«Одна из наиболее выдающихся операций»: Минобороны рассекретило документы об освобождения Кишинёва от фашистов

К 75-летию освобождения советскими войсками Кишинёва Минобороны России представило ряд архивных исторических документов. В частности, рассекречены военные сводки и боевые донесения, в которых рассказывается о численности группировок войск, представлены разведданные и схема проведения Ясско-Кишинёвской операции. Кроме того, опубликованы вырезки из фронтовых газет, вышедших после освобождения города. В них рассказывается о зверствах немецких и румынских захватчиков в отношении местного населения.

К 75-ой годовщине освобождения Кишинёва от немецкой оккупации Минобороны РФ создало на своём официальном сайте мультимедийный раздел, посвящённый Ясско-Кишинёвской стратегической наступательной операции войск 2-го и 3-го Украинских фронтов во взаимодействии с силами Черноморского флота. Она проводилась с 20 по 29 августа 1944 года и была нацелена на разгром германской группы армий «Южная Украина».

Так, ведомство опубликовало схемы боевых действий, оперативные и разведывательные сводки, вырезки из газет и многое другое.

«Ключевые события Кишинёвской операции августа 1944 года предстают в подробной схеме с порядком распределения войск на переднем крае, в боевых донесениях и докладах», — говорится в сообщении.

В частности, опубликован ультиматум генерала армии Фёдора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР. Толбухин гарантировал при прекращении сопротивления сохранить жизнь и обеспечить безопасность всем сдавшимся, а после окончания войны — вернуть военнопленных в любую страну по их желанию.

Как следует из представленных данных, в плен были взяты взяты 55,8 тыс. немецких и румынских солдат и офицеров. При этом изначально фашистская группировка составляла 197 тыс. солдат и офицеров, 9,5 тыс. пулемётов, 1,5 тыс. миномётов, 800 противотанковых и 190 штурмовых орудий, а также 90 танков.

В Минобороны также указывают, что после окончательного освобождения Кишинёва от захватчиков стало известно о жестокости и зверствах, которым подвергались военнопленные и гражданское население.

Статья гвардии майора С. Шухмина «В кишинёвской тюрьме», опубликованная 27 августа 1944 года в газете «Советский боец» 5-й Ударной армии

© Министерство обороны РФ

Опубликованные материалы фронтовых газет и боевых донесений стали живыми иллюстрациями всех ужасов, учинённых немецкими и румынскими войсками.

О «бесчинствах» фашистов также можно узнать из справки, подготовленной начальником политуправления 3-го Украинского фронта генерал-майором Иваном Аношиным.

«Захватчики всячески подавляли молдавскую национальную культуру: были варварски уничтожены оперный и драматический театры, закрыто большинство школ. Население города, достигавшее при советской власти 300 тысяч человек, при румынской оккупации сократилось в десять раз», — отмечается в документе.

Как указывают в ведомстве, всё население провели через специальные суды румынской службы безопасности, «подозрительных» немедленно арестовывали и подвергали жестоким наказаниям.

«Всех евреев румыны выселили из города и отправили в Одесскую область, где впоследствии их расстреляли. Жители города сообщают, что «некоторых советских граждан немецко-румынские изверги позакапывали в земле живыми», — говорится в записке.

В справке, подготовленной начальником политуправления 3-го Украинского фронта, сообщалось о состоянии освобождённых городов Молдавской ССР и бесчинствах в её столице на основе свидетельств жителей Кишинёва.

© Министерство обороны РФ

Как отмечает Минобороны России, 24 августа 1944 года 5-я ударная армия под командованием генерала Николая Берзарина заняла Кишинёв. В этот же день участвовавшим в освобождении столицы Молдавской ССР войскам объявили благодарность. В честь этого события в Москве состоялся салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. В общей сложности свыше 140 бойцов и командиров получили звания Героя Советского Союза за участие в боях за освобождение Молдавии.

Ясско-Кишинёвская операция была одной из наиболее выдающихся во время Великой Отечественной войны, заявил в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов. По его словам, она уникальная по многим моментам.

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«Гитлер отдал приказ о превращении каждого захваченного города в крепость. Соответственно, расчёт был такой, что наши войска не смогут пробиться. Но у советского командования имелся серьёзный опыт, в результате чего была разработана эта операция. Исходили из того, что была группировка, состоявшая из немецких и румынских войск, последние отличались меньшей боеспособностью. Вместо того чтобы наступать по самому кратчайшему расстоянию, было принято решение нанести удар с флангов именно по румынским войскам. При проведении наступательной операции впервые в истории был использован двойной огневой вал. Причём огонь был настолько мощным, что немецкие укрепления были практически разрушены. На блиндажах находили погибших румынских и немецких солдат, которые погибли именно от ударной волны. Кишинёв брали с полной для немцев неожиданностью», — пояснил историк.

По его словам, Ясско-Кишинёвская операция была настолько грамотно подготовлена, что немцы даже не предполагали, что начнётся наступление.

«Кишинёв взяли быстро, врывались на плечах, были и подвиги. Один из наших сержантов закрыл грудью амбразуру. Наступление было стремительным, мощно использовалась авиация, Черноморский флот тоже действовал хорошо. Немцы после этого были деморализованы, никто даже не бежал из плена. Когда наши войска освободили Кишинёв, население встречало их с цветами», — констатировал Кнутов.