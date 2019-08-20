«Дорога на Балканы»: как советские войска освобождали Бессарабию от нацистов

75 лет назад началась Ясско-Кишинёвская операция Красной армии по разгрому гитлеровской группировки в Бессарабии и восточной Румынии. Благодаря согласованным действиям советские войска за десять дней полностью очистили от гитлеровцев Измаильскую область и Молдавию, вступили на территорию Румынии, создали предпосылки для падения режима Антонеску и освобождения Балканского полуострова. Об одной из наиболее успешных операций в годы Великой Отечественной войны — в материале RT.

Территория Бессарабии, в разное время находившейся в зависимости от Османской империи и Крымского ханства, вошла в состав Российской империи в 1812 году по Бухарестскому мирному договору.

Также по теме «Это войско было серьёзной силой»: как польские патриоты помогали Красной армии в борьбе с нацизмом 75 лет назад была создана 1-я Варшавская польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. На её базе вскоре был развёрнут 1-й...

В XIX веке под властью России Бессарабия, элиты которой ранее неоднократно просили русских царей освободить их от турок, пережила расцвет и экономическую модернизацию. Её население выросло в 10 раз — до 2,5 млн человек. Выходцы из Бессарабии занимали в империи высокие государственные посты. В ходе революционных событий 1917 года в Бессарабии возникла Молдавская демократическая республика, входившая в состав федеративной России.

В начале 1918 года в Молдавию вошли румынские войска. В феврале они были разбиты советскими частями, и Бухарест гарантировал Советам, что освободит Молдавию. Однако затем Румыния воспользовалась сложными переговорами Москвы с Берлином и другими проблемами Советов для того, чтобы Бессарабию аннексировать. Советская Россия, а затем и СССР, действия Бухареста официально признавать отказались.

Начало войны

Бессарабия под властью Румынии была слабо развитой периферией, местное население тяготело к Советскому Союзу. В 1940 году руководство СССР предъявило румынским властям ультиматум и ввело в Бессарабию Красную армию. На возвращённых территориях были образованы Молдавская ССР и Измаильская область в составе УССР.

Также по теме «Действовал непредсказуемо для нацистов»: как Иван Черняховский стал самым молодым командующим фронтом в истории СССР 75 лет назад выдающемуся советскому генералу Ивану Черняховскому во второй раз вручили звезду Героя Советского Союза. Незадолго до...

В сентябре 1940 года правительство Румынии возглавил бывший министр обороны Ион Антонеску, инициировавший резкое сближение страны с Третьим рейхом. Румыния присоединилась к Тройственному пакту, в стране начались репрессии против оппозиции. В первой половине 1941 года на территории Румынии была создана группировка для вторжения в СССР, состоявшая из 11-й германской, 3-й и 4-й румынских армий. В случае успешной агрессии против Советского Союза, руководство Третьего Рейха пообещало Антонеску передать ему Бессарабию и юго-западную часть УССР до Южного Буга.

22 июня 1941 года немецко-румынские войска вторглись на территорию Бессарабии. Однако накануне вечером начальник штаба Одесского военного округа Матвей Захаров, полагаясь на данные разведки и флота, убедил командующего округом Якова Червиченко привести войска в боевую готовность и вывести их из мест постоянной дислокации. В итоге утром 22 июня потери советских сил оказались минимальны. Несмотря на то, что на Дунае в районе Измаила румынские части имели восьмикратное численное превосходство, личный состав войск НКВД, Дунайской флотилии и 51-ой стрелковой дивизии отбил атаки противника, а 24 июня высадил десант и создал плацдарм на территории Румынии.

Немецкие инженеры строят мост через реку Прут в Румынии во время наступления на Умань

© Bundesarchiv

27 июня немецко-румынские войска были остановлены на реке Прут. Молдавская ССР и Измаильская область подвергались жестоким бомбардировкам. Однако местное население не сдавалось. Жители приграничных территорий массово вступали в народное ополчение и помогали строить оборонительные сооружения.

Несмотря на успехи войск Одесского военного округа и Дунайской флотилии, в июле им пришлось начать отступление. Гитлеровские силы быстро наступали на севере — в Белоруссии и на киевском направлении. Советская группировка в Северном Причерноморье могла быть отрезана от основных сил. 16 июля немецко-румынские войска заняли Кишинёв. 22 июля Красная армия оставила Измаил, а 23 июля — Бендеры. 26 июля 1941 года под контроль гитлеровцев перешла вся территория Бессарабии.

Оккупационный режим

Территории Молдавии к западу от Днестра и Измаильская область под румынской оккупацией вошли в состав Бессарабского губернаторства. А советские земли в междуречье Южного Буга и Днестра получили название Транснистрия.

Также по теме «Решительный прорыв»: как белорусские партизаны противостояли нацистам во время карательных операций С 25 мая по 17 июня 1944 года нацисты провели масштабную карательную операцию «Баклан» против партизан и мирных жителей на территории...

На подконтрольных Бухаресту советских территориях, служивших захватчикам сырьевой базой, был установлен жестокий оккупационный режим. Для местного населения ввели телесные наказания. Каждый десятый житель Молдавии был подвергнут физическим издевательствам. Из более чем 200 тыс. пострадавших 22,7 тыс. человек скончались под пытками.

Скот у местного населения был реквизирован. Продукты выдавались по карточкам. В день человеку полагалось всего 150—200 гр хлеба. Из-за недоедания и плохих санитарных условий в Бессарабии начались эпидемии инфекций. Только за первые два года румынской оккупации от голода и болезней умерли около 200 тыс. местных жителей.

Румынско-немецкие оккупанты массово изымали русскоязычные книги, фильмы, пластинки. В Тирасполе захватчики сожгли 250 тыс. книг, в Бельцах — 15 вагонов. За разговоры на русском языке в общественных местах можно было на три года лишиться свободы.

Евреи на обеденном перерыве в Кишенёве

© Bundesarchiv

Режим Антонеску, так же, как и гитлеровский, принимал участие в холокосте. На территории Бессарабии и Транснистрии была создана сеть гетто и концлагерей. За время оккупации румынско-немецкие каратели уничтожили порядка 300 тыс. евреев и 50 тыс. цыган. Оккупанты чаще всего вывозили молдавских евреев в концлагерь Богдановка на территории современной Николаевской области, где их расстреливали или сжигали заживо.

Местное население не собиралось мириться с действиями оккупантов. На территории Молдавии и Измаильской области создавались подпольные организации и партизанские отряды. В их составе сражались около 3,5 тыс. человек. Ещё около 400 человек были переброшены советскими спецслужбами с территории УССР.

Ясско-Кишинёвская операция

В марте 1944 года советские войска освободили от румынско-немецких оккупантов междуречье Южного Буга и Днестра. 17 марта Красная армия вступила на территорию Молдавской ССР. Однако в начале апреля фронт стабилизировался по линии Пашкани — Оргеев — Дубоссары. Нацисты начали перебрасывать в Румынию и Молдавию подкрепление. Однако операция «Багратион» и наступление советских войск на Западной Украине смешали карты Адольфу Гитлеру. Из Бессарабии на север были в спешном порядке передислоцированы 12 дивизий.

«Несмотря на уменьшение численности личного состава, советское наступление в Бессарабии не обещало быть лёгким. По решению Гитлера, нацистские и румынские войска превращали каждый населённый пункт в крепость, пользуясь при этом особенностями рельефа», — рассказал в интервью RT военный историк Юрий Кнутов.

По его словам, оборона румынско-немецких войск была глубоко эшелонированной и насчитывала по 3—4 линии фортификационных сооружений.

«Гитлеровцы ожидали, что Красная армия ударит по кратчайшей траектории — на Кишинёв. На этом направлении были сконцентрированы лучшие немецкие части. Однако советское командование предусмотрело это и решило бить по флангам, на которых стояли менее боеспособные румынские подразделения», — рассказал Юрий Кнутов.

Немецко-румынская группировка в Бессарабии насчитывала около 900 тыс. человек. Ей противостояли порядка 1,3 млн военнослужащих 2-го и 3-го Украинских фронтов, а также Черноморского флота.

20 августа началось массовое наступление советских войск.

«Действиям пехоты и бронетехники предшествовал двойной артиллерийский вал. Сначала советские артиллеристы уничтожали первую линию обороны противника, а затем сопровождали своим огнём атаку», — уточнил Кнутов.

Части 49-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й ударной армии 3-го Украинского фронта на марше во время Ясско-Кишинёвской операции

© Министерство обороны РФ

По его словам, в результате мощного советского обстрела окопы и траншеи противника были засыпаны и превращены в небольшие канавы. А немецкие и румынские солдаты в укрытиях погибали от давления воздуха и удушья.

В первый же день операции советским танкистам удалось прорвать оборону противника. 21 августа прорыв был расширен до 65 км. К вечеру того же дня 6-я немецкая армия была окружена возле села Леушены. Её командующий бежал. 20—21 августа были разбиты семь румынских и две немецких дивизии.

22 августа гитлеровское командование решило начать отвод своих войск за Прут. В тот же день Дунайская флотилия совместно с войсками 46-ой армии форсировала Днестровский лиман и развила наступление на территории Измаильской области. 24 августа 5-ая ударная армия освободила Кишинёв. В окружении на территории Молдавии оказались 18 гитлеровских дивизий.

23 и 24 августа Дунайская флотилия высадила десанты в Жебриянах и Вилково. Около 800 советских десантников уничтожили и взяли в плен порядка 7,5 тыс. гитлеровцев, потеряв при этом 18 человек убитыми.

Советские войска вошли в Бухарест 31 августа 1944 г., через 2 дня после окончания операции

26 августа от нацистов была освобождена территория Молдавской ССР и город Измаил. Три дня спустя советские войска уничтожили нацистскую группировку, которой удалось переправиться на западный берег Прута. Ясско-Кишинёвская операция завершилась. Немецко-румынские войска потеряли в ней убитыми, ранеными и пленными свыше 330 тыс. человек. Потери Красной армии и Военно-морского флота СССР составили 67 тыс. бойцов, из них убитыми — около 13 тыс. человек.

«Это была одна из наиболее малокровных операций советских войск за время Великой Отечественной войны. Главные направления ударов Красной армии были выбраны искусно, темп наступления оказался чрезвычайно высоким, взаимодействие различных родов войск было организовано блестяще», — заявил в беседе с RT методист Музея Победы Борис Соколов.

По словам Юрия Кнутова, Ясско-Кишинёвская операция считается одной из самых успешных за годы Великой Отечественной войны.

«Советское командование эффективно использовало фактор отвлечения гитлеровских сил на бои в Польше. Успешные действия Красной армии и Черноморского флота позволили освободить Бессарабию. Кроме того, была проложена дорога на Балканы», — подытожил Юрий Кнутов.