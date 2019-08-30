Бухарестско-Арадская операция: Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Румынии советскими войсками

К 75-летию освобождения Бухареста советскими войсками Министерство обороны России представило ряд архивных исторических материалов. В частности, рассекречены постановление Государственного комитета обороны СССР о вступлении Красной армии на территорию Румынии и воззвание командования к народу этой страны, журналы боевых действий, а также копии политдонесений, наградных документов и статей из фронтовой прессы. В материалах содержатся сведения о героизме красноармейцев и потерях немецких войск.

К 75-летней годовщине освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны Минобороны РФ рассекретило ряд документов, посвящённых боям на территории Румынии и наиболее значительным событиям Бухарестско-Арадской операции.

Так, ведомство разместило в мультимедийном разделе фотокопии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетные публикации и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.

Переворот и война

В годы Первой мировой войны Румыния воевала на стороне Антанты, поддерживая близкие отношения с Францией. После войны контролируемые Бухарестом территории выросли примерно вдвое. Румыния присоединила входившие ранее в Австро-Венгрию Трансильванию и Буковину, а также аннексировала Бессарабию, являвшуюся до этого частью Российской империи. Между мировыми войнами румынские власти продолжили сотрудничество с Парижем, а в 1940 году стали сближаться с Берлином.

В июне того же года Советский Союз в ультимативной форме потребовал от Румынии освободить Бессарабию и Буковину, и Бухаресту пришлось уступить. Согласно решению Второго Венского арбитража, Румыния передала Венгрии Трансильванию. Из-за территориальных потерь король Кароль II был свергнут. Правительство возглавил бывший министр обороны Ион Антонеску, ставший диктатором и инициировавший заключение союза с Адольфом Гитлером. Новый король Михай I был вынужден подчиниться Антонеску.

22 июня 1941 года Бухарест принял участие в нападении на Советский Союз и с согласия Гитлера оккупировал Бессарабию и территорию УССР между Южным Бугом и Днестром. Румынские войска понесли тяжёлые потери в боях под Одессой и Севастополем, на Северном Кавказе и в Сталинграде. Поражения и экономический кризис вызвали острое недовольство румынского населения политикой Антонеску и привели к росту популярности коммунистов. Освобождение Одессы в апреле 1944 года стало свидетельством того, что Красная армия неизбежно вступит на территорию Румынии.

«Румынские войска потерпели тяжёлые поражения. Оказавшиеся в котлах кавалеристы были вынуждены есть своих лошадей, чтобы выжить», — рассказал в интервью RT военный историк Юрий Кнутов.

Среди архивных документов Минобороны РФ есть постановление Государственного комитета обороны СССР от 10 апреля 1944 года о том, что вступление советских военных на румынскую территорию вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынии.

В документе подчёркивается: «В занятых Красной Армией районах советов и органов советской власти не создавать, сохранить без изменения все существующие в этих районах румынские органы власти и существующую систему экономического и политического устройства. К румынскому гражданскому населению относиться с советским достоинством, не допускать никаких самочинных и произвольных действий».

Военному руководству СССР предписывалось обеспечивать сохранение личных и имущественных прав румынских подданных и оказывать всяческое содействие работе больниц, школ, телеграфов и телефонной связи.

Кроме того, задокументировано составленное на двух языках воззвание командования Красной Армии к народу и военным Румынии.

Воззвание советского командования к румынскому народу и румынской армии

© Министерство обороны РФ

«Румыны! Красная Армия вступила на вашу территорию, чтобы добить немецких разбойников. Других целей у нее нет, — говорится в обращении. — Мы не хотим навязывать вам наши порядки. После изгнания немцев вы установите на своей земле такие порядки, какие вы сами пожелаете».

«Давно ожидаемое событие»

Михай I пришёл к выводу о том, что продолжать войну нецелесообразно. Он стал готовиться к перемирию с членами Антигитлеровской коалиции и установил контакты с оппозицией. В свою очередь, румынские коммунисты начали переговоры о сотрудничестве с высокопоставленными командирами вооружённых сил. 20 июня 1944 года партии национально-демократического и левого толка создали единый блок для свержения диктатуры.

23 августа Михай I попытался убедить Антонеску прекратить боевые действия с СССР, а когда тот отказался, приказал его арестовать. Одновременно коммунисты подняли в Бухаресте восстание против сторонников свергнутого диктатора.

Нацистские войска попытались установить своей контроль над столицей Румынии, но потерпели поражение. Об этих событиях идёт речь в рассекреченных документах гитлеровской группы армий «Южная Украина».

На защиту своей столицы встали жители города и добровольцы. Так, Минобороны РФ опубликовало доклад начальника германской военно-воздушной миссии в Румынии, генерала от авиации Альфреда Герстенберга, начальнику генерального штаба вермахта, о том, что возможности прорваться в Бухарест нет, поскольку румыны оказывают сильное сопротивление.

31 августа в Бухарест вступили первые подразделения 6-й танковой и 53-й армии 2-го Украинского фронта, а также 1-ой румынской добровольческой дивизии имени Тудора Владимиреску. Жители столицы Румынии приветствовали красноармейцев.

Журнал боевых действий войск 53-й армии за август 1944 года

© Министерство обороны РФ

«Большая часть населения Румынии окончание войны с Советским союзом встретила с большим облегчением, как давно ожидаемое событие», — говорится в политдонесении 53-й армии.

Согласно документу, вступление Красной армии в Бухарест прошло без инцидентов. Жители города проклинали правительство Антонеску, поднимали красные флаги и дарили советским воинам цветы.

«Советское командование признало, что румыны сами поднялись против нацистов», — отметил Юрий Кнутов.

Мужество в боях

После вступления в Бухарест советские войска стремительно двинулись на запад, преодолевая упорное сопротивление немецко-венгерских частей. Красноармейцы проявляли мужество в боях с нацистскими оккупантами, о чём свидетельствует ряд рассекреченных наградных документов.

«За проявленный героизм и отвагу, за стойкость, мужество дисциплину, организованность и умелое выполнение боевых задач преобразовать 6 танковую армию в 6 гвардейскую танковую армию», — говорится в выписке из приказа верховного главнокомандующего № 00307.

Так, к ордену Отечественной войны II степени был представлен командир кабельно-шестовой роты 60-го отдельного батальона 49-го стрелкового корпуса старший лейтенант Сурен Абрамов. Благодаря его усилиям командование корпуса постоянно находилось на связи с подчинёнными подразделениями в ходе боёв в районе Бухареста.

Наградной лист на командира кабельно-шестовой роты 60-го отдельного батальона 49-го стрелкового корпуса старшего лейтенанта Сурена Абрамова

© Министерство обороны РФ

В документах также отмечается, что гвардии старший сержант Прокофий Баранов, командовавший самоходной установкой ИСУ-122, в бою при Плоешти ценой своей жизни уничтожил три орудия крупного калибра, шесть автомашин, 30 солдат и офицеров противника. А санинструктор 6-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка гвардии младший сержант Емельян Белинский эвакуировал с поля боя 25 человек, погибнув сам. Эти два бойца были посмертно награждены орденами Отечественной войны II степени.

Среди рассекреченных материалов представлен приказ верховного главнокомандующего СССР Иосифа Сталина от 31 августа 1944 года о присвоении наиболее отличившимся частям в боях на подступах к Бухаресту почетного наименования «Бухарестских».

Приказ Иосифа Сталина от 31 августа 1944 года о присвоении почетного наименования «Бухарестских» наиболее отличившимся в боях частям

© Министерство обороны РФ

«К началу октября 1944 года благодаря совместным усилиям советских и румынских войск практически вся территория страны была освобождена от нацистов», — отметил Кнутов.

Таким образом, по словам эксперта, Красная армия создала плацдарм для освобождения Венгрии, Чехословакии и Балкан.