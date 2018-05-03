3 мая в российский прокат выходит драма «Собибор» — первая режиссёрская работа Константина Хабенского. В фильме рассказывается о восстании узников концлагеря, которое в 1943 году возглавил советский офицер Александр Печерский. Роль Печерского исполнил сам Хабенский. Также в картине снялись Кристофер Ламберт, Гела Месхи, Роман Агеев, Мария Кожевникова и Михалина Ольшанска.

В четверг, 3 мая, в российский прокат выходит военная драма «Собибор» — фильм о восстании узников одноимённого концентрационного лагеря на территории Польши в 1943 году. Мятеж, возглавляемый советским офицером Александром Печерским, стал единственным успешным в истории Второй мировой войны. Несмотря на то, что многие узники погибли при побеге, некоторым всё же удалось скрыться в лесу и примкнуть к партизанским отрядам.

Эта картина стала дебютной режиссёрской работой актёра Константина Хабенского. Он же исполнил роль Печерского. Также в фильме снялись Кристофер Ламберт, Гела Месхи, Роман Агеев, Мария Кожевникова и Михалина Ольшанска (последняя известна российскому зрителю по роли Матильды Кшесинской в драме Алексея Учителя).

По словам Хабенского, он комфортно чувствовал себя в роли актёра и не собирался садиться в режиссёрское кресло, однако, когда ему поступило такое предложение, решил «войти в воду и попробовать свои силы».

«Это не значит, что я завтра приступаю к съёмкам нового фильма. Нет. Но максимум чувств, мыслей, понимания, какие сегодня у меня есть, я вложил. Я лучше не могу на сегодня», — подчеркнул артист.

Эпизоды в жизни главного героя

Хабенский отмечает, что тематика этой картины позволила ему изучить и, хоть иногда и парадоксальным образом, попытаться показать психологию людей. Во многом благодаря тому, что внутренние качества человека максимально проявляются в стрессовых ситуациях, когда он находится на грани жизни и смерти.

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Причём исследовал режиссёр психологию не только узников концлагеря, но и его сторожей — немецких офицеров, преступивших самый страшный порог жестокости. Каждому часто появляющемуся в кадре немцу создатели фильма придумали биографию. Эти детали объясняют, каким образом надсмотрщики пытаются спрятаться от ужасающих реалий: одни пьянствуют, другие уходят в мечты о будущем, третьи успокаивают себя тем, что творят эти бесчинства ради благополучия родителей.

Однако личные истории как охранников, так и пленных затронуты лишь частично, чтобы не отвлекать внимание от главного действующего лица.

«Главный герой — это концлагерь. Это лагерь смерти. Все остальные — эпизоды, проходящие в жизни этого главного героя. Какой-то эпизод моментально пролетает и уходит в камеру. Какой-то эпизод задерживается, пытается сопротивляться, хитрить, что-то придумывать, страдает, сдаётся или не сдаётся. Это всё эпизоды в жизни этого страшного главного героя. Бездушного», — объясняет Хабенский.

«Практически один в один»

После восстания немецкие власти полностью уничтожили лагерь — сровняли его с землёй, а поле засадили деревьями. Однако схемы расположения «Собибора» сохранились, и именно по ним были выстроены декорации. Кроме того, сотрудники фонда Александра Печерского предоставили съёмочной группе все сохранившиеся воспоминания людей, переживших побег, и постоянно консультировали создателей фильма.

© kinopoisk

Примечательно, что у всех действующих лиц есть реальные прототипы. Большинство этих людей не дожили до сегодняшнего дня. Исключение составляют очень немногие: например, героиня Марии Кожевниковой Сельма Вейнберг (в настоящее время она живёт в США).

«Удивительно, что она, женщина, которая пережила это, всё время повторяла: «На самом деле я очень счастливый человек». У них с Хаимом удивительная история любви: они познакомились в концлагере, всю жизнь прожили вместе и были вместе до последних его дней», — рассказала актриса RT.

Разумеется, «Собибор» — не документальная лента, а художественная, и в ней нашлось место вымыслу и фантазии сценаристов и режиссёра. Яркий тому пример — сцена «безумной вечеринки», апогея бесчинства немецких солдат. Упоминания о таком событии действительно существуют, однако то, что зрители увидят на экране кинотеатров, является плодом фантазии кинематографистов.

«Это мы так предположили. Это мы так насочиняли. И, мне кажется, эта фантазия доведена — по крайней мере я хотел сделать так, чтобы она была доведена — до истории, до какой-то мифологии. Чтобы там прочитывалась и Библия, и римские колесницы. И чтобы она уходила корнями в древнюю Грецию. Это создание нового мира, попытка какого-то страшного шабаша», — объясняет Хабенский.

Впрочем, как отмечает председатель правления Фонда Печерского Илья Васильев, в самом главном, в том, что казалось взаимоотношения между людьми, фильм получился абсолютно правдивым.

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Исполнитель роли Густава Вагнера немецкий актёр Вольфганг Черны подчёркивает, что был сильно подавлен, в первый раз посмотрев картину, — именно из-за осознания, что всё описанное происходило в действительности.

Филипп Рейнхардт, сыгравший офицера Зигфрида, прочитав сценарий, сначала не поверил, что всё описанное правда.

«Однако потом я ознакомился с документами и выяснилось, что это действительно было на самом деле, практически один в один, как это показано в фильме. И что меня очень удивило: в одном интервью человек, который по фильму убивал моего персонажа, почувствовал, что это чуть ли не самый лучший момент в его жизни», — отметил актёр.

Рождение нового героя

Константин Хабенский обращает внимание: фильм неспроста заканчивается долгим бегом и дыханием Шлома, не просто так указано в титрах, что этот мальчик мог оказаться тем самым человеком, который покарал 18 прятавшихся от трибунала в Бразилии немецких офицеров.

«Это говорит только о рождении нового героя, только о том, что из данного места, из подобных условий, никогда ничего чистого и светлого не родится. Родится только новый герой-мститель, окрашенный уже кровью», — подчёркивает режиссёр.

Хабенский уверен, что, несмотря на натуралистичные, жестокие сцены, «Собибор» можно показывать детям от двенадцати лет — всем, кто умеет переживать и не боится проявления своих чувств, в какой бы стране эти люди ни родились и ни выросли.

© kinopoisk

На вопрос, какое место «Собибор» может занять в истории отечественного кинематографа, Хабенский отвечает: «Не знаю». По словам режиссёра, сначала нужно послушать, что будут говорить о фильме зрители, будут они его вспоминать или «забудут, как страшный сон».

«Но мне кажется, этот фильм запомнится в первую очередь тем, что 5% с каждого билета будут уходить в благотворительный фонд — в помощь детям в борьбе с онкологией головного мозга. Это первый такой фильм в истории российского проката. Вот это место он уже занял: он будет спасать жизни», — сказал Хабенский.