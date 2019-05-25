«Решительный прорыв»: как белорусские партизаны противостояли нацистам во время карательных операций

С 25 мая по 17 июня 1944 года нацисты провели масштабную карательную операцию «Баклан» против партизан и мирных жителей на территории Белоруссии. Оккупанты предвидели скорое наступление Красной армии, поэтому взяли под контроль обширные территории к северу от Минска и приступили к планомерному уничтожению населённых пунктов. По словам экспертов, вермахт преследовал две цели: подавить подпольное движение и захватить как можно больше пленников, которые могли бы работать на благо немецкой промышленности. В операции были задействованы крупные силы вермахта, войска СС и полиция. Нацистам удалось окружить отряды партизан и фактически ликвидировать Борисовско-Бегомльскую зону сопротивления. И всё же, несмотря на огромные потери, народные мстители нанесли существенный урон противнику. К началу операции «Багратион» им удалось развернуть активные боевые действия в тылу гитлеровской группировки.

В 1941 году через Белоруссию в направлении Москвы наступала наиболее мощная и многочисленная группа гитлеровских войск — «Центр». Нацисты захватили территорию республики за несколько недель. На оккупированных белорусских землях находились около 8 млн мирных жителей и 900 тыс. военнопленных Красной армии. С первых дней нацисты проводили в Белоруссии жестокую репрессивную политику.

В начале Великой Отечественной войны в республике было развёрнуто мощное подпольно-партизанское движение. Первые группы создавались по линии Коммунистической партии и НКВД. Вскоре к партизанам начали присоединяться мирные жители и выходившие из окружения красноармейцы. В 1943 году количество отрядов народных мстителей в БССР приблизилось к тысяче, а численность партизан увеличилась до 153 тыс. человек. Они восстанавливали советскую власть в целых районах в тылу немцев и контролировали свыше 100 тыс. кв. км территории.

Нацисты регулярно проводили карательные операции, направленные против партизан и мирного населения. Большая его часть, согласно плану «Ост», подлежала уничтожению либо выселению на восток.

Летом 1943 года в войне произошёл коренной перелом. Гитлеровские войска начали отступать, однако командование поставило перед ними задачу любой ценой закрепиться на территории Украины и Белоруссии.

Операция «Баклан»

Военный историк Юрий Кнутов отметил в беседе с RT, что крупномасштабное наступление советских войск в Белоруссии было неминуемо. Нацисты это понимали и боялись попасть в клещи между Красной армией на фронте и партизанами в тылу.

«Весной 1944 года гитлеровцы подготовили серию карательных операций, направленных на зачистку тыла от партизан и мирных жителей, которых считали опорой сопротивления», — подчеркнул эксперт.

Дети и старики прячутся в лесу от нацистов в Белоруссии

РИА Новости

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В свою очередь, писатель и историк Иван Ковтун рассказал в беседе с RT, что гитлеровское командование было сильно обеспокоено деятельностью партизанских формирований на территории Белоруссии.

«Из Берлина командующему группы армий «Центр» генерал-фельдмаршалу Эрнсту фон Бушу и генеральному комиссару Вайсрутении (так нацисты называли Белоруссию. — RT) группенфюреру СС Курту фон Готтбергу поступило указание провести масштабные операции — в первую очередь против Полоцко-Лепельской зоны», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что на основании этого приказа было подготовлено несколько оперативно-тактических мероприятий по уничтожению и оттеснению партизан из прифронтовой полосы, очищению от них основных коммуникаций.

По словам Ковтуна, «впоследствии в ходе операций «Моросящий дождь» и «Весенний праздник» гитлеровцы ликвидировали Полоцко-Лепельскую партизанскую зону».

Затем верховное командование вермахта решило с 25 мая по 17 июня провести масштабную военную операцию «Баклан» в ряде районов Минской, Витебской и Вилейской областей. Главной целью нацистских оккупантов было уничтожение Борисовско-Бегомльской зоны сопротивления.

«Само проведение операции являлось логическим продолжением стратегии полномасштабной зачистки тыловых районов 3-й танковой армии и группы армий «Центр» от советских партизан, которые осенью 1943-го — зимой 1944 года поставили под большую угрозу тыловые коммуникации вермахта на этом участке советско-германского фронта», — пояснил Ковтун.

Историк рассказал в беседе с RT, что в Борисовско-Бегомльской партизанской зоне действовали более 20 бригад народных мстителей. Для их уничтожения были задействованы около 80 тыс. человек. В частности, в операции участвовали части 3-й танковой и 4-й полевой армий, охранные и учебно-полевые соединения вермахта, боевая группа Курта фон Готтберга.

Группенфюрер СС Курт фон Готтберг

© Wikimedia commons

Как отмечает Ковтун, партизанский район был полностью блокирован. По его словам, «все населённые пункты обстреливались из самоходной артиллерии и миномётов, многие деревни были стёрты с лица земли в результате авиационных бомбардировок».

«Часть населённых пунктов сожгли войска СС и полиции во время прочёсывания местности, в частности подразделения 26-го полицейского полка», — заявил Ковтун.

Кнутов, в свою очередь, отметил, что «операция сопровождалась дикими зверствами и массовым уничтожением мирных жителей. Людей, по уже устоявшейся у нацистов и коллаборационистов практике, сжигали живьём».

Как указывает Ковтун в книге «Охотники за партизанами. Бригада Дирлевангера» (написана в соавторстве с Дмитрием Жуковым), «немцам быстро удалось блокировать партизан и загнать их в район озера Палик, вокруг которого было создано сплошное кольцо, состоявшее из трёх сильно укреплённых рубежей».

«Силы были слишком неравные, хотя здесь и действовали около 20 тыс. народных мстителей. Вокруг района, где сконцентрировались советские патриоты, было три кольца окружения, которые постоянно сжимались», — подчеркнул Ковтун.

В книге отмечается, что «2 июня 1944 года бригады им. Фрунзе, «Большевик» и «Штурмовая» в районе деревни Козыри попытались прорваться из окружения, но прорыв оказался безуспешным».

По словам историка, «к 13 июня потери партизан насчитывали 3703 человека, из них 1986 были убиты, 968 взяты в плен, 43 перебежали на сторону противника».

Белорусские партизаны, 1944 год

РИА Новости

«Фактически оккупанты были близки к достижению главной цели операции. Но 16 июня партизаны пошли на решительный прорыв. Понеся тяжёлые потери, они вырвались из окружения и сумели избежать полного уничтожения, — подчеркнул Ковтун. — Борисовско-Бегомльская партизанская зона была ликвидирована. Однако свою задачу она выполнила, поскольку противник также понёс большие потери».

«Угоняли в рабство»

Ковтун указывает в своей книге, что «в боях с народными мстителями немецкие войска, по данным партизан, потеряли около 2000 человек убитыми и ранеными, восемь танков, 12 автомашин, две бронемашины, 16 повозок с боеприпасами».

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При этом подсчёты командования вермахта значительно отличаются от информации советской стороны.

«Согласно немецким документам, народные мстители потеряли 7697 человек убитыми, 5286 из них попали в плен. При этом свои безвозвратные потери немцы оценили в 110 солдат и офицеров», — отметил историк.

Кнутов, со своей стороны, подчеркнул, что немецкая статистика всегда искажала факты. Гитлеровцы в пропагандистских целях занижали потери, учёт умерших от ран вели отдельно, по возможности не афишировали данные о пострадавших и пропавших без вести. По его мнению, доверять немецким данным не следует.

«Что же касается завышения потерь партизан, то здесь всё ещё проще и страшнее. Нацисты записывали в партизаны всех убитых и задержанных ими мирных жителей. Помимо зачистки тыла, немцы преследовали ещё одну цель — обеспечение бесплатной рабочей силой своей приходившей в упадок промышленности. Объявив обычных крестьян партизанами, их угоняли в рабство», — рассказал эксперт.

По мнению Кнутова, народные мстители нанесли «удар по моральному духу гитлеровцев» и причинили большой урон живой силе и военной технике противника.

«Немцы бросили в бой танки, бронемашины, артиллерию, авиацию, но всё равно понесли болезненные потери и не смогли предотвратить прорыва части партизан. К 23 июня, началу наступательной операции «Багратион», вырвавшиеся из окружения отряды сумели прийти в себя и развернуть активные боевые действия в тылу гитлеровской группировки», — подчеркнул эксперт.

Согласно данным Госархива Белоруссии, за время оккупации на территории БССР гитлеровцы провели более 140 карательных операций. За годы войны погибли 2,5—3 млн жителей Белоруссии, порядка 400 тыс. нацисты угнали в рабство. Были полностью или частично разрушены 209 из 270 городов и райцентров, а также 9200 деревень. Изгнание нацистов из республики завершилось 28 июля 1944 года освобождением Бреста.