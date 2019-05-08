«Не допустить новой агрессии»: как разгром японцев на Халхин-Голе повлиял на ход Великой Отечественной войны

80 лет назад Советский Союз и Японская империя вступили в схватку за контроль над рекой Халхин-Гол. Она отделяла территорию Монгольской народной республики от Маньчжурии, которую ранее оккупировала Квантунская армия. Несмотря на численный перевес противника, группировка Красной армии и кавалерийские дивизии МНР смогли окружить японцев. Успех советско-монгольской кампании стал возможен благодаря полководческому таланту Георгия Жукова и героизму солдат. Историки отмечают, что победа над милитаристами позволила обезопасить уязвимую дальневосточную границу Союза незадолго до начала Великой Отечественной войны и предотвратила открытие второго фронта против СССР. Опыт боёв с японцами также послужил стимулом для модернизации советского оружия и военной техники.

В ночь на 8 мая 1939 года небольшая группа японских военнослужащих атаковала позиции армии Монгольской народной республики (МНР) на реке Халхин-Гол, которые примыкали к оккупированным Токио китайским территориям. После короткой перестрелки милитаристы отступили, потеряв трёх человек убитыми.

11 мая Японская империя объявила, что ей принадлежит 20-километровая полоса монгольской территории, проходящая по Халхин-Голу. В тот же день Квантунская армия отправила в этот район кавалерийский отряд численностью около 300 человек. Бой завязался вблизи пограничной заставы на высоте Номон-Хан-Бурд-Обо.

Японцам удалось продвинуться на 15 км вглубь территории МНР. К месту сражения были стянуты части 57-го особого корпуса Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), который возглавлял комкор Николай Фекленко. После подхода подкрепления неприятель отступил на исходные рубежи. 28 мая 1939 года японцы предприняли ещё одну неудачную попытку захватить территории вдоль Халхин-Гола.

«Взаимная поддержка»

Очередная агрессия со стороны японцев продемонстрировала необходимость усилить группировку РККА на монгольском направлении. Противоречия между Москвой и Токио нарастали с самого начала активной экспансии Квантунской армии в Восточной Азии.

К концу 1930-х годов Япония превратилась в одно из мощнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Самым крупным образованием в составе империи была граничившая с Монголией и СССР Маньчжурия (Маньчжоу-Го) — оккупированная северо-восточная часть Китая.

В 1930-е годы Квантунская армия периодически устраивала провокации против МНР и Советского Союза. В июле-августе 1938 года между советскими и японскими войсками шли ожесточённые бои вблизи озера Хасан. Части РККА отразили агрессию милитаристов, однако победа была одержана дорогой ценой: по данным Военной академии Генштаба ВС РФ, тогда погибли 717 красноармейцев, при этом противник потерял порядка 500 военнослужащих.

Советская пехота выдвигается к Халхин-Голу

© Министерство обороны РФ

Первое серьёзное столкновение с Японией выявило недостатки в организации обороны дальневосточных рубежей СССР. Москва стала внимательнее относиться к приграничным манёврам противника. Кроме того, советское руководство осознавало, что оккупация МНР обернётся крайне негативными последствиями для государственной безопасности в целом.

Оказаться под властью Токио не желала и Монголия. 27 ноября 1934 года Улан-Батор заключил с Москвой договор, предусматривающий «взаимную поддержку всеми мерами в деле предотвращения и предупреждения угрозы военного нападения».

23 января 1936 года президиум ЦК МНР обратился к северному соседу с просьбой ввести на территорию страны советские войска. 12 марта 1936 года Москва и Улан-Батор подписали протокол о взаимной помощи. В 1937 году на территории МНР были развёрнуты части 11-го механизированного корпуса, составившие основу 57-го особого корпуса.

После майских боёв с Квантунской армией Москва приняла решение нарастить своё военное присутствие в Монголии. В середине июля 1939 года на базе 57-го особого корпуса была сформирована 1-я армейская группа под руководством комкора Георгия Жукова, будущего маршала, героя Великой Отечественной войны.

Кольцо окружения

Как отмечают историки Военной академии Генштаба ВС РФ, река Халхин-Гол являлась «прекрасной линией обороны» благодаря крутым берегам и глубине до 2 м. Форсирование этой водной преграды было весьма сложной задачей, требовавшей строительства мостов и организации переправ.

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Однако первые поражения от РККА и войск МНР не охладили наступательный пыл Токио. К лету 1939 года 6-я армия Японской империи, дислоцированная в Маньчжурии, получила серьёзное подкрепление. Численность группировки составила около 350 тыс. солдат, более 1 тыс. артиллерийских орудий, 385 танков и 355 самолётов.

Соотношение сил было не в пользу Советского Союза и Монголии, хотя РККА превосходила неприятеля по количеству военной техники. 1-я армейская группа располагала 57 тыс. бойцов, 542 орудиями, 498 танками, 385 бронемашинами и 515 самолётами. Монгольская армия была представлена лишь тремя кавалерийскими дивизиями общей численностью 4,8 тыс. военнослужащих под руководством маршала Хорлогийна Чойбалсана. Советско-монгольские войска были разделены на три группы: северную, центральную и южную.

2 июля Квантунская армия нанесла массированный удар в районе горы Баин-Цаган, находившейся на западном берегу Халхин-Гола. Японцы планировали выйти в тыл советско-монгольской группировки и окружить её. Жуков бросил в контратаку танковые части без прикрытия пехоты. Сражение продолжалось трое суток и завершилось ликвидацией плацдарма, который первоначально захватил противник.

Послу СССР в Монголии Ивану Иванову рассказывают об обстановке в районе Халхин-Гола

РИА Новости

© Виктор Темин

Несмотря на сохранявшийся ощутимый перевес японцев в живой силе, Москва и Улан-Батор решили не отсиживаться в обороне. 20 августа советская артиллерия и авиация нанесли массированный удар по позициям 6-й армии. Затем Жуков бросил в бой танковые подразделения, фланги которых прикрывала монгольская кавалерия. Уже 21—22 августа сопротивление врага было сломлено. Части РККА двигались с севера и юга навстречу друг другу, замыкая кольцо окружения.

Попавшие в кольцо японские войска отчаянно сопротивлялись. Но исход конфликта в районе Халкин-Гола был предрешён: 27 августа 6-я армия была рассечена на несколько частей, а к утру 31 августа полностью разгромлена. Все попытки милитаристов прорваться к окружённым войскам были неудачными. 16 сентября Токио обратился к Москве с просьбой прекратить боевые действия.

За четыре месяца боёв Квантунская армия потеряла убитыми и ранеными 61 тыс. человек. Советско-монгольская группировка уничтожила 660 самолётов и почти всю бронетехнику противника. РККА и дивизии МНР потеряли 18,5 тыс. человек. Правда, большинство солдат стали жертвами не вражеских снарядов и пуль, а суровых природно-климатических условий и антисанитарии, которые привели к вспышкам различных инфекций среди личного состава.

В боях за Халхин-Гол командование Красной Армии выявило сильные и слабые стороны советского оперативного искусства и военной техники. Как отмечают в Военной академии Генштаба, впервые РККА провела окружение противника «с созданием внутреннего и внешнего кольца и последующей ликвидацией окружённой группировки». Залогом успеха было слаженное применение моторизованных частей, авиации, артиллерии и пехоты.

Танки РККА идут в наступление в районе Халхин-Гола

© Wikimedia Commons

В пустынных условиях хорошо проявили себя колёсно-гусеничный танк БТ-7 и огнемётные танки ОТ-26, уничтожавшие живую силу в окопах. Свои высокие характеристики подтвердили 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года и 107-мм орудие образца 1930 года. В то же время советские танки оказались уязвимыми для вражеских снарядов, а 76-мм пушка образца 1931 года была признана неэффективной.

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«Свои первые боевые вылеты здесь совершили бомбардировщики ТБ-3. Советские авиаторы приобрели в боевых действиях на Халхин-Голе первый опыт использования реактивного оружия. Боевые действия выявили недостатки и преимущества отечественного стрелкового оружия, а также гранат. Полученный богатый материал лёг в основу пересмотра боевых руководящих документов и создания новых образцов оружия и боевой техники», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Кроме того, в сражениях за Халхин-Гол проявился полководческий талант Георгия Жукова, который выражался прежде всего в способности принимать нестандартные решения и наносить быстрые контрудары по неприятелю. После разгрома Квантунской армии он получил Золотую звезду Героя Советского Союза и генеральские погоны. 14 января 1941 года Жуков занял должность начальника Генштаба РККА.

«Не боялся экспериментировать»

За боевые подвиги в сражениях на Халхин-Голе орденами СССР были награждены 24 соединения РККА, 70 человек удостоились звания Героя Советского Союза. Заместитель начальника отдела НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ Владимир Прямицын в статье «Инцидент, конфликт или война» отметил, что «японцы по достоинству оценили значимость этих боёв». По его мнению, победа в этом четырёхмесячном конфликте позволила обезопасить дальневосточные рубежи СССР.

Маршал Хорлогийн Чойбалсан и комкор Георгий Жуков

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

В беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков отметил, что после 1939 года «вектор агрессии» Японской империи был направлен только на юг — против Соединённых Штатов и колоний европейских держав. Также конфликт в районе Халхин-Гола предотвратил открытие второго фронта против СССР в период войны с нацистской Германией.

«В самый критический момент до начала Великой Отечественной войны Москва и Токио заключили пакт о ненападении. Он позволил не допустить новой агрессии Японии после вторжения Германии в Советский Союз в июне 1941 года. Без разгрома японцев на озере Хасан и реке Халхин-Гол наша страна не смогла бы обезопасить уязвимую дальневосточную границу», — сказал Мягков.

В преддверии схватки с Германией важный опыт, как полагает эксперт, получили командование РККА и лично Георгий Жуков. В частности, военное руководство СССР осознало необходимость модернизации танков, развития авиации и создания реактивных систем залпового огня. Мягков напомнил, что в сражениях с японцами использовались неуправляемые реактивные снаряды РС-82. Их применение подтолкнуло работы по созданию легендарной БМ-13 «Катюша».

«Жуков был одним из немногих, кто в те времена понимал, как применять механизированные соединения, как грамотно организовывать и наносить контрудары, проводить окружение. Он не боялся экспериментировать и применять новые методы. Именно на Халхин-Голе ярко проявился его талант и железная воля. Определённые выводы сделала и Москва. Опыт боёв с японцами стал стимулом для дальнейшего совершенствования военной техники и оружия»,— резюмировал Мягков.