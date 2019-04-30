Минобороны опубликовало фотографии советских полководцев с военных парадов
Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
«Материалы раздела познакомят интернет-пользователей с неизвестными ранее снимками из семейных альбомов легендарных полководцев. На них военачальники предстают в торжественной обстановке, либо за несколько минут до начала парадов, а также их репетиций и тренировок», — говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, фотографии сопровождаются биографическими фактами, воспоминаниями полководцев, а также комментариями их родственников.
Ранее Минобороны рассекретило документы о кампании СССР в Афганистане.
Президент Фонда ветеранов Афганистана Сергей Бобрецов в беседе с Nation News прокомментировал рассекречивание документов.