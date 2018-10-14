«Побег был фактически невозможен»: как Александр Печерский поднял восстание в нацистском лагере смерти Собибор

75 лет назад в оккупированной Польше узники нацистского лагеря смерти Собибор под руководством пленного лейтенанта Красной армии Александра Печерского смогли поднять восстание. Как отмечают историки, это событие — уникальный пример героизма и решительности. Темпы уничтожения людей в подобных местах были настолько высоки, а режим отлажен настолько жёстко, что времени и сил для организации восстания или побега у заключённых не было. Как Александру Печерскому и другим узникам удалось обмануть палачей — в материале RT.

14 октября 1943 года более 400 узников нацистского лагеря смерти Собибор, расположенного на территории оккупированной Польши, подняли восстание против своих палачей. События тех дней историки теперь называют практически чудом.

«Сегодня нередко Собибор почему-то называют просто концлагерем, что является ошибкой. Это была зондеркоманда СС Собибор — специальное учреждение, предназначенное для уничтожения людей. В концентрационных лагерях заключённые, хоть и в страшных условиях, но жили, зачастую достаточно длительный промежуток времени, которого им хватало на то, чтобы создать подпольную организацию и подготовить побег. А в лагерях смерти вроде Собибора всё происходило по-другому. Людей просто привозили и практически сразу убивали. Поэтому переменного состава в них обычно было немного, и оставался он в лагере недолго. Сами факты существования лагерей смерти нацистское руководство старалось тщательно скрывать, и вся работа лагерей была построена таким образом, чтобы побег из них был практически невозможен», — рассказал в интервью RT историк и писатель Константин Залесский.

Зондеркоманда (формирование специального назначения в нацистской Германии) СС Собибор была создана в мае 1942 года в 80 километрах от Люблина. Территория лагеря смерти, расположенного в лесу, была окружена четырьмя рядами колючей проволоки и минными заграждениями. Её периметр тщательно патрулировался.

За полтора года существования лагеря в нём было убито в газовых камерах и расстреляно около 250 тыс. евреев. За всё это время бежать из Собибора смогли всего несколько человек, причём большинство из беглецов позднее были схвачены и демонстративно расстреляны, чтобы подавить волю других узников.

Самое массовое восстание в лагере смерти

В конце лета 1943 года в лагере возникла подпольная организация во главе с сыном раввина и бывшим руководителем юденрата (в годы Второй мировой войны административный орган еврейского самоуправления, который в принудительном порядке учреждался в каждом гетто для обеспечения исполнения нацистских приказов) Лейбом (Леоном) Фельдгендлером. А в конце сентября к группе присоединился привезённый из Минска пленный советский лейтенант Александр Печерский. По словам Константина Залесского, Фельдгендлер и Печерский стали организаторами будущего восстания.

Никакого диверсионного или специального боевого опыта Печерский не имел. Он родился в 1909 году в семье еврея-адвоката. Работал электриком на заводе в Ростове-на-Дону, а после окончания университета стал инспектором хозяйственной части Ростовского финансово-промышленного института. Правда, в начале 1930-х он успел отслужить срочную службу в армии.

Александр Печерский

© Wikimedia Commons

22 июня 1941 года Печерского вновь призвали. Поскольку у него было высшее образование, его аттестовали на воинское звание техника-интенданта 2-го ранга, приравненное к лейтенантскому. В действующей армии он стал делопроизводителем. Но уже осенью 1941 года Печерский попал в плен под Вязьмой. Весной 1942-го он попытался бежать из лагеря для военнопленных, но был задержан и направлен сначала в Борисов, а затем в Минск. Там нацисты узнали о национальности советского офицера и перевели его в минский лагерь, в котором содержались евреи, а 18 сентября 1943 года отправили на смерть в Собибор.

Но Печерский решил не дожидаться своей участи и, найдя единомышленников, вновь стал разрабатывать план побега. Участники сопротивления решили перебить по одному представителей администрации лагеря, захватить оружейку и массово бежать в лес.

«Из 550 человек, находившихся в лагере, к восстанию решили присоединиться около 420. Это было самое массовое восстание в лагере смерти за весь период войны», — подчеркнул Константин Залесский.

Повстанцы сыграли на жадности своих палачей. Эсэсовцев по одному заманивали в различные помещения под предлогом примерки одежды либо подсчёта ювелирных изделий, обнаруженных у убитых в газовой камере евреев, а затем убивали ударом топора или деревянного бруса по голове. Личное оружие палачей участники восстания забирали себе.

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«Совершенно уникальным является тот факт, что заключённым удалось убить 12 представителей администрации, в том числе офицера, находившегося на руководящей должности, — заместителя начальника лагеря Иоганна Ноймана. Это была большая удача. Ведь немцев-эсэсовцев в подобных лагерях служило немного, большую часть обязанностей исполняли коллаборационисты. А офицеров были вообще единицы», — отметил эксперт.

Но захватить оружейку восставшим не удалось, а оставшиеся в живых охранники открыли по заключённым огонь.

«Побежали из лагеря примерно 420 человек, 80 из них погибли при преодолении заграждений, остальные скрылись в лесу», — рассказал Константин Залесский.

Печерский с группой советских военнопленных прорвался в Белоруссию. Там он присоединился к партизанам, а после подхода частей Красной армии прошёл фильтрацию. По некоторым данным, Печерский на время попал в штурмовой стрелковый батальон — в подобные подразделения направляли офицеров, которые побывали в плену, но не отдавались под трибунал и не лишались воинского звания. В бою он был тяжело ранен и после лечения комиссован в звании капитана.

После войны Печерский был награждён медалью «За боевые заслуги». Работал на заводе «Ростметиз» — сначала мастером, а затем бригадиром багетного цеха, писал мемуары, однако в советское время они были изданы только частично.

Неудобная правда

После массового побега узников Собибора нацисты сравняли лагерь с землёй. Но от выживших к концу войны заключённых и в том числе от Печерского мир узнал правду. Факты массовых убийств в Собиборе были оглашены в ходе Нюрнбергского трибунала.

По мнению Константина Залесского, нацисты уничтожали доказательства своих преступлений, и поэтому о лагерях смерти известно порой не так много.

«Во-первых, нужно признать, что о лагерях смерти мы знаем достаточно мало — преимущественно от тех людей, которым удалось спастись. Гитлеровцы понимали, что за эти преступления им придётся отвечать, и старательно уничтожали все доказательства своих злодеяний. Так что некоторые вещи нам вообще достоверно неизвестны. Во-вторых, есть страны, в которых элементарно не хотят вспоминать о том, что происходило в Собиборе», — отметил историк.

В частности, по его мнению, это касается Польши.

«Если поступок самих узников был примером беспрецедентного героизма, то поведение части представителей местного польского населения стало, к сожалению, примером чёрствости и бесчеловечности», — считает Залесский.

«Как мы уже говорили, 340 бывших заключённых смогли скрыться в окружающих лесах, но спаслись впоследствии далеко не все. 170 человек были пойманы в ходе организованной гитлеровцами облавы и расстреляны, а ещё 90 узников выдали нацистам местные жители. Более того, один из организаторов восстания — заместитель Печерского Леон Фельдгендлер, присоединившийся после побега к партизанам, в 1945 году был убит бойцами Армии Крайовой», — говорит историк.

По его словам, «Польша сама страдала под гитлеровской оккупацией, и многие поляки воевали с нацистами. Поэтому на таких эпизодах невыгодно было заострять внимание общественности ни руководству Польской Народной Республики, ни современной Польши, в которой сегодня принимают даже специальные законы, запрещающие причислять поляков к преступлениям нацистов», — заявил Константин Залесский.

Убийцы на «особом доверии»

Кроме того, был в истории Собибора принципиальный момент, о котором сегодня не любят вспоминать украинские и прибалтийские политические лидеры.

«По периметру лагеря службу несли так называемые травники — коллаборационисты из Украины и Прибалтики. Это название пошло от учебного лагеря СС Травники — единственного в своём роде учреждения, которое называли настоящей фабрикой по производству нацистских палачей. Обычно коллаборационистам гитлеровцы не особенно доверяли, но когда нацистское руководство столкнулось с кадровым голодом, ему пришлось отбирать среди согласившихся на сотрудничество лиц самый подходящий «материал» и отправлять его на подготовку в специально созданный учебный лагерь», — рассказал эксперт.

© Кадр из фильма «Собибор» (2018)

По словам Залесского, в Травниках гитлеровцы готовили младший командный состав коллаборационистских формирований, кадры для участия в специальных карательных операциях, а также специалистов для охраны особых объектов, в том числе концлагерей. Выпускники учебного лагеря зарекомендовали себя перед нацистами хорошо — так, что травниками гитлеровцы стали называть пользующиеся их особым доверием коллаборационистские подразделения.

«В Травники набирали учиться только добровольцев — таких, кто был напрочь лишён ряда нормальных человеческих качеств. Понятно, кем были люди, осознанно работающие в концлагере или лагере смерти за деньги и продуктовый паёк. А после завершения акций по уничтожению евреев травники массово влились в состав дивизий СС, «лесных братьев» и ОУН-УПА*. Сегодня на Украине и в Прибалтике эти люди — герои», — полагает Константин Залесский.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014)