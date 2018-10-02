«Научились побеждать фашистов»: как Смоленская и Брянская операции повлияли на ход Великой Отечественной войны

В начале октября 1943 года завершились Смоленская и Брянская наступательные операции Красной армии. Изначально они рассматривались как отвлекающий манёвр и были направлены на поддержку советских войск, действующих в районе Курска и Орла, отмечают историки. Однако грамотные действия командования и мужество советских воинов позволили Красной армии перейти в полномасштабное наступление на Смоленщине и Брянщине, создав в итоге плацдарм для освобождения Белоруссии.

Дорога на Москву

Под ударом немецко-фашистских войск территории вокруг Смоленска и Брянска (на тот момент входил в состав Орловской области) оказались ещё в 1941 году — в первую очередь по географическим причинам.

«Смоленщина — кратчайшая дорога на Москву», — пояснила в беседе с RT ведущий научный сотрудник музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны» Галина Казанцева.

Через Брянщину нацисты наступали на Тулу, чтобы зайти в столицу с тыла.

По словам военного историка Юрия Кнутова, Адольф Гитлер не рассчитывал столкнуться со столь ожесточённым сопротивлением в районе Смоленска и Брянска.

«Несмотря на то что часть наших военных действовали в окружении, их мужество и стойкость потрясли даже немецких офицеров», — подчеркнул Кнутов.

Смоленское сражение началось 10 июля 1941 года. Преимущество на северном фланге удерживали гитлеровцы. 16 июля они ворвались в Смоленск — и бои развернулись прямо на улицах города. В то же самое время на южном фланге советские войска перешли в успешное контрнаступление, которое нацистам удалось остановить с большим трудом.

Великая Отечественная война 1941—1945 годов. Духовщинская и Ельнинская наступательные операции, июль 1941 года. Наступление советских войск под Смоленском

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К концу июля в районе Смоленска гитлеровцы достигли серьёзных успехов, захватив около 300 тыс. пленных и порядка 3 тыс. танков. Однако войска агрессора были сильно измотаны. 11 августа начальник германского генерального штаба Франц Гальдер написал в своём дневнике: «Общая обстановка всё очевиднее и яснее показывает, что колосс Россия, который сознательно готовился к войне, несмотря на все затруднения, свойственные странам с тоталитарным режимом, был нами недооценён».

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К 10 сентября советские войска потеряли в Смоленском сражении сотни тысяч военнослужащих убитыми, ранеными и взятыми в плен. Прорыв гитлеровцами линии фронта создал предпосылки для формирования котлов под Киевом и Вязьмой. При этом немцы также понесли тяжёлые потери, а сроки наступления, запланированные Берлином, были сорваны.

30 сентября — 23 октября 1941 года войска Брянского фронта в тяжёлых боях сумели задержать наступление гитлеровских частей на Тулу.

И хотя в ходе Смоленского сражения и Орловско-Брянской оборонительной операции советские войска потерпели тактические поражения, историки отмечают, что именно здесь были заложены основы дальнейших стратегических успехов Красной армии, в том числе победа в Битве за Москву.

«Здесь был сорван план «Барбаросса», — напомнила Казанцева.

Оккупационный режим

После прихода гитлеровцев на Смоленщине и Брянщине на два года установился жестокий оккупационный режим, которому местное население активно сопротивлялось.

«За время оккупации и боевых действий Смоленщина пострадала очень сильно. Ряд городов лежали в руинах, 334 деревни были полностью сожжены нацистскими карателями. Около 500 тыс. мирных жителей и советских военнопленных оккупанты уничтожили. Фактически перестала существовать каждая четвёртая семья», — рассказала RT Галина Казанцева.

В Смоленске, население которого в 1941 году насчитывало около 170 тыс. человек, к моменту освобождения города в 1943-м осталось не более 20 тыс. жителей. Оказавшихся в оккупации мужчин задействовали на тяжёлых работах, женщин подвергали изощрённым издевательствам. В районе города действовало несколько гитлеровских лагерей, в которых немецкие военнослужащие заключали пари, кто уничтожит больше пленных.

Концлагерь для советских военнопленных в городе Карачеве

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Среди победителей таких споров был ефрейтор Вилли Краузе: он лично застрелил 20 советских военнопленных, которые из-за истощения были неспособны работать на железной дороге, и забил до смерти ещё 30 человек. До наших дней дошла информация о зверствах солдата Йозефа Райшмана, травившего военнопленных и мирных жителей служебными собаками. В июне 1942 года он устроил травлю 14-летней девочки, которую затем изнасиловал.

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В смоленском лагере №126 погибли порядка 60 тыс. советских граждан, которых нацисты называли «недолюдьми». 15 июля 1942 года гитлеровцы уничтожили всех жителей смоленского еврейского гетто, куда согнали предварительно около 2 тыс. человек.

«Брянщина в годы Великой Отечественной войны понесла огромные потери. Гитлеровскими оккупантами были уничтожены 1018 населённых пунктов», — рассказал в интервью RT заведующий отделом истории Брянского государственного краеведческого музея Николай Поляков.

Гитлеровцы стремились запугать и подчинить своей воле местное население, отметил историк.

«Но это было бесполезно. В каждом районе Брянщины действовали партизанские отряды, отсюда начала свой путь легендарная группа Дмитрия Медведева. Здесь зародилось и развивалось одно из наиболее активных партизанских движений за все годы Великой Отечественной войны — подпольщикам удалось уничтожить около 100 тыс. врагов. Здесь же была совершена одна из самых известных и масштабных акций «Рельсовой войны» — подрыв Голубого моста, благодаря которому снабжение немецкой армии было остановлено на 28 дней», — напомнил Поляков.

Смоленская область. Передислокация партизанского отряда

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Вокруг Смоленска в 1943 году было сконцентрировано сразу 57 гитлеровских дивизий. С фронта на них наступала Красная армия, а в тылу действовали 53 тыс. советских партизан, уничтоживших за годы войны в общей сложности порядка 175 тыс. единиц живой силы противника. В тылу врага создавались целые зоны, на которые не распространялся оккупационный режим.

Масштабное наступление

«В 1943 году для того, чтобы ослабить гитлеровцев в боевых действиях под Орлом, была начата Смоленская наступательная операция под кодовым названием «Суворов». Её основной целью было не допустить переброски немецких частей на юг, где развивалось основное наступление Красной армии», — рассказал в беседе с RT Юрий Кнутов.

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Войска левого крыла Калининского фронта, а также Западного фронта перешли в наступление на позиции немецкой группы армий «Центр». 850 тыс. гитлеровцев находились под защитой укреплений, которые возводили целый год. На этом участке фронта советское командование сконцентрировало около 1,25 млн военнослужащих, свыше 20 тыс. артиллерийских орудий и миномётов, а также более 1,4 тыс. танков. В конце августа — начале сентября Красной армии удалось освободить Ельню, форсировать Днепр и развить дальнейшее наступление.

Вслед за Смоленской 1 сентября 1943 года началась и Брянская наступательная операция. 17 сентября советские войска при поддержке партизан форсировали Десну и вступили в Брянск. 20 сентября гитлеровцы начали беспорядочно отступать, а красноармейцы стали преследовать их по всей линии наступления. Разгромив брянскую группировку противника, советские войска продвинулись на 240—260 км, освободили брянский промышленный район, а также территории к западу от него, в том числе в восточной части Белоруссии.

Мирные жители возвращаются в освобождённый Смоленск, 25 сентября 1943 года

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В ходе Смоленской операции красноармейцы полностью разгромили семь дивизий противника, 14 дивизиям нанесли поражение и блокировали ещё 55, продвинувшись в общей сложности на 250 км.

По словам историка и писателя Алексея Исаева, сегодня о Смоленской и Брянской наступательных операциях вспоминают не очень часто.

«Эти операции сыграли важную роль в войне, но они остались в тени боёв в районе Курска и Орла. При планировании были допущены некоторые просчёты, но в целом действия под Смоленском и Брянском принесли большой успех, который был достигнут в том числе за счёт эффективной работы артиллерии. К этому времени советская промышленность наладила производство в достаточном количестве снарядов всех основных калибров», — подчеркнул он.

Как отметил Исаев, 2—3 октября 1943 года, после завершения Смоленской и Брянской операций, фронт в районе Восточной Белоруссии стабилизировался — вплоть до начавшейся в 1944 году операции «Багратион».

Зенитный расчёт старшины Ивана Михалева в освобождённом Смоленске, вооружённый крупнокалиберным (12,7-мм) пулемётом ДШК. На втором плане видны Соборная гора и Успенский собор

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«В ходе событий лета — осени 1943 года Красная армия убедительно продемонстрировала, что научилась побеждать фашистов, успешно проводя стратегические наступательные операции», — заявил в беседе с RT академик Академии военных наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По мнению эксперта, действия советских войск в районе Смоленска и Брянска стали огромным шагом на пути к освобождению от нацистов территории Советского Союза.

«Не зря Смоленской операции дали кодовое наименование «Суворов». Александр Васильевич был известен своим умением наносить неожиданные удары, обращающие неприятеля в бегство. Нечто подобное произошло и в начале осени 1943 года», — отметил он.

Смоленская и Брянская операции открыли путь к освобождению Белоруссии и нанесли психологический удар по боевому духу нацистов, добавил специалист.

«Весь мир убедился в мужестве и стойкости советских солдат. А западные политики, наблюдая за событиями на советско-германском фронте, поняли, что если они не откроют второй фронт, то Красная армия сможет дойти и до Атлантического океана», — подытожил Кошкин.