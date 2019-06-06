«Политическое значение оказалось больше военного»: как открывался Второй фронт в Нормандии в 1944 году
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Переговоры о возможности открытия второго фронта в Западной Европе между руководством СССР, США и Великобритании начались вскоре после нападения Германии на Советский Союз. В 1941 году было подписано советско-английское соглашение о совместных действиях против Третьего рейха и Атлантическая хартия между Москвой, Вашингтоном, Лондоном и правительствами ряда оккупированных Германией государств.
Однако сотрудничество развивалось крайне медленно. Власти США и Великобритании долго не могли определиться, стоит ли поддерживать Советский Союз, рассчитывая на то, что СССР и Германия обескровят друг друга. Призывы Иосифа Сталина перебросить англо-американский контингент на советско-германский фронт, а также высадить войска на Балканах или во Франции Лондон и Вашингтон всерьёз не рассматривали.
Двойная игра
«Только опасения относительно возможности начала сепаратных переговоров между СССР и Германией заставили власти США и Великобритании в 1942 году пообещать наркому иностранных дел СССР Вячеславу Молотову открыть второй фронт во Франции. Однако премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль поддерживал данную идею только на словах. На самом деле он считал целесообразным для Лондона ведение боевых действий в Северной Африке и склонял к этому американцев», — рассказал в интервью RT методист Музея Победы, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.
По словам эксперта, начиная с лета 1942 года политические элиты США и Великобритании стали пытаться подменить понятие «второй фронт» действиями на второстепенных театрах, оставив Советский Союз один на один с главными силами Оси на Восточном фронте.
«В западной историографии существует версия о том, что действия союзников на Сицилии помогли Красной армии в Курской битве, но объективно это не так. Наоборот, то, что лучшие силы Германии были задействованы на Курской дуге, позволило союзникам успешно действовать в Италии», — подчеркнул Дмитрий Суржик.
Весной 1943 года отношения между членами Антигитлеровской коалиции стали напряжёнными. Постоянный перенос сроков открытия второго фронта заставил официальную Москву перейти к более жёсткой риторике. В советских заявлениях откровенно говорилось о том, что позиция западных союзников производит на руководство СССР тяжёлое впечатление.
«Только успехи советских войск летом 1943 года кардинально изменили настроение союзников. Рузвельт прямо заговорил о том, что, «если дела в России пойдут и дальше так, как сейчас, то возможно, что будущей весной второй фронт и не понадобится»», — рассказал Дмитрий Суржик.
- Тегеранская конференция 1943 года
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Поэтому на Квебекской конференции в августе 1943 года лидеры США и Великобритании решили, что открывать второй фронт во Франции им всё-таки придётся, добавил эксперт. Уинстон Черчилль всё ещё рассматривал возможность замены высадки во Франции активными действиями в Италии и на Балканах, но Франклин Рузвельт уже решил готовиться к десантной операции в Западной Европе. Точка в дискуссии была поставлена на Тегеранской конференции «Большой тройки» в ноябре—декабре 1943 года, когда Сталин с Рузвельтом смогли убедить Черчилля в необходимости скорейшей высадки войск союзников во Франции.
«Атлантический вал»
В 1942 году в оккупированных странах гитлеровцы начали строительство вдоль атлантического побережья мощной системы укреплений. Она протянулась от Скандинавии до испанской границы и получила наименование «Атлантический вал».
«Степень готовности немецких укреплений в 1944 году была высокой лишь в районе пролива Па-де-Кале и на некоторых других участках побережья. В Нормандии её можно было оценить максимум на уровне 40—50%», — рассказал в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.
По его словам, это стало одним из факторов, склонивших командование союзников в пользу Нормандии при выборе места высадки в Западной Европе. Также в Лондоне и Вашингтоне приняли во внимание то, что Нормандия находится достаточно близко от британских портов, а её обширные песчаные пляжи идеально подходили для высадки морских десантов.
«При выборе конкретного времени высадки учитывались потенциальные метеоусловия, высота прилива и температура воды», — добавил историк.
«Союзники провели талантливую кампанию по дезинформации противника. Путём распространения слухов, передачи информации через двойных агентов, строительства макетов военной техники они убедили нацистов в том, что собираются высаживаться в районе Па-де-Кале. Им это удалось настолько хорошо, что даже после начала высадки в Нормандии, германское командование некоторое время считало, что имеет дело всего лишь с отвлекающим манёвром», — подчеркнул Кнутов.
Операция «Оверлорд»
Операция союзников получила кодовое название «Оверлорд» (в переводе с английского «повелитель»). Изначально высадка была запланирована на май 1944 года, однако из-за задержки с разработкой планов её перенесли на начало июня.
- Эйзенхауэр отдает приказ парашютистам о наступлении
- AFP
Общее командование операцией осуществлял верховный главнокомандующий силами союзников Дуайт Эйзенхауэр. Сухопутными войсками руководил командующий 21-ой группой армий Бернард Монтгомери. Под его началом находились контингенты США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, к силам союзников присоединились отряды из стран, находившихся под нацистской оккупацией: Франции, Нидерландов, Польши, Бельгии, Чехословакии и Греции.
«Во Франции в июне 1944 года находились от 800 тыс. до 1 млн. гитлеровцев, однако всего несколько дивизий были действительно боеспособными. Основную массу нацистского контингента составляли либо солдаты, негодные к службе в мирное время и мобилизованные за неимением лучших, либо коллаборационистский сброд. Боеспособность немецких войск во Франции была на крайне низком уровне. Лучшие силы находились на Восточном фронте», — рассказал Юрий Кнутов.
Наиболее сильную группировку гитлеровское командование держало в районе Па-де-Кале. В Нормандии были сосредоточены, согласно данным различных источников, от 10 до 24 тыс. нацистских военнослужащих. Союзники же только в первый эшелон включили около 156 тыс. военных и порядка 10 тыс. единиц техники.
Побережье Нормандии было поделено англо-американским командованием на пять секторов, получивших кодовые наименования «Юта», «Омаха», «Голд», «Джуно» и «Сорд».
Ночью 6 июня 1944 года силами двух американских и одной британской дивизии в Нормандии был высажен парашютный десант. Десантники захватили мост через реку Орн и заняли город Сент-Мер-Эглиз, ставший первым освобождённым населённым пунктом на территории Франции.
Вскоре после рассвета началась массированная высадка союзных войск со стороны моря. «Проявления героизма у американских и британских солдат имели место, но того эпического супергероизма, который мы сегодня видим в кино, там не было. В виду бездарной подготовки наступления самой сложной ситуация оказалась на пляже «Омаха» — из-за тумана авиация отбомбилась в другом месте, а корабельная артиллерия промахнулась. В итоге пехота наступала на укреплённое побережье под огнём невредимых гитлеровцев», — рассказал Юрий Кнутов.
- Высадка союзников в Нормандии
- AFP
6 июня при создании плацдарма в секторе «Омаха» войска союзников потеряли 1700 человек убитыми и пропавшими без вести и порядка 3 тыс. ранеными.
Нацисты в тисках
В конце июня союзникам удалось создать на побережье Нормандии плацдарм с протяженностью по фронту до 100 км и до 40 км в глубину. Они также овладели глубоководным портом Шербур, что существенно облегчило выгрузку техники и войск. В июле численность контингента союзников в Нормандии достигла почти 1,5 млн. военнослужащих.
Благодаря полному превосходству в воздухе, силам союзников удалось 25 июля прорвать фронт в районе Авранша и устремиться вглубь Франции. Попытки немецких войск ликвидировать прорыв оказались безуспешны. В середине августа в ходе Фалезской операции крупные силы нацистов попали в котёл, из которого вырвались со значительными потерями.
- Освобожденный Париж, 1944 г
- globallookpress.com
19 августа на фоне слухов о приближении войск союзников в Париже подняли восстание бойцы Сопротивления. Несколько дней в городе с переменным успехом шли уличные бои. 25 августа силами союзников столица Франции была освобождена. 30 числа последние немецкие части отступили за Сену. Нацистская система обороны в Западной Европе рухнула. Фронт временно стабилизировался осенью 1944 года уже в районе германской границы.
Всего в операции «Оверлорд» было задействовано свыше 3 млн. военнослужащих союзников. Их потери составили около 56 тыс. убитыми и пропавшими без вести. Более 150 тыс. получили ранения или попали в плен. Общие потери гитлеровцев достигли, примерно, 450 тыс. человек.
«Ввиду низкого уровня боеспособности многие гитлеровцы сдавались в плен без сопротивления», — отметил Юрий Кнутов.
«Высадка союзников в Нормандии означала полноценное открытие второго фронта. Политическое значение данного события оказалось даже больше военного — был снят вопрос, вызывавший острые противоречия внутри Антигитлеровской коалиции», — заявил RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
По словам Дмитрия Суржика, по итогам операции «Оверлорд» гитлеровские войска в Европе оказались в тисках между Красной армией и силами союзников, что лишило нацистов свободы манёвра.
«Открытие второго фронта приблизило разгром гитлеровской Германии и сберегло жизни значительному количеству советских солдат, а нацисты лишились свободных резервов для переброски на Восточный фронт. Об этом, конечно, нужно помнить. Но не нужно забывать и о некоторых других моментах. Например, о том, что движение союзников на Париж оказалось возможным благодаря активным действиям Красной армии на Востоке. И самое главное о том, что союзники схватились за голову и решили высаживаться в Нормандии, только когда поняли, что советские войска могут освободить всю Европу от нацистов самостоятельно», — подытожил Юрий Кнутов.
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