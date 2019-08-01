Минобороны рассекретило архивные документы ко дню освобождения Каунаса

Министерство обороны России в специальном мультимедийном разделе опубликовало документы и фотографии из фондов Центрального архива, посвящённые 75-й годовщине освобождения советской армией литовского города Каунас.

«Размещение на портале Минобороны во многих смыслах беспрецедентного информационного ресурса, посвящённого освобождению Красной Армией Прибалтики от фашистских захватчиков, ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие её лживые мифы, становится важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи», — говорится в сообщении пресс-службы.

В специальном разделе на сайте ведомства представлены боевые донесения командиров, свидетельствующие о самоотверженных действиях воинских частей и подвигах отдельных солдат, а также впервые опубликованы данные о концентрационных лагерях и карательных операциях фашистов на территории Литвы в Великую Отечественную войну.

«Документы воссоздают весь ужас этой жуткой смертоносной «фабрики смерти», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Согласно данным Минобороны, за несколько дней ноября 1941 года карательные отряды немецких войск убили около 900 человек.

При это около 200 человек были угнаны в Германию.

В Еврейское гетто, располагавшееся в Вильямпольской слободе, были согнаны около 40 тыс. евреев, проживающих в Каунасе.

«Всего фашисты уничтожили в Каунасе до 40 тыс. советских граждан и военнопленных, а также более 50 тыс. человек, привезённых из Франции, Бельгии, Венгрии, Чехословакии и других стран», — сообщили в министерстве.

Ранее Минобороны ко Дню Военно-морского флота опубликовало ранее неизвестные фотографии знаменитых флотоводцев России.