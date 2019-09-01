«Зёрна гитлеровской пропаганды»: что послужило причиной начала Второй мировой войны

80 лет назад войска вермахта перешли границу с Польшей. Формальным поводом для развязывания Германией Второй мировой войны стала инсценировка переодетыми в польскую форму эсэсовцами нападения на немецкую радиостанцию в городе Гляйвице. Однако, как отмечают эксперты, причины крупномасштабного конфликта стоит искать в итогах Первой мировой. Во Второй мировой, ставшей самой кровопролитной в истории, приняли участие несколько десятков стран. Общие потери, по разным данным, составили от 50 млн до 80 млн человек. Решающую роль в разгроме фашизма сыграл Советский Союз. По словам историков, итоги войны оказали значительное влияние на общемировой порядок: была создана ООН, развалилась колониальная система, резко выросла популярность левых идей, а западные рыночные экономики преобразовались в более социально ориентированные.

1 сентября 1939 года войска гитлеровской Германии перешли границу с Польшей, а спустя немногим более двух недель польское правительство бежало из страны. Уже в начале октября вся территория Польши была оккупирована немцами. С этих событий ведётся отсчёт Второй мировой войны, однако в наши дни некоторые историки считают, что конфликт начался годом ранее — в ходе Мюнхенского сговора.

Предпосылки для начала войны

Военный историк Юрий Кнутов заявил в комментарии RT, что «предпосылки для начала Второй мировой войны следует искать в итогах Первой мировой и других конфликтов начала XX века».

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В свою очередь, сотрудник Музея Победы, кинорежиссёр-документалист Андрей Купарев сообщил, что потерпевшей в Первой мировой войне стала в первую очередь Германия.

«Она потеряла часть территорий, должна была отказаться от милитаристских амбиций, её обложили огромными выплатами пострадавшим странам, экономическая разруха снизила уровень жизни простых людей», — рассказал он в беседе с RT.

По мнению Кнутова, наложенные на Германию санкции были избыточными и несправедливыми, и на этом сыграли нацисты.

«Зёрна гитлеровской пропаганды ложились в благодатную почву. Нацистские идеи увлекали как обнищавшие массы, так и искавших перспективы промышленников», — отметил эксперт.

Историк подчеркнул, что у немцев были потенциальные союзники за рубежом. Значительная часть населения Австрии негативно оценивала развал своей империи, миллионы венгров оказались в результате передела границ на территории чужих государств. Италия и Япония находились в лагере победителей, но их территориальные и экономические амбиции не были удовлетворены. Польша не только получила по итогам Первой мировой часть немецких земель, но и силой аннексировала Западную Украину и Западную Белоруссию, напомнил Кнутов.

Сговор и договор

В 1933 году нацисты пришли к власти в Германии. Ещё на заре свой политической карьеры Адольф Гитлер не скрывал антикоммунистических настроений и намерений искать «жизненное пространство» для немцев на востоке. Смена власти в Берлине стала тревожным сигналом для Москвы и свела к минимуму её сотрудничество с Германией. Попытки СССР заключить многосторонний европейский договор не увенчались успехом. В итоге Советский Союз сосредоточился на сотрудничестве с Чехословакией и Францией.

В марте 1938 года Гитлер совершил аншлюс Австрии.

«Отсутствие внятной реакции со стороны западных держав убедило нацистов в безнаказанности», — подчеркнул Юрий Кнутов.

Следующим шагом агрессора стало оказание давления на Чехословакию под предлогом защиты судетских немцев. Прага была готова пойти на предоставление Судетам широких автономных прав, но у Гитлера были более далекоидущие планы. Подписанием в Мюнхене в сентябре 1938 года соглашения (Мюнхенский сговор) Англия, Франция и Италия одобрили аннексию Судет Германией. А Польша оккупировала Тешинскую область Чехословакии.

Премьер-министр Франции Эдуард Даладье подписывает Мюнхенское соглашение в присутствии Адольфа Гитлера и других высокопоставленных чиновников Германии. 29 сентября 1938

© FRANCE PRESSE VOIR / AFP

Кроме того, Великобритания и Франция заключили договоры о ненападении с Германией. В ответ на попытки СССР защитить Чехословакию на Западе стали звучать угрозы в адрес Москвы.

«Англия и Франция делали всё возможное, чтобы развернуть агрессию Гитлера на восток. По большому счёту, начало Второй мировой войны можно отсчитывать с Мюнхенского сговора и ввода польско-немецких войск в Чехословакию», — заявил Кнутов.

В марте Германия аннексировала оставшуюся часть Чехии. На территории Словакии было создано марионеточное государство. Ещё ранее южную Словакию и Подкарпатскую Русь Германия и Италия передали Венгрии.

«Один из крупнейших на тот момент в мире военно-промышленных комплексов — чехословацкий — стал работать на рейх, создавая ту махину, которая затем обрушится на СССР», — подчеркнул Кнутов.

После раздела Чехословакии у нацистов из-за споров вокруг статуса Данцига (ныне Гданьск) стали портиться отношения с польскими партнёрами. На фоне этих противоречий Москва попыталась создать союз с Варшавой, однако Польша, понадеявшись на поддержку Англии и Франции, отказала Советскому Союзу.

Жители Каплице сносят пограничный знак на границе Чехословакии и Германии. Октябрь 1938

AFP

СССР экономически был не готов к большой войне, а Париж и Лондон затягивали союзнические переговоры с Москвой. Чтобы отсрочить начало конфликта, Советскому Союзу не оставалось другого выхода, как подписать 23 августа 1939 года договор о ненападении с Германией.

Начало Второй мировой

31 августа 1939 года группа переодетых в польскую форму эсэсовцев напала на радиостанцию в немецком пограничном городе Гляйвице. На следующий день ВВС и флот Германии нанесли удары по территории Польши, а сухопутные войска начали вторжение по всей протяжённости границы.

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«Убедившись в своей безнаказанности, Гитлер считал, что для начала войны будет достаточно даже откровенной провокации», — отметил Кнутов.

Крупнейшие соединения армии Польши были разбиты уже в первые дни Второй мировой. Даже применение поляками химического оружия не остановило немецкое наступление. 14 сентября была окружена Варшава, затем капитулировали польские войска в районе Лодзи. Власти Польши бежали из страны, бросив своих соотечественников на произвол судьбы.

3 сентября Франция и Англия объявили Германии войну, формально выполнив свои обещания поддержать Варшаву. Однако, несмотря на явное преимущество, Лондон и Париж воздержались от активных наступательных действий против Берлина.

17 сентября Советский Союз ввёл войска на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, отодвинув государственную границу на несколько сотен километров.

«Учитывая то, что Красная армия вышла на границы, предложенные Антантой в 1920-е годы, на Западе на это отреагировали спокойно», — отметил Кнутов.

В октябре гитлеровцы полностью оккупировали земли исторической Польши и начали переброску войск на западный фронт. Весной — летом 1940 года нацисты оккупировали Данию, Норвегию, Нидерланды, Люксембург и Францию. Часть французских войск была эвакуирована в Великобританию.

Осенью немцы начали массированные бомбардировки британских городов. В дальнейшем боевые действия развернулись в Средиземноморье и в Северной Африке. Германо-итальянские силы оккупировали Югославию и Грецию.

Великая Отечественная война

22 июня 1941 года войска гитлеровской Германии вторглись на территорию СССР. На нацистскую военную машину к тому времени работали экономики и человеческие ресурсы практически всей Европы. По численности личного состава вооружённых сил нацисты и их союзники примерно в полтора раза превосходили Красную армию, отмечают историки.

Советские солдаты высаживаются на один из островов вблизи полуострова Ханко. 1941

© Алексей Межуев/РИА Новости

В южной части УССР и Крыму советским войскам удалось достаточно долго сдерживать противника. Однако наступление в Прибалтике, а также на Минском и Киевском направлениях для нацистов оказалось удачным. В сентябре 1941 года они подошли к Ленинграду и Москве.

Однако в ходе Битвы за Москву в конце 1941 — начале 1942 года советским войскам удалось остановить наступление противника и отбросить его от столицы СССР. Гитлер попытался перерезать поставки Красной армии нефти, бросив свои войска к Сталинграду и на Кавказ, но в ходе грандиозных сражений нацисты и их союзники были разбиты.

Окончательно переломить ход войны советским войскам удалось летом 1943 года в ходе Битвы на Курской дуге. Красная армия обратила нацистов в бегство, освободила территорию УССР и осенью форсировала Днепр.

Присутствие гитлеровских оккупантов на территории СССР сопровождалось страшными зверствами. Согласно расовым теориям нацистов, славяне считались «низшей расой». Мирных жителей массово убивали, морили их голодом, не оказывали им медицинской помощи. Евреев, военнопленных красноармейцев и коммунистов уничтожали в лагерях смерти.

«Из примерно 27 млн советских потерь в войне с Германией большая часть — это беззащитные мирные жители», — подчеркнул Кнутов.

Антигитлеровская коалиция

Вскоре после нападения Германии на СССР между Советским Союзом, Великобританией и США была подписана серия договоров, сформировавших антигитлеровскую коалицию. Москва настаивала на открытии союзниками второго фронта в Западной Европе, но Лондон и Вашингтон долгое время ограничивались боевыми действиями в районе Средиземноморья.

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Полноценное вступление США во Вторую мировую войну произошло 7 декабря 1941 года после атаки Японии на Перл-Харбор.

Японские войска вели активные боевые действия в Китае с 1937 года. Однако западные державы вплоть до 1941-го активно сотрудничали с Токио. И только нападения Японии на заморские владения европейских стран и США в Тихом океане вынудили их вступить в столкновение с ней.

Вплоть до конца 1943 года союзники СССР по антигитлеровской коалиции воздерживались от активных действий в Западной Европе. Однако когда Советский Союз, сражавшийся, как отмечают историки, с 90% сухопутных сил Германии, перешёл в масштабное наступление, позиция Англии и Соединённых Штатов изменилась.

Опасаясь резкого усиления влияния коммунистов в Европе, союзники высадили 6 июня 1944 года войска в Нормандии и перешли в наступление на территории Франции. Задачу им облегчило то, что СССР в то же время приступил к реализации одной из крупнейших в истории человечества наступательных операций, которая получила название «Багратион».

Победа и победители

Во второй половине 1944 года Красная армия перенесла боевые действия за границы СССР. Весной следующего года основные события развернулись уже на территории Германии. 30 апреля Адольф Гитлер покончил с собой, вскоре столицу рейха заняли советские войска. 9 мая Германия официально капитулировала.

Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине

© Евгений Халдей/РИА Новости

Единственной из стран «оси», продолжавшей активные боевые действия, осталась Япония. 9 августа 1945 года Москва вступила с ней в войну. Советские войска разгромили самую многочисленную и сильную военную группировку Императорской Японии — стоявшую в Маньчжурии Квантунскую армию. Соединённые Штаты 6 и 9 августа подвергли ядерной бомбардировке японские города Хиросиму и Нагасаки.

«Разница подходов была очевидна. Пока СССР делал ставку на боевые действия против военных, США бомбили мирное население», — заметил Юрий Кнутов.

2 сентября 1945 года Япония капитулировала, завершив тем самым Вторую мировую войну. Глобальный конфликт унёс не менее 55 млн человеческих жизней. Самые большие потери понёс СССР (примерно 26,6 млн человек) и Китай (порядка 15,5 млн). В обоих случаях большую часть погибших составили мирные жители.

«По итогам войны был совершён огромный технический рывок во многих отраслях производства, что способствовало в дальнейшем освоению космоса и развитию атомной промышленности, как бы цинично это ни звучало», — подчеркнул Андрей Купарев.

В свою очередь, Юрий Кнутов отметил, что Вторая мировая война существенно изменила историю человечества.

«В результате сотрудничества членов антигитлеровской коалиции возникла ООН. Война способствовала развитию национально-освободительных движений, похоронивших колониальную систему», — указал историк.

По словам Кнутова, «в мире все понимали, что без СССР победы бы не было: Красная армия разгромила 80% гитлеровских дивизий». Это способствовало росту популярности левых идей, возникновению биполярного мироустройства и вынужденному переходу капиталистических стран к более социально ориентированному рынку, добавил эксперт.