«Отодвинули на полтора года начало войны»: как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом

80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа. Он стал последним из аналогичных документов, подписанных в 1930-е годы между европейскими государствами. Благодаря соглашению Советский Союз смог отодвинуть свою западную границу более чем на 300 км — от Минска до Бреста. О том, как пакт Молотова — Риббентропа отразился на итогах Второй мировой войны — в материале RT.

Первая мировая война и серия последовавших за ней конфликтов привели к масштабному изменению европейских государственных границ, которые не всегда совпадали с этническими. В частности, миллионы немцев и венгров оказались гражданами чужих государств. К примеру, Польша заняла территории, относившиеся ранее к Германии, а также земли Западной Украины и Белоруссии.

Однако польское руководство было недовольно вхождением в состав Чехословакии Тешинской области, в которой проживало значительное количество поляков. Всё это породило межгосударственные споры и спровоцировало реваншистские настроения. Одним из политиков, попытавшихся сыграть на сложившейся ситуации, стал Адольф Гитлер. Он не собирался ограничиваться захватом территорий, ранее принадлежавших Германии. Лидер нацистов не скрывал своих намерений завладеть землями России. Всё это свидетельствовало о приближении нового масштабного военного конфликта.

Нарастание противостояния

В 1933 году к власти в Германии пришли нацисты, а Адольф Гитлер стал рейхсканцлером. После этих событий Москва свела к минимуму взаимодействие с Берлином, прекратив сотрудничество по большинству совместных военно-технических проектов. В частности, СССР прекратил подготовку на своей территории немецких военнослужащих, а народный комиссариат иностранных дел Советского Союза начал активную работу над созданием в Европе системы коллективной безопасности.

В 1934 году советские власти предложили европейским странам (Германии, Польше, Чехословакии, Финляндии и прибалтийским республикам) подписать так называемый Восточный пакт, предполагающий ненападение и взаимопомощь, однако Берлин и Варшава не захотели подписывать коллективный договор. В то же время началось сближение между Германией и Польшей. В 1934 году между Варшавой и Берлином была подписана декларация о неприменении силы и ряд других двусторонних документов.

Гитлер на похоронах Пилсудского

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В 1936 году Германия и Япония заключили «Антикоминтерновский пакт», направленный, прежде всего, против СССР. Вскоре к ним присоединилась Италия. В 1938 году Гитлер осуществил аншлюс Австрии — нацисты убедились, что западные державы не намерены всерьёз противостоять их экспансионистской политике. Следующей целью Гитлера стала Чехословакия, на западе которой, в Судетской области, проживало значительное количество немцев. Нацисты совмещали внешнеполитическое давление на Прагу с провоцированием беспорядков внутри страны.

29—30 сентября 1938 года на переговорах в Мюнхене Великобритания, Франция и Италия одобрили аннексию Судет Германией.

Ранее Чехословакия заключила договоры о взаимопомощи с Францией и СССР. Но Париж от исполнения своих союзнических обязательств отказался. Москва же, напротив, заявила, что готова помочь Праге, и начала военные приготовления. Однако Англия и Франция заблокировали советские предложения по поддержке Чехословакии через Лигу Наций, а Польша заявила, что не пропустит советские войска через свою территорию. Английские и французские дипломаты передали чешским властям, что если Чехословакия примет помощь СССР, конфликт может принять характер «крестового похода против большевиков». В итоге Прага не решилась официально обращаться к Москве за помощью.

Мюнхенский сговор

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В то же время Польша, интересы которой в Мюнхене представляла Германия, аннексировала Тешинскую область. Венгрия, прикрываясь решением международного арбитража, завладела территорией южной Словакии и Закарпатьем. В 1939 году Германия полностью аннексировала Чехию и одобрила создание марионеточной Словацкой республики.

На немецкую экспансию западные державы отреагировали вяло и даже передали Германии золотой запас Чехословакии. Советские власти охарактеризовали действия Берлина против Праги как насильственные и агрессивные, но их позиция никого в Европе не заинтересовала.

Двойные переговоры

В марте 1939 года Советский Союз выступил с предложением по созданию международной конференции с целью предотвращения дальнейшей германской агрессии. Однако в Лондоне эту идею назвали преждевременной. В апреле Москва предложила заключить англо-франко-советский договор о взаимопомощи, но Франция решила ограничиться короткой и на практике ничего не значащей декларацией о намерениях оказывать друг другу военную поддержку.

По словам научного сотрудника Музея Победы, кандидата исторических наук Дмитрия Суржика, в этот период расстановка сил на международной арене была крайне неблагоприятной для СССР. «Существовала реальная угроза совместного похода против СССР: как европейских держав, так и милитаристской Японии с её сателлитами», — отметил историк.

«В 1939 году к «Антикоминтерновскому пакту» присоединились Венгрия и подконтрольное Японии марионеточное государство Маньчжоу-Го. Сложился европейско-азиатский блок агрессоров, мечтавших о захвате территорий Советского Союза», — добавил Дмитрий Суржик.

По словам эксперта, когда в мае японские милитаристы напали на дружественную СССР Монголию, военная угроза Советскому Союзу с запада и востока одновременно стала очевидна.

«Трёхсторонние переговоры с участием СССР, Великобритании и Франции были инициированы Москвой с целью разрядить обстановку на своих европейских границах и оказать восточноевропейским государствам превентивную помощь против гитлеровской агрессии», — рассказал в беседе с RT методист Музея Победы Борис Соколов.

В ходе переговоров представители Лондона и Парижа категорически отказывались принимать некоторые советские предложения, касающиеся, в частности, определения поводов для оказания военной помощи. 11 августа в Москву прибыли делегации Великобритании и Франции. Причём глава британской делегации адмирал Дракс не имел для переговоров даже письменных полномочий, которые были ему предоставлены только 10 дней спустя.

У Германии же в начале 1939 года стали стремительно портиться отношения с ещё недавно дружественной ей Польшей. Берлин требовал передать ему Данциг и предоставить землю для прокладки к городу коммуникаций. Варшава отказалась и оформила военную конвенцию с Лондоном. Гитлер объявил о выходе из договоров о ненападении с Польшей и приказал начать подготовку к войне.

В начале августа 1939 года официальный Берлин резко интенсифицировал контакты с Москвой. Германские дипломаты передали в СССР предложения относительно готовности договариваться о распределении сфер влияния в Восточной Европе. На переговоры в Москву собрался министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп. Гитлер настаивал на том, чтобы главу МИД приняли в Москве 22—23 августа.

Тем временем переговоры СССР с Англией и Францией зашли в тупик. Франция со временем смягчила позиции, однако Великобритания идти на результативные переговоры не хотела и просто оттягивала время. Её целью был не договор с СССР, а блокирование переговоров между Москвой и Берлином.

Одной из ключевых проблем в переговорном процессе стала позиция находящейся под патронатом Великобритании Польши, заявлявшей заочно, что она отказывается пропускать через свою территорию советские войска. Хотя номинально Варшава не являлась стороной переговоров, без её согласия переговоры не имели смысла, так как у СССР не было общей границы с Германией, а самый короткий пусть для переброски Красной армии на территорию рейха проходил именно через Польшу.

В Москве прекрасно понимали, что следующей жертвой германской агрессии может стать СССР, при этом страна не была готова к масштабной войне, а Англия с Францией упорно отказывались давать Советскому Союзу гарантии своей помощи.

Договор о ненападении

Иоахим фон Риббентроп прибыл в Москву 23 августа днём. Глава германского МИД провёл переговоры с секретарём ЦК ВКП (б) Иосифом Сталиным и народным комиссаром иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым. В ходе общения с представителями советского политического руководства Риббентроп заявил, что «между Балтийским и Чёрным морями нет проблемы, которая не могла бы быть разрешена».

Сталин и Риббентроп

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В ночь с 23 на 24 августа Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом был подписан договор о ненападении, который стороны договорились официально датировать 23-м числом.

Согласно его содержанию, СССР и Германия обязывались не нападать друг на друга, соблюдать нейтралитет в случае, если одна из сторон ввяжется в войну с третьей, и не вступать в направленные друг против друга военные союзы с другими державами.

К договору прилагался секретный протокол, содержащий результаты договорённостей относительно распределения сфер влияния в Восточной Европе в случае территориально-политического переустройства. Согласно этому протоколу границы сфер влияния должны были пройти по линии рек Нарева, Вислы и Сана. При этом Германия отказывалась вмешиваться в дела Латвии, Эстонии, Финляндии, Бессарабии, Западной Украины и Западной Белоруссии.

Следует отметить, что советско-германский договор о ненападении стал последним из целой серии подобных документов, заключённых европейскими странами в 1930-е годы. Близкие по содержанию документы были ранее подписаны Германией с Польшей, Великобританией, Францией, Эстонией и Латвией.

«Советско-германский договор, подписанный в разгар боев на Халхин-Голе, был воспринят Токио как предательство со стороны Германии и стал прологом к заключению в апреле 1941 года советско-японского договора о нейтралитете. В разгар подготовки вермахта к войне против СССР японцы отплатили Германии той же монетой», — рассказал Дмитрий Суржик.

По его словам, «в результате соглашений 23 августа советское геостратегическое пространство было выдвинуто до 350 км на запад, что обеспечивало более надёжную оборону страны. В противном случае немецко-финские войска начали бы наступление, находясь в 32 км от Ленинграда, немецкие — в 35 км от Минска, немецко-румынские — в 45 км от Одессы».

«Мы отодвинули на полтора года начало войны. Получили время на перевооружение Красной армии, постройку оборонительных рубежей», — заявил эксперт.

По словам доктора исторических наук Николая Платошкина, во время переговоров с Советским Союзом германские дипломаты предлагали Москве принять в свою сферу влияния территории, заселённые этническими поляками, однако это предложение было отвергнуто официальной Москвой.

«СССР претендовал исключительно на территории, заселённые восточными славянами, по предложенной в своё время британцами Линии Керзона», — подчеркнул эксперт.

«Советское руководство в тех условиях вынуждено было подписать договор о ненападении с Германией, иначе нас сегодня могло не быть. Если бы Гитлер стартовал не от Бреста, а от Минска, большой вопрос — выстоял бы Советский Союз или нет», — подытожил Николай Платошкин.