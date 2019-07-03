К 75-летию освобождения: Минобороны рассекретило материалы о боях за Минск в ходе Великой Отечественной войны

Минобороны России обнародовало архивные документы о боях за столицу Белорусской ССР. На сайте ведомства размещены копии боевых донесений, приказов Верховного главнокомандующего и директив Ставки, наградные документы и штабные отчёты. Материалы содержат как обобщённые данные о сражениях за Минск, так и описания подвигов советских воинов. Как отмечают историки, наступление Красной армии в ходе операции «Багратион» по освобождению Белоруссии стало неожиданностью для гитлеровцев. В результате немецкая группировка была полностью разгромлена, а вермахт понёс огромные потери.

К 75-ой годовщине освобождения Минска Минобороны РФ создало на своём официальном сайте историко-патриотический раздел об изгнании нацистов из столицы Белорусской ССР. Ведомство опубликовало рассекреченные документы времён Великой Отечественной войны.

Минск в годы войны

О начале войны жители Минска узнали днём 22 июня. В отправленных в печать утром газетах не успели разместить информацию о трагическом известии, а по громкой связи оно было зачитано только через несколько часов после вторжения. В первый день нападения на СССР жители города не ощутили войны — советская противовоздушная оборона не пропустила к городу ни одного вражеского бомбардировщика. Однако общая катастрофическая ситуация в зоне ответственности Центрального фронта не оставила Минску шанса.

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Несмотря на отчаянные попытки советских войск удержать город, он был взят нацистами уже 28 июня. Полноценную эвакуацию организовать не удалось. Из Минска успели вывезти только часть жителей. Большинство горожан и оборудование более чем 200 промышленных предприятий остались в городе. Население Минска на начало войны в разных источниках оценивается в 270—300 тыс. человек. Точные данные привести невозможно в виду прибытия в Минск значительного количества еврейских беженцев из ранее оккупированной гитлеровцами Польши.

Уже летом 1941 года в Минске было создано одно из самых больших еврейских гетто на оккупированных территориях. Оно состояло из нескольких частей («Большое» и «Малое» гетто для местного населения и два зондергетто для евреев, высланных из других стран). Осенью количество обитателей гетто достигло 100 тыс. человек. Его территория не была рассчитана на такое количество людей. На одного человека приходилось всего 1,2— 1,5 кв. м. Обитателям гетто, задействованным на общественных работах, выделяли 200 гр. хлеба в день и жидкую похлебку. Остальным — не давали ничего.

В ноябре 1941 года началось уничтожение нацистами минских евреев. Окончательно гетто было ликвидировано в октябре 1943-го. Помимо сил вермахта и СС к пыткам и казням привлекались коллаборационисты из числа украинских, белорусских, литовских и латвийских служащих вспомогательной полиции. Часть евреев из Минского гетто были спасены подпольщиками и вывезены в партизанские отряды, а некоторые сумели укрыться в подземных помещениях и дождаться прихода Красной армии. Общее количество узников гетто, казнённых нацистами, оценивается в 80—90 тыс. человек.

С первых дней оккупации нацисты уничтожали в Минске коммунистов, советских служащих и активистов. Вскоре террор был перенесён на всех жителей города. В 1941 году минчанам запретили свободно перемещаться и ввели для них трудовые повинности. В дальнейшем против жителей Минска начали проводиться карательные операции. Одной из самых массовых стала «Волшебная флейта», организованная гитлеровцами 17—22 апреля 1943 года. В ходе неё арестам и задержаниям подверглись 52 тыс. из 130 тыс. оставшихся в городе жителей. Часть задержанных расстреляли на месте или повесили.

Несмотря на террор и репрессии, жители Минска отчаянно сопротивлялись оккупантам. В состав подполья входили около 9 тыс. человек. Подпольщики организовали десятки крупных диверсий, уничтожили значительное количество оккупантов и военной техники, ликвидировали в сентябре 1943 года генерал-комиссара Генерального округа Белоруссия Вильгельма Кубе.

К 1944 году большая часть жителей Минска была уничтожена оккупантами, угнана в рабство или бежала к партизанам. В городе, по разным оценкам, остались от 50 до 100 тыс. человек. Общее количество убитых нацистами в Минске, включая свезённых в город из различных населённых пунктов евреев, советских военнопленных и местных жителей, было оценено Минской областной комиссией содействия Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков примерно в 300 тыс.

Операция «Багратион»

Находившаяся в 1943—1944 годах на территории Белоруссии гитлеровская группа армий «Центр» считалась нацистским командованием одной из наиболее боеспособных в составе вермахта, а выстроенные в оккупированной республике укрепления — непреодолимыми. Поэтому руководство Рейха не верило в перспективу советского наступления в Белоруссии. Однако Ставка весной 1944 года приняла решение о подготовке летом на территории БССР масштабной наступательной операции, которой было дано кодовое наименование «Багратион».

31 мая 1944 года Ставкой Верховного Главнокомандования была издана директива, согласно которой войска 2-го Белорусского фронта не позже 30 июня — 1 июля должны были форсировать реку Березина с дальнейшим развитием стремительного наступления в направлении Минска и не позже 7—8 июля овладеть городом.

Директива командующему 2-м Белорусским фронтом

© Министерство обороны РФ

22 июня советские войска в Белоруссии провели разведку боем, а 23-го — перешли в массированное наступление. Красноармейцам противостояла нацистская группировка численностью от 800 тыс. до 1,2 млн человек, находящихся на хорошо укреплённых позициях. В советском наступлении участвовали по разным оценкам от 1,2 до 1,6 млн военнослужащих. По мнению историков, «Багратион» стал одной из самых крупных военных операций в истории человечества.

«Для немцев наступление Красной армии было полной неожиданностью. Более того, когда операция началась, они думали, что это отвлекающий удар, и ждали наступления на Украине, где были сосредоточены основные бронетанковые войска и авиация», — рассказал в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

В первые же дни операции советские войска разгромили нацистские силы в районе Витебска и Бобруйска. Это создало предпосылки для успешного наступления на минском направлении. 30 июня от оккупантов был очищен Слуцк. 2 июля танковые корпуса Красной армии подошли к Минску. Однако к этому времени в район столицы БССР свежие силы успели перебросить и нацисты.

Битва за Минск

Утром 3 июля в Минск с северо-запада ворвался 2-ой гвардейский танковый корпус. С юга к столице Советской Белоруссии подошли силы 1-го Белорусского фронта маршала Константина Рокоссовского, с севера — 5-я гвардейская танковая армия, с востока — 31-я общевойсковая армия 3-го Белорусского фронта.

В боевом донесении от 3 июля 1944 года начальнику Генерального штаба Красной армии маршалу Александру Василевскому начальник штаба 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенант Александр Покровский сообщал о том, что войска 31-й армии во взаимодействии с частями 5-й танковой армии, успешно развивая наступление, в 9:00 утра 3 июля стремительной атакой танков и пехоты овладели Минском.

Карта ударов советских войск на Минском направлении

© Министерство обороны РФ

3 июля 1944 года был издан приказ Верховного Главнокомандующего маршала Иосифа Сталина об овладении столицей Советской Белоруссии — городом Минском. Наиболее отличившиеся в боях за Минск соединения и части фронтов были представлены к присвоению наименования «Минских» и к награждению орденами. 28 июля 1944 был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами соединений и частей Красной армии.

Газета «Красная армия» 1-го Белорусского фронта в эти дни выходила с праздничными заголовками: «Орлы, вперед! Отвага города берет!», «Ничто не спасёт врага от неминуемо разгрома!», «Здравствуй, родной Минск».

© Министерство обороны РФ

В боях за освобождение столицы БССР проявил мужество и отвагу командир батареи 529-го армейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка лейтенант Михаил Довбыш. При прорыве вражеской обороны батарея под его командованием прокладывала путь советской пехоте. В одном из боев она отбила 6 контратак противника. За десять дней боев батарея уничтожила два танка, одно самоходное орудие, два ДЗОТа, семь пулемётов, 38 солдат и 2 офицеров было взято в плен. За бои при освобождении Минска лейтенант Довбыш был награжден орденом Отечественной войны 1 степени.

Рота средних танков 1-го танкового батальона 26-й гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского танкового Тацинского корпуса под командованием гвардии старшего лейтенанта Александра Яковлева одной из первых ворвалась Минск. Вступив в бой за товарную станцию, он окружил отступающего противника и взял в плен 56 солдат и офицеров вместе с командиром. С 26 июня по 6 июля 1944 года ротой гвардии старшего лейтенанта Яковлева было уничтожено 12 пушек разного калибра, 26 ручных пулемётов, 47 бронетранспортёров, 462 автомашины, 1470 гитлеровцев. Сам Александр Яковлев был удостоен звания Герой Советского Союза.

© Министерство обороны РФ

В районе Минска в «котле» оказались около 100 тыс. гитлеровских военнослужащих. Треть из них — сдались в плен. Остальные — погибли при попытках прорыва. К концу августа 1944 года операция «Багратион» была завершена, а нацистская группировка на территории Белоруссии полностью разгромлена.

«Потери с немецкой стороны были настолько колоссальны, что гитлеровцы даже использовали хитрость — они целые дивизии записывали в без вести пропавшие, чтобы скрыть количество погибших», — подытожил Юрий Кнутов.