Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

Минобороны России в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.

В ведомстве отметили, что героическая оборона Брестской крепости стала одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны.

«22 июня 1941 года в результате внезапного нападения гитлеровские войска планировали за несколько часов полностью овладеть цитаделью, однако встретили яростный отпор её защитников, до конца сдерживавших натиск врага», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специальный историко-познавательный раздел был создан на основе документов из фондов Центрального архива Министерства обороны.

В нём можно найти наградные документы и реальные воспоминания её защитников, о которых они написали уже после войны.

В апреле Минобороны России запустило на своём сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы эксклюзивные фотографии известных полководцев Советского Союза, которые были сделаны во время военных парадов.