«Приказ о сокрытии преступлений»: историк спецслужб — о работе Освенцима и его жертвах

75 лет назад войска Красной армии освободили находившийся на территории Польши концлагерь Освенцим (Аушвиц), где в годы Второй мировой войны нацисты убили, по разным оценкам, от одного до шести миллионов человек. Виновных в этих преступлениях советские следователи выявляли в течение нескольких лет после войны. В интервью RT историк спецслужб Владимир Макаров рассказал, кем были охранники и надзиратели Освенцима, как гитлеровцы пытались скрыть свои преступления и избежать наказания, а также о проблемах, с которыми столкнулись учёные при подсчёте количества жертв этой «фабрики смерти».

— Учёные до сих пор не пришли к единому мнению, сколько людей было убито в Освенциме. Называются цифры от одного до четырёх и более миллионов погибших. Откуда такой разброс?

— В 1943 году у Гиммлера был подписан специальный приказ о сокрытии преступлений. Места массовых расстрелов тщательно маскировались, на их месте высаживались деревья, фотографии изымались, было запрещено снимать публичные казни. Нацисты, виновники этих преступлений, сотрудники и руководители концлагерей, конечно, были заинтересованы в том, чтобы занижать количество жертв.

Нужно знать примерную методику, по которой определялось количество жертв в Освенциме. На территории Аушвица нацисты взорвали склады, в которых хранилась одежда и те вещи, которые были изъяты у жертв. Из, по-моему, 36 складов было взорвано 29. В оставшихся было найдено 800 тысяч комплектов женской одежды и 350 тысяч мужской. Вот это была первая цифра, от которой чрезвычайная государственная комиссия по расследованию злодеяний нацистских преступников и их пособников отталкивалась.

Мы также можем примерно посчитать производительность крематориев. Освенцим был основан по указу Гиммлера 27 апреля 1940 года. И где-то к лету туда стали прибывать первые заключённые из оккупированных стран Европы. Мощность крематориев была рассчитана на сжигание 270 тысяч трупов в месяц. Туда прибывало примерно по десять эшелонов в день, в каждом по 40—50 вагонов.

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— И всё это следует из показаний?

— Да, это показания свидетелей, вернее, бывших узников, которые остались в живых. Показания охранников, надзирателей лагеря. Надо сказать, что немцы, вернее, нацисты, это делали достаточно экономно. Внутренней охраной заключённых занимались сами заключённые.

— Вы специально подчёркиваете, что не немцы, а нацисты?

— Да, это весьма существенно. Не только немцы. Потому что и в охране, и в строительстве лагеря, так как это было на польской земле, принимали участие поляки. Они же были и заключёнными, они же были и надзирателями, надсмотрщиками, охранниками. Освенцим в этом плане не был исключением по сравнению с другими концлагерями на территории Польши.

— Как можно оценить общее количество жертв Освенцима?

— По данным, которые озвучивают сами узники, по их наблюдениям, это тоже весьма приблизительно, где-то до шести миллионов. То есть количество заключённых, уничтоженных в Освенциме, колеблется от 2,5—4 до 4—6 миллионов человек.

— Известно, что в Освенциме проводились чудовищные эксперименты на живых людях. Как это происходило?

— Нацистские врачи проводили эксперименты над живыми людьми в концлагерях. И Освенцим был одним из таких мест. В частности, там работал профессор гинекологии Карл Клауберг. Он проводил опыты и по стерилизации женщин, и по заражению различными инфекционными заболеваниями. Опыты над младенцами. Проводились чудовищные эксперименты. Затем этих людей сжигали в крематории.

Газовая камера Освенцима

© ushmm.org

— И потом он ещё и гордился тем, что делал?

— Да. Он как бы считал, что делает это всё во имя медицины. Но вообще-то все эти эксперименты проводились в основном для СС, по программе СС. По программе максимального уничтожения народов оккупированных стран. То есть, если бы Красная армия не сломала хребет нацистскому зверю, то эти зловещие эксперименты были бы распространены на жителей оккупированных нацистами территорий. Их ждала бы незавидная судьба, просто физическое уничтожение различными методами.

— Как была организована работа женских отделений Освенцима?

— В женских отделениях лагерей надсмотрщиками, надзирателями были женщины. Это были сотрудники СС, охранной дивизии «Мёртвая голова». Эти садистки устраивали такие мероприятия, как «спортивные забеги» на 700—800 метров с грузом, и при этом избивали заключённых женщин. Там же, в Освенциме, уничтожали женщин не только в крематориях. Была выкопана яма диаметром где-то 60 метров и глубиной два метра. Их трупы там сжигались.

— Как расследовались эти преступления?

— Надо отметить роль органов контрразведки Смерш, вообще органов безопасности, которые специально занимались поиском нацистских преступников. Как одна из категорий, в докладах были руководители и сотрудники концлагерей. Их искали тщательно. В число таких лиц попали и вот эти немецкие преступницы. Они были приговорены к смертной казни.

— Как в целом складывалась судьба нацистских преступников, имеющих отношение к концлагерям?

— Было несколько массовых процессов, в ходе которых их приговаривали к смертной казни. С 1947 года, по-моему, был введён мораторий на смертную казнь. Поэтому некоторые позднее получили не высшую меру наказания, а максимальный срок — 25 лет заключения. В 1955 году, после визита канцлера Германии Конрада Аденауэра, большая часть немецких военнопленных отправилась домой. В 1956 году последние уехали. В том числе это были и генералы вермахта, разведчики. В их число попал и Карл Клауберг, о котором мы говорили, он был передан правительству ФРГ. Впоследствии он был правительством Германии осуждён и скончался в тюрьме в Киле.

— К работе надзирателями привлекали самих заключённых. Как так получалось?

— Руководителей барака нацисты, как правило, выбирали из уголовного элемента. Те старались, так сказать, отработать... Причём они отличались наибольшими зверствами, потому что стремились выслужиться. За свою работу, если это можно назвать работой, они получали две марки в день и дополнительный паёк. Охранник-эсэсовец получал порядка 20 марок. Они, допустим, так «развлекались»: например, заключённых под предлогом побега расстреливали. Так они повышали свое денежное довольствие.

— Можно поподробнее остановиться на каком-то из таких преступников?

— Например, Александр Шкипик, поляк. Он был старшим блока в концлагере Освенцим. Принимал активное участие в издевательствах, избиениях заключённых и доведении их до смерти.

Советские медики оказывают помощь освобождённому из Освенцима ребёнку

© Кадр кинохроники / ushmm.org

— Такие преступники как-то пытались избежать ответственности?

— Во-первых, когда освободили Освенцим, часть надзирателей переодевалась в форму заключённых. Работа органов военной контрразведки заключалась в том, чтобы проводить определённые разыскные действия. И среди тех, кто пытался себя выдать за заключённых лагерей, нередко выявляли охранников, вот этих старших блоков и прочих. Свидетельства были от узников. И одной из задач контрразведки было захватить документальные материалы этих лагерей. Таким образом вели следствие.

— Как всё-таки можно объяснить поступки этих людей?

— Если говорить об Александре Шкипике, он даже принимал участие в польских подпольных организациях.

— Он пытался этим себя оправдать перед следствием?

— Ну да, он как бы ставил себе в заслугу, что он был участником польских подпольных организаций, а уже потом был арестован службой безопасности Германии и попал в концлагерь. А там уже оправдывал себя тем, что хотел спасти свою жизнь. А для того чтобы спасти свою жизнь, надо было выслуживаться перед нацистами.

Члены СС в Освенциме

© ushmm.org

— Прошло уже 75 лет. Насколько у нас, в России, и в Польше разные взгляды на историю?

— Помимо Освенцима, на территории Польши Красной армией был освобождён и Майданек, и ряд других концлагерей. Говорят, что это всё, мол, сделали американские войска. И пытаются как бы забыть о том, что сделано это было именно Красной армией. Её роль пытаются нивелировать.

— Даже проталкивают тезисы о том, что СССР войну развязал вместе с Гитлером?

— Надо учитывать, что Польша была первой страной, которая подписала в 1934 году договор с нацистской Германией. А потом вместе с ней приняла участие в дележе Чехословакии.

— Мы же последними подписали договор с Германией?

— Да, Советский Союз последним подписал этот договор. Причём ещё и здесь есть роль Польши. Когда в 1938 году, до Мюнхенского сговора, Красная армия готова была выступить на защиту Чехословакии и создать антинацистский блок в Европе, Польша отказалась предоставить проход через свою территорию.

Как разведка польская просмотрела подготовку нападения на собственную страну? Поляки только в апреле 1939 года поняли, что надо строить оборонительные сооружения на западе. А до этого они всё время смотрели на восток. Более того, они на восток смотрели вместе с Гитлером.

Артиллерийский гаубичный расчёт лейтенанта А. Кузнецова ведёт бой у стен Королевского замка в Кракове

© Макс Альперт/РИА Новости

— В последнее время ещё вспоминали посла Польши в Берлине...

— Посла в Берлине Юзефа Липского наш президент назвал антисемитской свиньёй. А Юзеф Бек, министр иностранных дел Польши, был куплен Герингом. Мы об этом публиковали документы. Причём это из протокола допроса генерал-лейтенанта Альфреда Герстенберга, военного атташе в Бухаресте. Он был до этого в Варшаве, а потом в Бухаресте. Ему не задавали вопросы, он просто рассказывал, что Геринг во время своей охоты встретился с Юзефом Беком и предложил ему, так сказать, работать на Германию.

Платой был чек на 300 тысяч рейхсмарок. И это подтверждается, кстати, и документами службы внешней разведки, она несколько лет назад тоже писала о том, что и Юзеф Бек, по сути дела, положил Польшу под германский топор. Польские историки, представители Польской академии наук, в своё время называли Бека романтиком от дипломатии. На самом деле это был алкоголик. И кстати, британские историки тоже о Беке отзываются очень нелицеприятно.