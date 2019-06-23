«Шедевр военного искусства»: почему операция советских войск «Багратион» считается одной из самых успешных во время ВОВ

23 июня 1944 года войска Красной армии начали Белорусскую наступательную операцию «Багратион» — одну из крупнейших за всю историю. Военные в сжатые сроки освободили от нацистских оккупантов Белоруссию, часть Прибалтики и Польши. Фронт в зоне ответственности немецкой группы армий «Центр» рухнул, а сама она была практически полностью уничтожена. По мнению историков, советское наступление позволило западным союзникам по антигитлеровской коалиции закрепиться на атлантическом побережье Европы. Операция «Багратион» внесла заметный вклад в развитие стратегии, оперативного искусства и тактики ведения боевых действий, стала прологом к победе в Великой Отечественной войне.

В период с 23 июня по 29 августа 1944 года советские войска успешно провели крупномасштабную Белорусскую наступательную операцию «Багратион» против группы немецких армий «Центр». В результате вражеская группировка потерпела сокрушительное поражение. Были созданы благоприятные условия для нанесения ударов по войскам противника в Прибалтике, Восточной Пруссии и Польше, на варшавско-берлинском направлении.

Пролог к «Багратиону»

Летом 1941 года нацистские войска всего за несколько недель оккупировали территорию Белоруссии. На захваченных землях находились около 8 млн мирных жителей и 900 тыс. военнопленных Красной армии.

Согласно данным Госархива Белоруссии, за годы войны на территории республики были уничтожены около 3 млн местных жителей, порядка 400 тыс. нацисты угнали в рабство. Были разрушены более 200 городов и посёлков, а также 9200 деревень.

Весной 1944 года на фронте образовался так называемый белорусский балкон — клин, направленный вглубь советской территории. В апреле советское командование разработало планы летнего наступления, которые подразумевали нанесение мощных ударов по флангам противника, окружение нацистской группировки в Белоруссии и полное освобождение БССР.

Важную роль в подготовке операции сыграли замначальника Генштаба РККА генерал армии Алексей Антонов и командующий Белорусским фронтом генерал армии Константин Рокоссовский (29 июня 1944 года ему была вручена бриллиантовая звезда маршала Советского Союза).

Подготовка операции «Багратион». Слева направо: генерал-лейтенант Иван Варенников, маршал Советского Союза Георгий Жуков, генерал-полковник Василий Казаков, маршал Советского Союза Константин Рокоссовский

© Министерство обороны РФ

Военный историк Юрий Кнутов рассказал в беседе с RT, что разведка собрала достоверные данные о нацистских войсках и провела дезинформационные мероприятия.

«Советские спецслужбы полностью переиграли нацистов. Велись радиоигры, проводилась имитация переброски войск. Это заставило гитлеровцев поверить, что основной удар будет нанесён на Украине. Даже когда советские войска пришли в движение на территории Белоруссии, немцы думали, что это отвлекающий манёвр», — отметил эксперт.

По его словам, наступать на мощные немецкие укрепления Красной армии предстояло в тяжёлых условиях — через леса и болота. Это ещё одна причина, по которой гитлеровцы не верили в советское наступление в Белоруссии.

Белорусская наступательная операция

Основу оккупационных сил вермахта в Белоруссии составляла группа армий «Центр». По различным оценкам, общая численность гитлеровских войск составляла от 850 тыс. до 1,2 млн человек. Из-за того что немцы ожидали удара советских войск на других направлениях, количество бронетехники и авиации в Белоруссии было относительно небольшим. Группа армий «Центр» включала одну танковую, две танково-гренадерские дивизии и всего один батальон «Тигров». На аэродромах базировалось около 40 истребителей.

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«Несмотря на нехватку техники, значительную часть личного состава составляли отборные части, имевшие опыт ожесточённых боёв на советско-германском фронте в 1941—1942 годах», — подчеркнул Кнутов.

С советской стороны к участию в наступлении были привлечены от 1,2 до 1,6 млн солдат и офицеров — военнослужащие 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов, а также 1-го Прибалтийского.

«Из-за количества задействованных сил «Багратион» считается одной из крупнейших операций Второй мировой войны и военной истории», — заявила в беседе с RT научный сотрудник Музея Победы Ирина Архангельская.

22 июня советские войска провели разведку боем и на следующий день нанесли основной удар по гитлеровским позициям. Всего за несколько суток был разгромлен 6-й армейский корпус вермахта, действовавший под Витебском. К западу от города советские войска окружили 53-й армейский корпус. Впоследствии солдаты Красной армии вытеснили нацистов из Витебска и Орши.

Войска 2-го Белорусского фронта прорвали оборону противника и освободили часть Могилёвской области, включая её административный центр. Советские военнослужащие преодолели болота, которые гитлеровцы считали полностью непроходимыми. От 40 до 70 тыс. нацистов попали в окружение и были либо уничтожены, либо взяты в плен.

3 июля советские войска заняли Минск. В «котле» в районе города остались около 100 тыс. немецких военнослужащих. Примерно две трети из них погибли в боях, остальные сдались в плен.

Военные Красной армии в Минске

РИА Новости

После успешных действий на севере Белоруссии войска 1-го Прибалтийского фронта приступили к освобождению Латвии и Литвы. В июле от нацистов были очищены Даугавпилс, Шяуляй и Елгава.

Войска 3-го Белорусского фронта полностью освободили от гитлеровцев Вильнюс, гарнизон которого насчитывал около 15 тыс. нацистских солдат и офицеров. В дальнейшем советские солдаты взяли Лиду, форсировали Неман и заняли плацдарм на его берегах. В конце августа военные вышли к границам Восточной Пруссии.

Южнее войска 2-го Белорусского фронта освободили Гродно и Белосток и подошли к довоенным границам СССР. В августе они заняли плацдарм за Наревом.

Силы 1-го Белорусского фронта успешно наступали западнее Минска. После освобождения Барановичей, Пинска, Кобрина и Бреста советские войска вошли на территорию Польши.

Отступление немцев в ходе «Багратиона»

© Wikimedia commons / Bundesarchiv Bild

По словам Юрия Кнутова, в августе военные Красной армии стали «выдыхаться», поскольку ощущалась нехватка ресурсов.

«Если бы советские войска продолжили наступление любой ценой, то это могло бы закончиться для неё так же, как и Варшавская битва 1920 года. Поэтому под Варшавой пришлось остановиться», — подчеркнул историк.

Спасение союзников

Кнутов отмечает, что Белорусская наступательная операция представляла собой целый каскад окружений немецких войск, из которых тем либо не удавалось вырываться, либо получалось выйти с огромными потерями.

«Это свидетельствует о том, что операция была рассчитана просто блестяще, с математической точностью», — рассказал историк.

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По его словам, советско-германский фронт в Белоруссии рухнул, а группа армий «Центр» де-факто перестала существовать.

«Считавшаяся ранее непобедимой гитлеровская армия «Центр» сохранилась только на бумаге. Это была благородная месть советских воинов за события 1941—1942 годов», — подчеркнул эксперт.

На сайте Минобороны РФ отмечается, что в ходе операции «Багратион» в Белоруссии были полностью уничтожены 17 дивизий и три бригады вермахта, 50 дивизий потеряли более 50% личного состава и лишились боеспособности.

Как отмечает Кнутов, в результате боевых действий советские войска потеряли около 150 тыс. убитыми и пленными, а также порядка полумиллиона ранеными и больными.

По данным Совинформбюро, нацистские потери составили 381 тыс. убитыми и 158 тыс. пленными. В 500 тыс. человек оценивает потери вермахта историк Алексей Исаев.

Он пишет в книге «Операция «Багратион». Сталинский блицкриг в Белоруссии», что с 23 июня по 4 июля 1944 года советские войска взломали оборону противника, разгромили главные силы группы армий «Центр» и продвинулись с исходного положения до меридиана западнее Минска почти на 240 км.

«Это давало среднесуточный темп наступления около 20 км в сутки. Такой сокрушительный разгром казался почти невероятным. Настолько невероятным, что в советских успехах усомнились. В доказательство реальности донесений из Белоруссии по Москве прогнали колонны только что взятых пленных», — отметил Исаев.

Колонна пленных немецких солдат проходит по Крымскому мосту к Курскому вокзалу

РИА Новости

© Самарий Гурарий

Как отмечают историки, по Садовому кольцу прошли около 57 тыс. пленных нацистов.

По словам Кнутова, операция «Багратион» стала одним из ключевых моментов Второй мировой войны. В это время гитлеровцы пытались сбросить в Атлантический океан высадившихся во Франции британцев и американцев. И если бы не советское наступление в Белоруссии, лишившее нацистов возможности перебросить резервы в Европу, то у вермахта могло бы всё получиться, считает эксперт.