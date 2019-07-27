«Мог выполнить любую задачу»: какой вклад внёс советский разведчик Станислав Ваупшасов в победу над нацистами

120 лет назад родился советский разведчик Станислав Ваупшасов. В рядах Красной армии и органах госбезопасности он провёл почти 40 лет. Во время Советско-польской войны Ваупшасов возглавлял партизанское движение в тылу врага, в ходе Великой Отечественной сражался с нацистами под Москвой и на территории Белоруссии, а позднее боролся с «лесными братьями» в Литве. В 1944 году за выполнение спецзаданий Станиславу Ваупшасову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Станислав Ваупшасов родился 27 июля 1899 года в Ковенской губернии (Литва). Его отец служил конюхом и кучером в богатом поместье, благодаря чему у семьи были средства к существованию. Однако назвать её жизнь благополучной было сложно.

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«Наша семья находилась в самом низу общественной иерархии... И если наше материальное существование было сносным, то во всех остальных сферах жизни мы не могли чувствовать себя свободными и полноправными гражданами», — писал Станислав Ваупшасов в автобиографической книге «На тревожных перекрёстках — записки чекиста».

Управляющий поместьем навязчиво ухаживал за сестрой Станислава. Отец не мог должным образом защитить дочь, и ей пришлось уехать из родных мест.

«Драматизм нашего положения ещё в детские годы привёл меня к выводу, что окружающий мир недобр к нам, что в жизни наряду с хорошим существует тёмное, необъяснимое зло. Отсюда у меня возникла ранняя обострённая чувствительность к любому проявлению несправедливости», — писал Ваупшасов.

Вскоре после конфликта с одним из преподавателей училища 15-летний Ваупшасов переехал в Москву. Из-за войны в стране ужесточился паспортный режим, и Станиславу пришлось срочно делать себе документы за взятку. Хотя фамилия его отца была Ваупшас, юноше ошибочно выдали паспорт с фамилией Ваупшасов.

Дружинник и красноармеец

После переезда в Москву Ваупшасов некоторое время был землекопом, но потом устроился арматурщиком в разъездную артель, работавшую на крупных стройках — платили там гораздо лучше. В рабочей среде у молодого человека сформировались левые взгляды. После конфликта с иностранными инженерами, жёстко критиковавшими революцию 1917 года, Станиславу пришлось уволиться. Впоследствии он вступил в красногвардейскую дружину Лефортовского района, в составе которой патрулировал улицы и занимался охраной правопорядка.

После опубликования декрета о создании Красной Армии Ваупшасов записался добровольцем в 3-й отдельный московский батальон. Вскоре он оказался в Белоруссии и принял участие в отражении польской агрессии, а также в столкновениях с различными белогвардейскими отрядами.

Командование решило отправить Ваупшасова на курсы политруков. Поначалу Станислав отказался покидать фронт, но ему не оставили выбора, вручив направление на учёбу под видом пакета, который он должен был доставить в штаб. После выпуска Ваупшасов стал политруком роты, а затем комиссаром батальона в 17-й стрелковой дивизии.

Партизанская война

Как отметил в беседе с RT писатель и историк спецслужб Александр Колпакиди, Ваупшасов «с любым человеком мог найти общий язык». На эту способность обратило внимание командование. В начале 1920 года Станиславу предложили уйти в тыл польских войск, чтобы организовать партизанское движение. Благодаря успешному военному опыту и знанию литовского, польского и белорусского языков Ваупшасов вскоре стал заместителем командира отряда.

Его миссия продолжилась и после заключения Рижского мира с Варшавой. Вопреки мирным заверениям, польские силовики оказывали содействие антисоветским группировкам, находившимся в пограничной полосе, а также преследовали левых активистов.

Жившие в бедности белорусские крестьяне сочувствовали партизанам и охотно присоединялись к ним.

Польские окопы под Милосной, август 1920 г.

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Отряд Ваупшасова провёл около сотни боевых операций. Партизаны громили полицейские участки и военные обозы, совершали налёты на тюрьмы, чтобы освободить приговорённых к смерти политзаключённых, и останавливали поезда, перевозившие корреспонденцию и оружие. Кроме того, Ваупшасов проводил личные встречи с офицерами польской службы безопасности, после которых те навсегда покидали белорусские земли.

В 1925 году советское руководство решило отказаться от партизанской борьбы на аннексированных Польшей территориях. Ваупшасова отозвали в СССР. Он сначала хотел получить высшее образование, но стипендии ему бы не хватило на жизнь, и поэтому бывший партизанский командир поступил на административную работу в Резинотресте, одновременно обучаясь на рабфаке. В 1927-м его снова призвали в Красную армию и направили на Курсы комсостава РККА.

Государственная безопасность

По словам сотрудника научно-методического отдела Музея Победы, члена Союза российских писателей Андрея Купарева, в 1930 году Ваупшасов перешёл из Красной армии на службу в органы государственной безопасности. Он служил в ГПУ БССР, а также руководил участком на строительстве канала Москва—Волга.

В 1937—1939 годах Ваупшасов находился в командировке в Испании на должности старшего советника при штабе 14-го партизанского корпуса республиканской армии, во время которой он разоблачил немецкого резидента в Мадриде Отто Кирхнера.

Уличные бои между мятежниками-франкистами и народной милицией в районе мадридской казармы Монтанья, 30 июля 1936 г.

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Кроме того, Станислав, действовавший под псевдонимом Альфред, участвовал в обеспечении безопасности вице-председателя кортесов Долорес Ибаррури. Когда франкисты стали брать верх, Ваупшасов с риском для жизни вывез из Испании архивные документы правительства.

Вернувшись в СССР, Ваупшасов был зачислен в центральный аппарат НКВД. Он участвовал в формировании разведывательных групп и в ликвидации диверсионных групп противника в ходе Зимней войны. Позднее в качестве разведчика-нелегала выполнял задания на территории Швеции и Финляндии. Судя по мемуарам, он отслеживал передвижение нацистских войск и военных грузов. Вернуться домой Ваупшасов смог только осенью 1941 года, сделав круг по территории нейтральных стран.

Борьба с нацизмом

Оказавшись на родине, Ваупшасов сразу получил задание готовиться к переброске на территорию оккупированной Белоруссии. Однако прежде он, будучи заместителем командира батальона Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД, принял участие в Битве за Москву. После того, как враг был отброшен от столицы, Ваупшасов некоторое время готовил членов оперативных групп в Воронеже, а затем вернулся в Москву и занялся формированием отряда особого назначения для действий в тылу врага.

«В марте 1942 года Ваупшасов во главе отряда из 32 человек перешёл линию фронта. Достигнув Логойского района Минской области Белоруссии, группа развернула широкомасштабную партизанскую войну. Вскоре благодаря ярким полководческим способностям своего командира отряд вырос в крупное соединение численностью в 700 штыков, которое получило наименование «Местные». Также в оперативном подчинении у Ваупшасова были ещё 15 отрядов и несколько диверсионных и подпольных групп», — рассказал Купарев.

По его словам, за 28 месяцев деятельности отряд Ваупшасова подорвал 187 гитлеровских эшелонов, уничтожил около 14 тыс. нацистских солдат и офицеров, совершил 57 крупных диверсий. Партизаны спасали советских военнопленных и евреев, наказывали предателей и карателей, обезвреживали тех, кто наживался на чужом горе, маскируясь под народных мстителей. Бойцы отряда Ваупшасова использовали новые тактические приёмы: подрывали эшелоны противника сразу в нескольких местах и одновременно разрушали полотно на некотором отдалении, чтобы заблокировать продвижение карательных отрядов. На базе подразделения Ваупшасова проводились партизанские конференции, в ходе которых бойцы различных отрядов осваивали новую технику и приёмы борьбы с врагом.

Партизаны в Белоруссии

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В 1943 году партизаны оттянули на себя 25 тыс. гитлеровских военнослужащих и с боями вышли из-под удара. Отряд Ваупшасова принимал самое активное участие в рельсовой войне, предшествовавшей Битве на Курской дуге, и операции «Багратион». Кроме того, его бойцы активно занимались разведкой, передавая в Москву ценные данные о планах нацистов и корректируя действия советской бомбардировочной авиации.

После освобождения Белоруссии Станислав Ваупшасов был снова вызван для несения службы в центральном аппарате НКГБ.

Война после войны

5 ноября 1944 года за выполнение специальных заданий в тылу противника Станиславу Ваупшасову было присвоено звание Героя Советского Союза. Однако с победой над Гитлером война для него не закончилась. Летом 1945-го Ваупшасов отправился на Дальний Восток, где принимал участие в операциях против японских войск и руководил очисткой тыла от агентуры противника.

«Лесные братья»

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В 1946 году Станислав Ваупшасов вернулся в Литву. Он стал начальником разведывательного отдела МГБ по ЛССР. Свой богатый опыт полковник Ваупшасов на этот раз применял для борьбы с бандподпольем так называемых «лесных братьев». Благодаря его дипломатическим способностям многие боевики добровольно сложили оружие. С теми же, кто не шёл на переговоры, работали специальные боевые подразделения. В 1954 году полковник Ваупшасов вышел в запас. В рядах Красной армии и органов государственной безопасности он провёл практически 40 лет. Из них 22 года — в окопах или при выполнении специальных задач на вражеской территории.

«Станислав Ваупшасов оказался одним из немногих офицеров советских спецслужб того времени, оставивших после себя мемуары. Так получилось из-за того, что после войны его привлекли к борьбе с бандформированиями, раскрыв личность. Но о тех его товарищах, которые вернулись к службе во внешней разведке, мы по сей день, скорее всего, ничего не знаем», — говорит Колпакиди.

Станислав Ваупшасов скончался 19 ноября 1976 года.

«Это был человек с уникальными способностями, всегда и во всём проявлявший системный подход. И при этом — убеждённый патриот. На примере его биографии нужно вести подготовку новых поколений российских офицеров», — отметил в интервью RT академик Академии военных наук Андрей Кошкин.

По словам Александра Колпакиди, таких людей, как Станислав Ваупшасов, в мировой истории были единицы.

«Участвуя в самых жестоких схватках ХХ века, он с честью выходил из сложнейших ситуаций. Работая в спецслужбах, он был способен выполнить любую задачу. К сожалению, в Литве на его имя сегодня наложено табу», — подытожил историк.