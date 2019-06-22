«Величие духа и доблести»: к 78-й годовщине начала ВОВ Минобороны рассекретило материалы о защите Брестской крепости

В канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны РФ опубликовало рассекреченные архивные документы о героической обороне Брестской крепости. На сайте ведомства представлены воспоминания участников защиты цитадели, фотокопии боевых донесений и разведсводок, переводные трофейные материалы вермахта и указы о награждении советских военнослужащих правительственными наградами. Документы повествуют о неизвестных событиях обороны крепости, развенчивают многие мифы о ВОВ и являются важным свидетельством подвига советских воинов.

К 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны (ВОВ) Министерство обороны создало на своём сайте историко-патриотический раздел о героической обороне Брестской крепости. В нём ведомство опубликовало рассекреченные документы из фондов Центрального архива.

Сражение у цитадели над Бугом стало одной из первых масштабных битв ВОВ. Вступив в бой с превосходящими силами противника, советские военнослужащие совершили важнейший подвиг.

Штурм цитадели

22 июня 1941 года в Брестской крепости располагались подразделения 17-го Краснознамённого Брестского пограничного отряда, 132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД, а также подразделения и сборы приписного состава 28-го стрелкового корпуса и 33-го отдельного инженерного полка. Гитлеровское командование поручило штурм крепости 45-й пехотной дивизии вермахта.

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Немецкая артиллерия открыла по цитадели ураганный огонь, после чего в наступление перешла пехота. Подразделения 28-го стрелкового корпуса были частично выведены из крепости и города Бреста, а цитадель была полностью окружена нацистскими войсками. В ней остались несколько тысяч советских военнослужащих.

По словам военного историка Юрия Кнутова, организованное сопротивление солдат и командиров Красной армии продолжалось до 23 июля, а отдельные столкновения в казематах происходили до середины августа.

«От превосходящих сил противника, располагавшего бронетехникой, авиацией и мощной артиллерией, советские военнослужащие оборонялись практически голыми руками — стрелковым оружием с минимальным количеством боеприпасов», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Согласно немецким донесениям, в Бресте были захвачены в плен порядка 6—7 тыс. советских военных, 1877 солдат погибли в крепости. В ходе попыток штурма цитадели нацисты, несмотря на огромное преимущество в живой силе и технике, потеряли 1197 человек, включая 87 офицеров. Части советских военнослужащих удалось с боями прорваться в Беловежскую пущу и присоединиться к партизанам.

«Умираю, но не сдаюсь!»

Минобороны впервые публикует воспоминания оставшихся в живых участников обороны крепости, записанные после войны, журналы военных действий, копии рассекреченных боевых донесений и разведсводок, переводные трофейные документы гитлеровской армии, наградные листы. Материалы повествуют о судьбах советских военных и неизвестных событиях лета 1941 года.

В донесениях командования 42-й стрелковой дивизии от 22 июня и 5 июля идёт речь о массированной бомбардировке крепости, обстановке в районе Бреста, мероприятиях по организации манёвренной обороны и отходе войск под защиту укреплений. Кроме того, из материалов мы можем узнать о первых победах, одержанных бойцами дивизии 22—23 июня. Тогда было уничтожено 42 танка и 9 самолётов врага, а также значительное количество живой силы противника.

Политдонесение 42-й стрелковой дивизии от 22 июня 1941 о начале обстрела противником Брестской крепости

© brest.mil.ru

О подвигах защитников Брестской крепости советскому командованию стало известно только в начале 1942 года из бумаг, найденных в штабе разгромленной 45-й немецкой дивизии.

«…Гнездом сопротивления был восточный форт. Сюда нельзя было подступиться, так как превосходный ружейный и пулемётный огонь скашивал каждого приближающегося… Узнали, что там обороняются около 20 командиров и 370 солдат… Душой сопротивления являются один майор и комиссар… Авиация сбрасывала много 500-килограммовых бомб. Результата нет», — говорится в документах вермахта.

Гарнизон цитадели держал оборону до последнего, о чём свидетельствует запись в трофейных материалах: «Рано утром восточный форт полностью обыскали. Майора и комиссара не нашли — говорят, они застрелились».

Последний защитник оставил следующую надпись на расплавленных кирпичах каземата Брестской крепости: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».

Боевое донесение гитлеровских военных о занятии Брест-Литовска

© brest.mil.ru

После боёв гитлеровские военные отмечали в дневниках и письмах, что в Бресте для них началась совсем другая война. Противник начал осознавать, что «поход на Восток» не будет для него лёгким военным приключением.

«Во время захвата Европы нацисты ещё не сталкивались ни с чем подобным. Уже под стенами Брестской крепости некоторые из них начали задумываться над тем, что Москвы им не видать, если советский народ встречает их таким образом на границе», — отметил Кнутов.

«Город нашей славы»

Первые свидетельства о защите крепости появились в советской печати вскоре после того, как войска 1-го Белорусского фронта освободили Брест. 29 июля 1944 года в газете 415-й стрелковой дивизии «В бой за Родину» была опубликована статья «Брест — город нашей славы», в которой впервые официально упоминалось о героической обороне цитадели в первые дни ВОВ.

После войны советские историки, журналисты и писатели начали восстанавливать события сражения. Так, фронтовик Сергей Смирнов подготовил в 1954 году к печати книгу «Брестская крепость». Он тесно сотрудничал с руководством Минобороны, в результате чего начальники Главного политического управления и Главного управления кадров подали ходатайство на имя министра обороны СССР Маршала Советского Союза Георгия Жукова о награждении защитников цитадели правительственными наградами. На сайте военного ведомства размещён сам документ и Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 января 1957 года о награждении орденами и медалями 68 участников обороны Брестской крепости.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости

© brest.mil.ru

Из архивных материалов Минобороны можно узнать о подвиге и послевоенной судьбе организатора обороны цитадели, майора Петра Гаврилова. В документах отмечается, что гитлеровцы были поражены его мужеством и сохранили ему жизнь, отправив его в лагерь для военнопленных. Согласно свидетельствам очевидцев, в госпиталь, в котором находился Гаврилов, из Бреста приезжали немецкие офицеры, чтобы лично посмотреть на доблестного командира.

По документам можно восстановить и историю подвига полкового комиссара, заместителя командира по политической части 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии Ефима Фомина, который принял на себя командование гарнизоном Центральной крепости. Он был выдан нацистам предателями и расстрелян.

Наградной лист Самвела Матевосяна

© brest.mil.ru

В материалах описывается подвиг Самвела Матевосяна — боевого заместителя Фомина. Он лично водил гарнизон в контратаки, был несколько раз тяжело ранен и в бессознательном состоянии попал в плен. Впоследствии Матевосян организовал побег группы бойцов. Он воевал в подполье, а в 1944 году вернулся в ряды армии и получил лейтенантские погоны. В Берлине на здании рейхстага оставил надпись: «Я из Бреста. Самвел Матевосян».

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После Победы он организовал поиск захороненного в Брестской крепости Боевого Знамени части. В 1951 году полковое знамя было извлечено из развалин цитадели и сдано на хранение в Центральный музей ВС РФ.

Наградной документ на военфельдшера Раису Абакумову свидетельствует о том, что она была единственным выжившим медработником в Восточном форте крепости. Женщина попала в плен, а после освобождения в мае 1945 года работала медсестрой в одной из больниц Орловской области.

Обнародованные архивные материалы рассказывают о судьбах других защитников крепости — командира стрелкового батальона Владимира Шабловского, лейтенанта Анатолия Виноградова, капитанов Ивана Зубачева и Константина Косаткина, политрука Николая Нестерчука, лейтенанта Ивана Любочко, младшего лейтената Николая Разина, сержанта Алексея Романова, рядового Николая Исполатова.

По словам Юрия Кнутова, публикация документов, доступных ранее только узкому кругу военных историков, является нужным и важным делом.

«Таким образом мы защищаем правду о подвиге нашего народа. Боевые донесения, разведсводки — это не пересказы, прошедшие через третьи руки, а прямые свидетельства, документы, написанные кровью. Это самый надёжный источник информации. Лучше, чем они, о событиях Великой Отечественной войны никто не расскажет», — подчеркнул эксперт.

Кнутов отметил, что «оборона Брестской крепости — это яркое свидетельство величия духа и доблести советских воинов».

«О таких подвигах нужно помнить всегда», — подчеркнул историк.