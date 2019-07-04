«Первым шагом стал Версальский договор»: Иванов — о гитлеровской Германии и роли СССР во Второй мировой войне

Советский Союз понёс наибольшие потери, чтобы «стереть фашизм с лица земли» в ходе Второй мировой войны. Об этом в разговоре с RT заявил председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов. Он также предположил, что СССР заключил договор с Германией в 1939 году, чтобы избежать войны. По его мнению, первым шагом к появлению нацистского режима стал «унизительный» Версальский договор. Кроме того, Иванов подчеркнул, что советские войска вошли в Польшу, чтобы спасти проживавших там этнических русских, белорусов и украинцев.

— Могла ли Германия ещё в 1939 году напасть на Советский Союз? И был ли тогда вермахт готов к войне с СССР?

— У меня есть сомнения. Я не уверен. Совершенно определённый ответ я здесь дать не могу. Но стратегия Гитлера заключалась в том, чтобы идти шаг за шагом. Если мы вспомним историю, начал он с Австрии, потом Чехословакия... Потом, в августе 39-го, Советский Союз подписал с нацистской Германией договор о ненападении. У нас не было уверенности в том, что Гитлер нападёт на Польшу. Позднее он это сделал. Когда у Германии было достаточно военной мощи, а её наступление на запад приостановилось (битва за Британию оказалась фактически заморожена), в 1940 году Гитлер, безусловно, был готов напасть на Советский Союз.

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— СССР упрекают в том, что договор 23 августа 1939 года означал союз с Германией, что СССР стал «союзником» Германии. Обычно ссылаются на название договора от 28 сентября — «О дружбе и границе». Что вы думаете по этому поводу?

— Мне оно (название. — RT) не нравится. Я говорил об этом сегодня на пресс-конференции. Это, конечно, сильно сбивает с толку. Если советское правительство тогда хотело подчеркнуть свой позитивный настрой и пыталось избежать войны так долго, как это только возможно, — это можно понять. Но слово «дружба», когда речь идёт о нацистской Германии, — это уже перебор. Мне это не нравится. Я считаю, это было неправильно.

— После прихода Гитлера к власти отношения СССР с Германией резко ухудшились. Когда, почему и по чьей инициативе они стали меняться?

— Первым шагом к появлению нацистского режима в Германии стал Версальский договор, который положил конец Первой мировой войне. Он был настолько унизительным для Германии, что среди её населения стала нарастать атмосфера экстремизма, а затем фашизма. Потом началась уже упомянутая мной экспансия, которая распространилась на Австрию, Чехословакию, Польшу, а затем и на Советский союз. Работа историков — предоставить все доказательства, все документы.

Отчасти эта работа была проделана после войны, на Нюрнбергском процессе. Однако я уверен, что для того, чтобы стереть фашизм с лица земли, больше всего сделал (и понёс самые большие жертвы) именно Советский Союз.

— К слову, о Польше. На ваш взгляд, смогла бы Польша дождаться помощи Великобритании и Франции, если бы советские войска 17 сентября не перешли её восточную границу?

— К тому моменту, когда советские войска пересекли прежнюю границу между СССР и Польшей 17 сентября, польского правительства уже не существовало. Как не существовало и польской армии. Польша, к сожалению, за две недели была полностью разрушена нацистской Германией. Наши войска пересекли границу, чтобы спасти русских, белорусов, евреев и украинцев, живших в восточной части Польши. Если бы мы это не сделали, я уверен, этнические русские, белорусы и украинцы оказались бы в заключении, в лагерях намного раньше, чем в 1941 году.