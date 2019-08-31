«Немецкий фронт рушился изнутри»: как выход Румынии из союза с Германией ускорил падение нацизма

75 лет назад советские войска вошли в румынскую столицу в ходе Бухарестско-Арадской операции. К тому времени в Румынии произошёл переворот, в результате которого было смещено пронацистское правительство. Утомлённое диктатурой население страны приветствовало советских солдат, а румынские военные разворачивали оружие против немцев и венгров. По словам историков, изменение политической ситуации в Румынии вызвало цепную реакцию среди союзников рейха и привело к краху германского фронта изнутри. Бухарестско-Арадская операция окончательно закрепила выход румынского государства из войны на стороне нацистского блока, а также создала предпосылки для наступления советских войск на западе и юго-западе.

31 августа 1944 года в ходе Бухарестско-Арадской наступательной операции в столицу Румынии вошли подразделения 6-й танковой и 53-й армии 2-го Украинского фронта и 1-й румынской добровольческой дивизии имени Тудора Владимиреску. Жители Бухареста встречали бойцов Красной армии с цветами и советскими флагами.

Как следует из опубликованных Минобороны РФ документов, части 6-й танковой армии обеспечили полное окружение и ликвидацию всей Бессарабской группировки противника.

Истощённая войной и деморализованная поражениями Румыния стала терять территории, с которых вывозила продовольствие. Это вызвало у румынского населения упаднические настроения и привело к росту популярности действовавших в подполье левых сил.

После ареста маршала Иона Антонеску Бухарест объявил о намерении прекратить боевые действия против СССР и заключить перемирие со странами — членами антигитлеровской коалиции. В итоге Румыния вышла из союза с Германией и объявила Берлину войну.

Сближение с Германией

Процесс сближения Румынии с Германией начался в 1940 году. Адольф Гитлер в обмен на нефть поставлял румынам оружие, захваченное на складах восточноевропейских стран.

В сентябре король Кароль II был свергнут бывшим министром обороны Ионом Антонеску и профашистским движением «Железная гвардия». Новым монархом стал Михай I, однако важнейшие полномочия по управлению государством были возложены на Антонеску.

Король Михай I

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Осенью 1940 года в Румынию для охраны нефтяных месторождений были введены германские войска. Бухарест официально присоединился к Тройственному пакту, ранее подписанному Берлином, Римом и Токио.

Военный историк Юрий Кнутов рассказал в интервью RT, что «за помощь в войне против СССР Гитлер пообещал Антонеску Бессарабию и Южную Украину».

«Впрочем, амбиции румынского диктатора были ещё больше. Его сторонники требовали земли вплоть до Урала», — подчеркнул эксперт.

Ион Антонеску

globallookpress.com

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В начале 1941 года в Румынию был переброшен полумиллионный немецкий военный контингент. Впоследствии он был сосредоточен на границе СССР вместе с 600-тысячной румынской группировкой.

Однако советские войска, входившие в состав Одесского военного округа, как и моряки-черноморцы, оказались хорошо готовы к войне. Попытавшиеся прорваться на территорию СССР 22 июня 1941 года немецко-румынские силы были не только остановлены, но и отброшены. Советские войска контратаковали и высадили десанты на территории Румынии. Только во второй половине июля части Красной армии, НКВД и Дунайской флотилии окончательно отошли от румынской границы, поскольку командование опасалось их окружения с севера.

С августа по октябрь 1941 года войска Румынии участвовали в попытках захвата Одессы. В ходе этих боёв они потеряли убитыми, пропавшими без вести и ранеными около 90 тыс. человек. По итогам наступления в южной части УССР Гитлер отдал Румынии Бессарабию и Буковину, на территории которых были созданы одноименные губернаторства, а также Транснистрию — земли между Южным Бугом и Днестром, которые, по словам Антонеску, были якобы заселены «обрусевшими румынами».

Румынские войска на фронте в СССР. 1941

© Wikimedia commons

На захваченных советских территориях был установлен жестокий оккупационный режим. Они использовались как сырьевой придаток, из которого выкачивали все возможные ресурсы. Население, получавшее 150—200 г хлеба в день, находилось на грани смерти. Чтобы держать его в покорности, была введена система телесных наказаний. От голода, болезней и пыток в оккупированных румынами районах погибли около 200 тыс. местных жителей.

Кроме того, по команде Антонеску в построенные на территории Транснистрии концлагеря свозились евреи со всех подконтрольных диктатору регионов. За время оккупации были уничтожены около 250—270 тыс. евреев.

В дальнейшем румынские войска участвовали в боях под Уманью, захвате Крыма и осаде Севастополя. В Крыму между нацистами и румынами стали возникать конфликты. Немецкие солдаты пренебрежительно относились к своим союзникам и даже избивали их. Так, нацистское командование пыталось не дать румынам войти в Севастополь в ходе последнего штурма города.

«Объективно боевые качества румынских солдат, насильно набранных из крестьян, были невысоки. По воспоминаниям ветеранов, иногда эсэсовцы гнали румынских военнослужащих в бой дубинами», — рассказал Кнутов.

Тем не менее нехватка немецкого личного состава вынуждала Гитлера аккуратно выстраивать отношения с Антонеску. Румынские войска были задействованы нацистским командованием в боях под Харьковом, на Дону, Волге и Северном Кавказе. Осенью 1942 года 3-я и 4-я румынские армии были брошены вместе с авиацией под Сталинград, где их потери составили свыше 150 тыс. человек.

Конец режима Антонеску

С лета 1943 года поражения гитлеровских сил приняли лавинообразный характер. Румыны понесли тяжёлые потери на Украине и в Крыму. Весной следующего года советские войска выбили их из междуречья Южного Буга и Днестра.

Король Михай I начал тайные переговоры со странами антигитлеровской коалиции и с Коммунистической партией Румынии. Успешное наступление Красной армии в ходе Ясско-Кишинёвской операции во второй половине августа 1944 года вызвало в Бухаресте панику.

23 августа Михай I под предлогом обсуждения хода боевых действий вызвал к себе Антонеску. После того как диктатор отказался вывести страну из войны, группа военнослужащих под руководством генерала Константина Сэнэтеску его арестовала.

Бухарестско-Арадская операция

Сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Георгий Емельяненко отметил в беседе с RT, что, несмотря на падение режима Антонеску, на территории Румынии всё ещё находились немецкие войска, которые могли воспрепятствовать её выходу из войны.

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«Румыния представляла особую стратегическую ценность для нацистской Германии, поскольку её нефтяные промыслы обеспечивали топливом германские войска. Поэтому немцы рассчитывали удержать её территорию под контролем», — подчеркнул эксперт.

30 августа 1944 года советские войска начали наступление против оставшихся в Румынии немецко-венгерских частей в рамках Бухарестско-Арадской операции.

«В боевых действиях принимали участие войска 2-го Украинского фронта под командованием Родиона Малиновского, 3-го Украинского фронта под командованием Фёдора Толбухина, а также силы Черноморского флота и Дунайской флотилии. Кроме того, поддержку советским частям оказывала 1-я Добровольческая румынская дивизия имени Тудора Владимиреску, сформированная в СССР из румынских военнопленных», — указал Емельяненко.

31 августа советские войска и сформированные из румынских военнопленных части вошли в Бухарест.

Румынские добровольцы

© Wikimedia commons

«Чтобы подчеркнуть, что Румыния теперь становится союзником, подразделения Красной армии быстро вывели из столицы», — отметил Юрий Кнутов.

12 сентября члены антигитлеровской коалиции и Румыния заключили в Москве перемирие. Бухарест обязался вступить в войну против Германии под советским командованием, признать довоенную границу с СССР и передать Советскому Союзу немецкое военное имущество. В то же самое время Румыния получила обратно территорию Северной Трансильвании.

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По словам Кнутова, в сентябре немцы восстановили разорванный фронт от границ Украины до Югославии, однако в стратегическом плане война уже была фактически проиграна.

«Немецкий фронт рушился изнутри. Под влиянием событий в Румынии начались политические волнения в Венгрии, воспрянули духом жители Югославии и Словакии. Позиции Германии посыпались», — отметил историк.

В свою очередь, Емельяненко рассказал, что в ходе Бухарестско-Арадской операции военнослужащие Красной армии и Румынии отражали мощные контрудары немецких и венгерских войск. Однако противнику не удалось перехватить инициативу, и к рубежу сентября — октября советские и румынские части полностью контролировали территорию страны, выйдя к границам с Венгрией.

«По итогам Бухарестско-Арадской операции советские и румынские войска полностью очистили территорию Румынии от немецких и венгерских сил, лишив противника доступа к её нефтяным месторождениям», — подчеркнул эксперт.

По его словам, румынская нефть имела ключевую ценность для военной машины Германии, поэтому потеря доступа к ней стала для нацистов серьёзным ударом.

«Бухарестско-Арадская операция окончательно закрепила выход Румынии из войны на стороне стран «оси» и её участие в боевых действиях на стороне союзников. Благодаря стремительному продвижению советских войск, нацистам не удалось восстановить в Румынии лояльное правительство и принудить её к продолжению войны на стороне нацистского блока», — отметил эксперт.

Емельяненко также указал, что были созданы предпосылки для дальнейшего наступления советских войск на западе и юго-западе. Успехи Красной армии в Румынии имели решающее значение для хода войны на южном крыле советско-германского фронта.