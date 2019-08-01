«Ключ к Восточной Пруссии»: Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Каунаса советскими войсками

К 75-летию освобождения советскими войсками литовского Каунаса Минобороны России рассекретило целый ряд документов. В них описываются действия Красной армии по вытеснению фашистов из города. В частности, рассказывается о доблести советских солдат и офицеров, которые продолжали вести бой, даже когда заканчивались боеприпасы. Кроме того, в материалах говорится о зверствах немецких оккупантов и их приспешников, которые с особой жестокостью расправлялись с еврейским населением и военнопленными, иногда закапывая ещё живых людей вместе с телами убитых.

Минобороны России обнародовало документы об освобождении Красной армией литовского Каунаса в 1944 году. На страницах под грифом «секретно» описаны подвиги советских солдат при взятии города, а также зверства фашистов и их приспешников. Освобождение города стало возможным благодаря наступательной операции войск 3-го Белорусского фронта и частей 1-го Прибалтийского и 2-го Белорусского фронтов.

Как отметил в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов, силы Красной армии и фашистов на этом направлении были почти равны. Однако нацисты превратил Каунас в мощнейшую крепость.

«Там имелась стена, на которой были мощные укрепления, цитадели. И вообще Гитлер выступил за то, чтобы каждый город был городом-крепостью. Так как Каунас являлся центром коммуникаций (железные и грунтовые дороги проходили через него), а также имел мощнейшие укрепления, то он имел колоссальное значение для группы армии «Север», которая была разгромлена в ходе операции «Багратион». Это выдающаяся битва, которой нет аналогов ни в Великой Отечественной войне, ни во Второй мировой войне», — пояснил Кнутов.

Награда за мужество

Среди архивных документов есть приказ Верховного главнокомандующего СССР Иосифа Сталина о награждении боевыми орденами соединений и частей Красной Армии за образцовое выполнение заданий командования в боях с противником. Наиболее отличившимся соединениям было также присвоено наименование «Ковенские» (от слова «Ковно» — устаревшее название города). В их честь 1 августа 1944 года в Москве был дан салют.

«... в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овладевшим Каунасом, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырёх орудий», — говорится в приказе.

© Министерство обороны РФ

Задокументированы и подвиги отдельных солдат и офицеров. Так, наводчик противотанкового ружья 856-го стрелкового полка 277-й стрелковой дивизии, младший сержант Андрей Чумаков, когда закончились боеприпасы, бросился на танк противника с гранатой и вывел его из строя.

Чумаков погиб, однако его поступок изменил весь ход боя в пользу советских войск. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.

Лейтенант Владимир Алхимов, будучи командиром батареи 261-го Гвардейского пушечного артиллерийского полка, трижды рассеивал скопление танков и самоходных орудий. Он обеспечил уничтожение танковой группировки врага, за проявленную доблесть Алхимов получил звание Героя Советского Союза.

Командир взвода танков Т-34 1-го танкового батальона 120-й отдельной бригады гвардии лейтенант Иван Матвеенко уничтожил три немецких танка. Когда же орудие на его машине отказало, он решил идти на таран танка врага.

«Противник не выдержал и повернул обратно. Из этого неравного боя Матвеенко вышел победителем, за что был удостоен звания Героя Советского Союза», — сообщается на сайте Минобороны.

Советский артиллерист-гвардеец отдыхает у своей 122-мм гаубицы М-30 после боя с немецкими танками под Каунасом

РИА Новости

© Анатолий Морозов

Фугасы и бомбы

В освобождённом Каунасе была проведена огромная работа по разминированию города. Так, в справке начальника штаба инженерных войск 3-го Белорусского фронта полковника Шифрина говорится об обезвреживании около пяти тысяч различных авиабомб общим весом 83 140 кг, ста фугасов, почти двух тысяч гранат и прочих боеприпасов.

© Министерство обороны РФ

Прилагается альбом с уникальными снимками освобождённого Каунаса. На них запечатлены улицы города после боёв, а также паромные переправы и мосты, наведённые инженерными бригадами вместо взорванных немцами конструкций.

© Министерство обороны РФ

Не жалели ни женщин, ни детей

Среди рассекреченных документов представлены и свидетельство о зверствах нацистов и тех, кто оказывал им помощь. В частности, есть описания действий литовской организации СС «Смовчики» (душители) в Каунасской области. Отмечается, что с первых дней оккупации они расправлялись с мирным населением, арестовывая коммунистов и комсомольцев и уничтожая евреев, не взирая на возраст.

«В ноябре 1941 года эти кровопийцы согнали в школу всё еврейское население (более 900 человек), в том числе стариков и грудных детей, три дня над ними всячески издевались, избивали резиновыми палками,.. затем всех связали по 304 человека, вывели из местечка (Меречь. — RT) и расстреляли из винтовок часть своих жертв, всех зарыли, в том числе и живых, в заранее выкопанные большие ямы», — следует из одного из документов.

Прочих фашисты отправляли в концентрационные лагеря и форты, которыми был окружён Каунас. «За период с октября 1941 года по март 1942 года в фортах, которые фашисты определили под места уничтожения, было убито около 22 тыс. человек», — рассказали в Минобороны.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Каунас. Оставшиеся в живых узники еврейского гетто в Вилиямполе рассказывают советским офицерам, освободившим город, о зверствах фашистов

РИА Новости

© Николай Попов

Отмечается, что девятый форт был отдан исключительно под содержание советских военнопленных и «политически неблагонадёжных» людей. «В этом лагере был принят другой, самый жестокий способ уничтожения советских людей — они умирали от истощения и непосильной работы», — следует из донесения начальника политотдела 5-й армии полковника Хватова.

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По рассказам жителей города, с начала оккупации немцы там уничтожили порядка 40 тыс. советских людей и более 50 тыс. человек, привезённых из Франции, Бельгии, Венгрии и других стран. Чтобы скрыть следы своих зверств, немцы с осени 1943 года начали выкапывать тела ранее убитых ими и сжигать.

«Сжигание проводили специально сформированные команды из советских военнопленных, евреев и литовцев. По выполнении работы личный состав этих команд немедленно расстреливался, а трупы их сжигались уже следующими командами», — говорится в донесении Хватова.

В связи с этим, отмечают историки, вполне понятны эмоции людей, встречавших советских солдат цветами. Ведь без усилий Красной армии от Каунаса могло бы ничего не остаться.

«Каунас был ключом к Восточной Пруссии. После него открывалась дорога фактически на территории Германии. Поэтому-то немцы и обороняли Каунас изо всех сил», — резюмировал Кнутов.

В Москве освобождение Каунаса отметят 1 августа залпами салюта. Его дадут орудия ЗиС-3 времён Великой Отечественной войны и салютные установки различных калибров на базе автомобиля «КамАЗ».