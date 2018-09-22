Убийство гауляйтера: как советские партизаны ликвидировали нацистского генерального комиссара Вильгельма Кубе

22 сентября 1943 года в результате операции, развёрнутой советскими партизанами, был ликвидирован руководитель нацистской оккупационной администрации генерального округа Белоруссия Вильгельм Кубе. Исполнителем директивы Москвы стала домработница семьи гауляйтера Елена Мазаник, удостоенная впоследствии звания Героя Советского Союза. Историки отмечают, что, устранив Кубе, отечественная разведка продемонстрировала блестящий уровень подготовки, а сама операция воодушевила борющихся с фашистами людей. По мнению экспертов, последовавшее усиление террора со стороны оккупантов было связано не с убийством Кубе, а с успехами Красной армии.

После захвата Белоруссии нацистскими войсками в республике установился суровый оккупационный режим. Под властью гитлеровцев оказались около 8 млн мирных жителей и порядка 900 тыс. советских военнопленных. Эскадроны смерти сразу же приступили к массовому уничтожению евреев, коммунистов, советских активистов и всех, кто был не согласен с оккупацией. На территории Белоруссии было создано 260 лагерей смерти и более 200 еврейских гетто. Кроме того, начался массовый вывоз молодых белорусов на принудительные работы в Германию. Руководителем оккупационной администрации вскоре после начала войны был назначен Вильгельм Кубе.

Генеральный комиссар

Вильгельм Кубе родился в 1887 году в городе Глогау в Силезии. Окончив Берлинский университет по специальности «история и право», он занялся литературой и политикой. Кубе отметился на фронтах Первой мировой войны, редактировал консервативные газеты и принимал участие в работе правых партий. Будучи уже опытным политиком, в 1927 году он вступил в НСДАП и вскоре стал гауляйтером Остмарка, а затем — Курмарка.

В дальнейшем карьера Кубе стремительно пошла вверх. Он был избран депутатом рейхстага и ландтага Пруссии и стал руководителем нацистской фракции. После прихода гитлеровцев к власти в Германии он был назначен на должности обер-президента Бранденбурга, прусского государственного советника и обер-президента Пограничной марки Позен — Западная Пруссия. Также в 1933 году он вступил в СС и получил звание оберфюрера (средний чин между полковником и генерал-майором. — RT).

Однако в 1936-м Кубе стал фигурантом ряда скандалов. Так, якобы за неисполнение приказа он без суда и следствия приговорил к расстрелу сразу нескольких военных. Кроме того, Кубе распространял слухи о еврейском происхождении тёщи начальника штаба заместителя фюрера Мартина Бормана, которые позже не подтвердились. Также Кубе был уличён в коррупции и экономических злоупотреблениях. После этого ему пришлось покинуть ряды СС и уволиться с административных должностей.

«Кубе обладал сложным, неуравновешенным и авантюрным характером. Это накладывало определённый отпечаток на его деятельность», — рассказал в беседе с RT историк и писатель Александр Колпакиди.

Тем не менее в 1938 году Кубе позволили избраться в рейхстаг и заниматься депутатской деятельностью. Адольф Гитлер лично подбирал для него такие должности, которые бы оказались достаточно почётными для человека, формально являвшегося гауляйтером. После нападения на Советский Союз фюрер решил назначить Кубе генеральным комиссаром генерального округа Белорутения (преимущественно занимавшего территорию современной Белоруссии. — RT), относившегося к рейхскомиссариату «Остланд» и подчинявшегося министерству оккупированных восточных территорий.

На новой должности интересы Кубе вступили в противоречие с интересами военных и СС, желавших иметь в Белоруссии свои зоны контроля. Конкурируя с ними, он проявлял циничный прагматизм — добивался того, чтобы трудоспособных евреев вместо казни отправляли на тяжёлые работы, а также пытался разжечь на территории Белоруссии русофобские националистические настроения.

«В последние десятилетия многие историки и публицисты пытаются гуманизировать Кубе. При этом опираются преимущественно на воспоминания его супруги — человека априори предвзятого. В результате из публикации в публикацию кочует, например, тезис о том, что Кубе якобы саботировал уничтожение евреев. В реальности же он вовсе не пытался их спасти. Кубе заботила лишь судьба немецких евреев, участников Первой мировой войны, которых руководство Германии выслало в гетто Польши и Белоруссии. Судьбы остальных представителей этого народа его волновали лишь в одном аспекте: генеральный комиссар считал бессмысленными расстрелы трудоспособных евреев, которые могли бы принести пользу рейху», — разъяснил в интервью RT учёный секретарь Музея Победы Сергей Белов.

Советские партизаны в Белоруссии, 1943 год

© Wikimedia commons

По словам эксперта, только в мае — июле 1942 года при активном участии генерального комиссара были уничтожены 55 тыс. евреев. Кубе с гордостью докладывал в Берлин, что полностью истребил еврейское население Минской области без какого-либо ущерба для рабочей силы.

За то время, что он находился у власти, в результате казней, карательных операций, голода и болезней погибли миллионы местных жителей. Поэтому советское руководство включило Кубе в список нацистских функционеров, подлежащих ликвидации силами разведчиков и партизан. При этом обстоятельства сложились таким образом, что роль исполнителя «заказа» досталась обычной белорусской девушке Елене Мазаник.

Героиня из народа

Мазаник, которой предстояло вступить в противоборство с машиной гитлеровских спецслужб в оккупированной Белоруссии, родилась 4 апреля 1914 года в деревне Поддегтярная неподалёку от Минска в бедной крестьянской семье. Рано потеряв отца, она ещё ребёнком вынуждена была бесплатно, в буквальном смысле за кусок хлеба заниматься тяжёлой домашней работой у родственников. Из-за этого Елена Мазаник на протяжении всей оставшейся жизни страдала от болезней суставов.

В школе она успела окончить всего шесть классов и даже по достижении совершеннолетия не могла сразу рассчитывать на престижную работу. Поэтому устроилась в столовую Совнаркома БССР: по одной версии — официанткой, по другой — уборщицей. Познакомившись с шофёром НКВД Болеславом Тарлецким, Мазаник вскоре вышла за него замуж. В дальнейшем Елена работала в доме отдыха Совнаркома и в столовой ЦК Компартии Белоруссии. В 1941-м Тарлецкий участвовал в эвакуации управления НКВД и вместе с сослуживцами покинул Минск. Елена выехать не смогла.

Перед казнью участников комсомольского подполья Минска

РИА Новости

Когда Белоруссия была оккупирована, молодую женщину сначала взяли на работу уборщицей в одно из немецких военных учреждений, а затем перевели официанткой на фабрику-кухню и в офицерское казино. Летом 1943 года Елену заметило семейство Вильгельма Кубе, и она стала домработницей в особняке, который занимал генеральный комиссар. В связи с директивами из Кремля Мазаник вскоре попала в поле зрения советских партизан и разведчиков.

«Важная цель для советских разведчиков»

«Кубе входил в десятку самых влиятельных немецких управленцев на оккупированных территориях и был поэтому важной целью для советских разведчиков и диверсантов», — отметил Колпакиди.

По словам Белова, к вопросу организации ликвидации Кубе советские спецслужбы подошли крайне обстоятельно.

«В «охоте» на генерального комиссара участвовали одновременно множество групп партизан и подпольщиков, действовавших независимо друг от друга», — рассказал эксперт.

22 июля 1943 года подпольщики предприняли попытку покушения на Кубе, в ходе которой от взрыва бомбы в театре погибли порядка 70 нацистских военных, однако самого генерального комиссара на мероприятии в тот день не оказалось. Вскоре «охотники на гауляйтера» вышли на Елену Мазаник. По словам историков, с ней практически одновременно связались представители сразу нескольких отрядов, работавших по линии НКВД и ГРУ.

Елена Мазаник в годы Великой Отечественной войны

© YouTube

Елена на контакт пошла, однако выдвинула ряд условий. Она была готова рискнуть жизнью только после беседы с руководителем соответствующего отряда и выезда из города её сестры Валентины Шуцкой. Изначально подготовкой Мазаник к покушению на Кубе занималась разведчица Надежда Троян. Однако окончательно склонила её к участию в акции Мария Осипова, вышедшая на Елену через её сестру. Валентина лично встретилась с партизанским командиром Николаем Фёдоровым, после чего Елена дала согласие ликвидировать генерального комиссара.

Также по теме Верхневолжская Жанна д’Арк: какую роль в победе над нацизмом сыграл подвиг Лизы Чайкиной Сто лет назад родилась Герой Советского Союза партизанка Лиза Чайкина. Под страшными пытками она не предала боевых товарищей. Её...

На стадии подготовки обсуждался вариант отравления Кубе, но Елена отвергла его как ненадёжный. В итоге решили остановиться на взрывном устройстве. 20 сентября Мария передала Елене мину, а также яд — на тот случай, если её разоблачат.

На следующий день Елена запустила на взрывном устройстве часовой механизм (предположительно, с химическим реагентом) и завернула мину в вышитый платок. На входе охрана не слишком придирчиво досматривала вещи домработницы генерального комиссара, а узнав, что платок предназначается в подарок супруге Кубе, и вовсе не стала его трогать. Спрятав затем мину под платьем, Елена проникла в спальню гауляйтера и закрепила взрывное устройство под матрасом. После чего отпросилась из особняка, сославшись на сильную зубную боль. Сразу после этого она вместе с сестрой и Осиповой покинула Минск.

В ночь на 22 сентября в спальне генерального комиссара прогремел взрыв, в результате которого Кубе погиб. А 12 октября Мазаник вместе с другими участницами казни нацистского чиновника была на самолёте доставлена в тыл. Женщины сразу же были допрошены лично наркомом госбезопасности Всеволодом Меркуловым и начальником ГРУ Фёдором Кузнецовым. 29 октября 1943 года Елене Мазаник, Марии Осиповой и Надежде Троян было присвоено звание Героя Советского Союза.

Война после войны

Оказавшись в тылу, Елена Мазаник узнала, что Болеслав Тарлецкий с ней развёлся. Замуж она больше так и не вышла, занявшись карьерой и общественной деятельностью. Окончив Высшую республиканскую партийную школу при ЦК Компартии Белоруссии и педагогический институт, Елена стала замдиректора Фундаментальной библиотеки Академии наук Белорусской ССР и заслуженным работником культуры. Люди часто обращались к ней за помощью по самым разным вопросам — и она использовала своё звание Героя, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Скончалась Елена Мазаник 7 апреля 1996 года.

Елена Мазаник, 1964 год

РИА Новости

При этом в годы перестройки и после распада СССР против Елены Мазаник развернулась информационная кампания, которая продолжилась и после её смерти. В центре внимания прессы, в частности, оказался её развод — Елену обвиняли в привязанности к Кубе, которого она якобы «предала». Кроме того, появилась версия, что Мазаник и её командование на самом деле ликвидировали Кубе по наводке гестапо, с которым у генерального комиссара якобы был конфликт. Также было распространено мнение о том, что убийство Кубе привело к массовым репрессиям со стороны гитлеровцев и, как следствие, неоправданным жертвам среди мирного населения. Однако историки с этим в корне не согласны.

«После смерти Кубе действительно казнили 300 заключённых минской тюрьмы. Но думать, что в другой ситуации нацисты пожалели бы этих людей, было бы верхом наивности. Нацисты в любом случае уничтожили бы заключённых», — отметил историк и писатель Игорь Пыхалов.

С ним солидарен и Сергей Белов. По его словам, усиление террора со стороны оккупантов после смерти Кубе нельзя объяснить только личностью его преемника.

«Нужно помнить о том, что всего за день до ликвидации Кубе был освобождён Смоленск. Немецкое командование было поставлено в принципиально новые для него условия. Красная армия уверенно двигалась на запад. Вся линия немецкого фронта от верховий Днепра до Чёрного моря содрогалась под ударами наступающей советской армии. Перед вермахтом стояла задача удержать контроль над территорией Белоруссии. В этих условиях усиление репрессий со стороны оккупантов было ожидаемым шагом. Даже если бы Кубе остался жив, это ничего не изменило бы», — отметил он.

По словам Александра Колпакиди, операция по ликвидации была спланирована и реализована блестяще.

«Нужно было показать, что мы можем ликвидировать нацистских руководителей, и это показали. Это воодушевило людей. Что касается идущих сегодня разговоров, то журналистам часто хочется создать сенсацию. Да, у Кубе был конфликт, но только не с гестапо, а с СС. Не стоит делать далеко идущие выводы из разгильдяйства его охраны. Кубе был влиятельной личностью. Однако, во-первых, на оккупированных территориях был ликвидирован целый ряд равнозначных ему фигур, а во-вторых, если бы руководство СС действительно хотело его убрать, то его влияние всё же было не так велико, чтобы его банально не отозвали в Берлин», — подытожил эксперт.