма в современном мире», — утверждает Михаил Мягков.

Советские военнопленные, доставленные в концлагерь Заксенхаузен. Только в период с августа по ноябрь 1941 г. в концлагере были убиты по меньшей мере 10 тыс. советских военнопленных и еще 3 тыс. умерли от голода. Ораниенбург, Бранденбург, Германия, сентябрь 1941-го

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Позитивно оценивает передачу Германией данных о советских военнопленных и Максим Вилков.

«Это очень хороший шаг. В принципе немцами делается многое для восстановления памяти о советских военнопленных. Проблема заключается в том, что советские военнопленные в целом в Германии не были до сих пор признаны как категория людей, относящихся к жертвам нацизма. Эта проблема носит системный характер, однако в Германии есть очень серьёзные силы, которые направлены на то, чтобы эту ситуацию изменить. Поэтому можно только приветствовать шаг по передаче архивных данных», — отметил эксперт.

По его словам, сегодня существуют различные международные инициативы, направленные на восстановление исторической памяти о Великой Отечественной войне.

«Насколько я знаю, сейчас готовится общая российско-германская база по советским военнопленным, в которой бы отражались судьбы всех людей, которые попали в немецкий плен. Это будет очень важный проект для преодоления той ситуации, когда советские военнопленные находятся в состоянии забытой жертвы нацистской политики уничтожения», — подытожил Максим Вилков.