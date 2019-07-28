Минобороны обнародовало уникальные фотографии ко Дню ВМФ

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Минобороны России ко дню Военно-морского флота создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы уникальные фотографии известных флотоводцев России.

«В День ВМФ на сайте военного ведомства открыт новый мультимедийный раздел с фотографиями, запечатлевшими наиболее интересные моменты из жизни главнокомандующих ВМФ, командующих флотами, а также командиров легендарных кораблей и подводных лодок», — сообщили в ведомстве.

В разделе представлены как чёрно-белые, так и современные цветные фотографии из семейных альбомов, большинство из которых ранее никогда не публиковались.

В июне Минобороны России запустило на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.

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