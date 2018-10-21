«До освобождения дожили единицы»: как холокост в Минском гетто стал образцом жестокости нацистских преступников

21 октября 1943 года фашисты уничтожили около 22 тыс. узников Минского гетто. Общее число погибших здесь людей оценивается в 80—90 тыс. Наравне со Львовом и Киевом столица БССР стала местом одного из наиболее массовых убийств еврейского населения на оккупированных нацистами территориях. Историки отмечают, что в Белоруссии был достаточно низкий уровень коллаборационизма — из-за нехватки местных «кадров» гитлеровцам приходилось опираться на помощь пособников, завербованных в Прибалтике и на Украине. О трагедии Минского гетто — в материале RT.

Оказавшаяся летом 1941 года на острие нацистского наступления на СССР Белоруссия стала ловушкой для сотен тысяч местных евреев, которые не успели эвакуироваться вглубь территории Советского Союза.

«Во времена царской России белорусские губернии входили в так называемую черту оседлости, где евреям позволялось селиться без ограничений. Во многих небольших местечках евреи составляли более 50% всего населения», — рассказал в беседе с RT историк и писатель Константин Залесский.

«Погромов не было»

Из западных районов БССР, которые первыми оказались под ударом вермахта и были захвачены уже в июне 1941-го, эвакуировать удалось только 11% еврейского населения. Из районов, оставленных Красной армией в середине июля, выехали на восток 43—44% евреев, а из восточной части республики — примерно 60—65%.

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Следует отметить, что даже после отступления красноармейцев белорусы, несмотря на грозящую им опасность, вели себя по отношению к евреям лояльно, в отличие от жителей Прибалтики и Западной Украины. По данным историков, в проявлениях агрессии к своим землякам-евреям были замечены всего несколько сотен граждан БССР.

«К чести белорусского народа, на территории республики, особенно в границах 1939 года, никаких погромов не было. Это всё делалось специальными немецкими подразделениями, литовскими вспомогательными частями, латышской ротой, сформированной в Минске, и местной достаточно многонациональной полицией. Но в любом случае это были организованные спецподразделения. Взрыва народного гнева белорусов в отношении евреев не было», — цитирует информационное агентство Sputnik Беларусь слова израильского историка, сотрудника Национального института памяти жертв нацизма и героев сопротивления «Яд ва-Шем» Арона Шнеера.

Массовые убийства евреев совершались зондеркомандами и айнзацгруппами с целью «зачистки тылов» наступающих немецких войск. Именно в Белоруссии к убийствам евреев чаще всего привлекали военнослужащих не только СС, но и вермахта. В более глубоком тылу нацисты формировали еврейские гетто — всего на территории Белоруссии их было более 200. Самым большим стало гетто в Минске.

Минское гетто

К началу августа 1941 года в Минское гетто согнали около 80 тыс. евреев, как из самой столицы БССР, так и из других населённых пунктов республики. Осенью численность узников гетто достигла 100 тыс. человек. По размеру на всех оккупированных территориях оно уступало только Львовскому.

«Немцы старались располагать гетто в больших городах. Отгораживание под гетто уже существующего района города освобождало нацистов от необходимости строить бараки и прочую лагерную инфраструктуру. При этом никакие санитарные нормы, естественно, не соблюдались. Людей загоняли, сколько могли», — рассказал Залесский.

Район, выделенный под Минское гетто, не был рассчитан на проживание 100 тыс. человек, поэтому по несколько еврейских семей жили в одной комнате. Норма площади на одного взрослого человека составляла 1,2—1,5 кв м.

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По словам историка-методиста Музея Победы, кандидата исторических наук Дмитрия Суржика, Минское гетто имело ряд особенностей.

«Оно состояло из нескольких частей: большого и малого гетто — для евреев, проживавших в округе Минска, а также двух зондергетто — для евреев из Германии и Западной Европы. За период с ноября 1941 года по октябрь 1942-го оттуда в Минск было депортировано, по разным данным, от 22 до 35 тыс. евреев. Ещё одной особенностью Минского гетто было то, что, в отличие от Латвии и Литвы, после принятия решения о ликвидации гетто их узники на территории Белоруссии были уничтожены, а не переведены в концентрационные лагеря. Поэтому до освобождения дожили лишь единицы», — отметил эксперт в интервью RT.

Уничтожение евреев зондеркомандами

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По периметру гетто возвели заграждения из колючей проволоки. Покидать его территорию без разрешения или ходить без нашитых на одежду опознавательных знаков евреям запрещалось под страхом смерти. Немецкие нацисты и помогавшие им коллаборационисты убивали жителей гетто для развлечения, безнаказанно грабили прохожих и насиловали девушек. Гитлеровская администрация накладывала на обитателей гетто «контрибуции», изымая у них деньги, золото и серебро. Кроме того, была отлажена работа чёрного рынка.

«Гитлеровцы и их пособники наживали на торговле продуктами и предметами первой необходимости целые состояния. Например, за буханку хлеба и три луковицы они могли получить от узников золотые часы», — рассказал Суржик.

Люди существовали в гетто на грани голодной смерти. Евреям, задействованным на общественных работах, выдавали один раз в день по 200 граммов хлеба и жидкую похлёбку. Остальные пытались наладить меновую торговлю со своими тюремщиками или местными жителями, подходившими к ограждению. Привычными «блюдами» в гетто стали оладьи из картофельных очисток и жир, соскобленный со старых шкур, найденных на кожзаводе.

Жертвы и палачи

Уничтожение жителей Минского гетто проходило в несколько этапов. 18 тыс. человек были убиты в начале ноября 1941 года, ещё 15 тыс. — в конце ноября, 8 тыс. — в марте 1942-го, 30 тыс. — в июле. Около 22 тыс. людей нацисты уничтожили 21 октября 1943 года в ходе окончательной ликвидации гетто.

Евреев расстреливали или загоняли в машины-душегубки. Нацисты систематически ходили по улицам в поисках еврейских детей, которых они сразу же убивали. 2 марта 1942 года гитлеровцы сбросили в яму и заживо засыпали землёй воспитанников детского дома. При этом лично присутствовал генеральный комиссар оккупированной Белоруссии Вильгельм Кубе, бросавший обречённым на мучительную смерть детям конфеты. По информации историков, таким образом погибло около 300 детей вместе с воспитателями и медицинским персоналом. В декабре 1942 года нацисты уничтожили всех пациентов находившейся в гетто больницы.

Вильгельм Кубе в Минске

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«В детском отделении было семеро детей. Рибе, начальник полиции, надел белые перчатки и зарезал всех детей ножом. Вышел оттуда, скинул белые перчатки, закурил и съел шоколадку», — приводятся слова очевидца трагедии в книге «Архив Хаси Пруслиной».

Помимо сил вермахта и СС к акциям по уничтожению евреев в Минске привлекались три белорусских шуцманшафт-батальона, батальоны вспомогательной полиции из Литвы и Латвии, 41-й батальон, укомплектованный украинскими националистами.

Также по теме «Профессиональные палачи»: какую роль в холокосте на Украине сыграли местные националисты 7 апреля 1943 года в Теребовлянском гетто на Западной Украине произошёл массовый расстрел евреев. Немецкие каратели и украинские...

Вот как описывает деяния «борцов за вильную Украину» очевидец массовых казней Рая Чертова, воспоминания которой приводятся в книге «Актуальные вопросы изучения холокоста на территории Белоруссии в годы немецко-фашистской оккупации»: «Внутрь гетто вошли вооружённые команды полицейских и гитлеровцев, полицейских солдат Украинской добровольческой армии. Погромщики хватали первых встречных, независимо от возраста и пола, в том числе стариков и детей. Тех, кто не мог двигаться, убивали на месте. Других погружали в машины и увозили неизвестно куда. Самых маленьких детей разрывали на части, взяв этих крошек за ножки. Резали кинжалами. Душили. Некоторых закапывали живыми».

Дмитрий Суржик рассказал, что начальником полиции безопасности и СД в Минске был оберштурмбаннфюрер СС Эдуард Штраух. Под его командованием происходили все силовые акции в отношении узников Минского гетто.

После войны в ходе Нюрнбергского процесса по делу об айнзацгруппах Штраух был приговорён к смертной казни. Впрочем, справедливое возмездие настигло далеко не всех палачей. Один из руководителей массовых убийств, командир 2-го литовского полицейского батальона (переименованного затем в 12-й полицейский батальон шуцманшафта. — RT) майор Антанас Людвико Импулявичюс по прозвищу Минский Мясник после завершения войны скрылся в США. Американские власти отказались выдавать его в СССР несмотря на то, что он лично отдал приказы об убийстве 46 тыс. человек, в том числе узников Минского гетто.

Антанас Людвико Импулявичюс

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Ещё в 1941 году в Минском гетто возникло разветвлённое подполье, в которое входили 22 организации борцов с нацизмом. Они совершали акты саботажа и диверсии, а также тайно выводили из гетто людей.

В общей сложности подпольщики спасли около 5 тыс. человек, доставленных затем в действовавшие вокруг Минска советские партизанские отряды. 25 узников вывез из гетто на грузовике капитан люфтваффе, работавший после ранения интендантом, Вилли Шульц, у которого была любовная связь с еврейской девушкой. Шульц провёл несколько месяцев с партизанами, а затем был переправлен в Москву, где прошёл подготовку в Центральной школе антифашистов.

Мемориал «Яма» в Минске. Здесь 2 марта 1942 года нацистами было расстреляно около 5 000 узников минского гетто

AFP

© Viktor Drachev

Некоторое количество узников гетто во время его окончательной ликвидации смогли спрятаться в подземных помещениях и дождаться освобождения Минска советскими войсками. В целом, по словам экспертов, выживаемость узников Минского гетто оказалась одной из самых низких на оккупированных территориях.