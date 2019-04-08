«Сделала неизбежной Вторую мировую»: как создание Антанты изменило ход истории

115 лет назад Великобритания и Франция начали создавать Антанту. Окончательно военно-политический блок оформился в 1907 году, после подписания Англо-русского соглашения. Антанта служила противовесом Тройственному союзу Германии, Австро-Венгрии и Италии. Противостояние между этими блоками привело к началу Первой мировой войны. После революции 1917-го Россия вышла из объединения, а в 1918 году — после победы над Германией — Верховный совет Антанты выполнял функции «мирового правительства». По словам экспертов, на Парижской конференции лидеры блока фактически перекроили политическую карту мира. Аналитики убеждены, что это создало предпосылки для прихода Гитлера к власти в Германии и для начала нового глобального конфликта.

8 апреля 1904 года Лондон и Париж подписали соглашение, известное в исторической литературе как Entente cordiale — «Сердечное согласие». Данный документ положил начало формированию Антанты — военно-политического блока, в который в итоге вошли Англия, Франция и Россия. Созданию этого союза предшествовал ряд важных событий, связанных с захватом европейскими странами колоний по всему миру.

Тройственный союз

С началом эпохи Великих географических открытий возросли масштабы конфликтов между государствами Европы. Обделёнными в колониальной гонке считали себя власти Германии. Единая империя вокруг Берлина сформировалась только во второй половине XIX столетия, когда наиболее привлекательные заморские территории были уже поделены. Немцам удалось создать несколько колоний в Африке и Океании. Официальный Берлин пришёл к выводу, что ему не хватает рынков сбыта для промышленных товаров и источников сельхозпродукции. В похожем положении оказалась и Италия.

Исчезнувшая картина Василия Верещагина «Подавление индийского восстания англичанами» (1884 год)

© Wikimedia commons

В свою очередь, Австро-Венгрия была недовольна тем, что Россия добивается независимости для славянских народов Балкан, которых Вена видела в перспективе своими подданными. Более того, австрийские политики с интересом смотрели на плодородные земли Малороссии и Новороссии.

Германия заметно охладела к России после отказа Санкт-Петербурга оказать ей помощь в период обострения франко-германских отношений в 1873—1875 годах. На Берлинском конгрессе 1878 года рейхсканцлер Отто фон Бисмарк приложил руку к тому, чтобы не допустить создания единой Болгарии с выходом к Эгейскому морю — дружественного по отношению к России государства. Он также лишил Санкт-Петербург контроля над освобождёнными от турок армянскими землями. После этого отношения между Германией и Россией резко испортились.

20 мая 1882 года был образован Тройственный союз, в который, помимо Австро-Венгрии и Германии, вошла Италия. Страны договорились о взаимной поддержке и неприсоединении к каким-либо международным организациям, направленным против одной из сторон.

Главы государств Тройственного союза: король Италии Умберто I, кайзер Вильгельм II и император Австро-Венгрии Франц-Иосиф. 1882 год

© mia foto / Xerse / Wikipedia

«Были заинтересованы в сотрудничестве»

Плохие отношения Франции с Германией, а России с Великобританией и Австро-Венгрией подтолкнули Санкт-Петербург и Париж навстречу друг другу. 21 августа 1891 года Россия и Франция подписали политическое соглашение, а в следующем году — военную конвенцию, направленную против Тройственного союза.

«Хотя некоторые историки пытаются начать отсчёт процесса создания Антанты с 1891 года, такая позиция не выглядит достаточно обоснованной. Англия была всё ещё далека от этого процесса», — отметил в беседе с RT писатель и историк Александр Широкорад.

Также по теме «Столетия соперничества и конкуренции»: как развивались дипломатические отношения между Россией и Британией 24 августа 1553 года британский корабль «Эдуард Бонавентура» бросил якорь в Двинском заливе напротив села Нёнокса. Этот момент стал...

В начале ХХ века Великобритания начала искать союзников. В частности, она заключила союз с Японией, носивший антирусскую направленность. Кроме того, Британия вступила в переговоры с Францией. Лондон пошёл на масштабные колониальные уступки Парижу, признав за ним право на целый ряд территорий в Африке, Азии и Океании.

31 августа 1907 года Великобритания и Россия заключили Англо-русскую конвенцию. Страны установили границы в Средней Азии и признали суверенитет Китая над Тибетом. Кроме того, Россия пообещала не устанавливать прямых отношений с афганским эмиром. Таким образом блок Антанта (от французского entente — соглашение) был оформлен окончательно.

«Англия столетиями относилась к России негативно. Если не считать периода объединения против Наполеона, всё остальное время между странами ещё с петровских времён ощущалось напряжение. Но теперь британцы были заинтересованы в сотрудничестве», — заявил Широкорад.

Первая мировая война

28 июня 1914 года студент Гаврило Принцип застрелил в Сараеве эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда. Это убийство привело к началу Первой мировой войны. Официальная Вена обвинила в произошедшем Сербию и напала на неё.

В войну были втянуты все члены Антанты и Австро-Венгрия с Германией. Италия долго оттягивала реализацию своих союзнических обязательств, а затем перешла на сторону Антанты. При этом к Берлину и Вене присоединились София и Константинополь — Тройственный союз преобразовался в Четверной.

Несмотря на крупные успехи Германии на Западном фронте в первые недели войны, французы сумели остановить немецкую армию. На Восточном фронте русские войска потерпели поражение в ходе Восточно-Прусской операции, но разгромили австрийских солдат в Галицийской битве. В 1915 году Германия и Австрия вытеснили русских военных из Карпат и Польши. Бои шли на Балканах, Кавказе и в Африке.

В 1916 году провалилось немецкое наступление на Францию. Русские войска под командованием Алексея Брусилова разгромили австрийцев, заняв Волынь, Буковину и часть Галиции.

Антанта. Русский плакат 1914 года. Франция, Россия и Великобритания представлены в виде аллегорических фигур Любви, Веры и Надежды

© Wikipedia

«В войне стало заметно преобладание Антанты. Однако в 1917 году в России произошли две революции, социально-экономическая ситуация осложнилась — и большевики решили заключить мирный договор с Германией», — отметил в беседе с RT доктор политических наук, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«Мировое правительство»

В соответствии с условиями мирного договора Германия добилась права на оккупацию Украины. Это предоставило Берлину и Вене доступ к дополнительным запасам продовольствия и позволило некоторое время продолжать войну.

Однако преимущество Антанты становилось явным. К блоку в качестве союзников присоединилось ещё около 20 государств, включая США. Вашингтон впервые нарушил свой принцип невмешательства в дела Европы. В ноябре 1918 года Германия капитулировала. В то время союзники по Антанте договорились разделить между собой Россию. Англия претендовала на контроль над Кавказом и Средней Азией, Франция — над Украиной и Крымом, США с Японией — над Сибирью и Дальним Востоком.

«Замах был серьёзным, а результат оказался ничтожным. Союзники понесли ряд поражений, в их войска проникли революционные идеи. Уже в 1919 году им пришлось начать поэтапный вывод сил из России», — рассказал Кошкин.

В конце Первой мировой войны представители Великобритании, Франции, США, Японии и Италии образовали Верховный совет Антанты, выполнявший функции «мирового правительства».

В 1919—1920 годах представители блока подписали на Парижской конференции мирные договоры с проигравшими странами. Германия и её бывшие союзники согласились на унизительные требования, такие как контрибуции, запрет на развитие армии, флота и военно-промышленного комплекса. Берлин утратил свои колонии.

«Совет четырёх» на Парижской мирной конференции в 1919 году. Президент США Вудро Вильсон, премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж, председатель Совета министров Италии Витторио Орландо и премьер-министр Франции Жорж Клемансо

© U.S. Signal Corps photo / Wikipedia

Проигравшие стороны уступили победителям и новым европейским государствам свои этнические территории. Миллионы людей оказались за пределами исторической родины. Россию члены Антанты на конференцию не пригласили и принимали решения без её участия.

«На Парижской конференции лидеры блока перекроили политическую карту мира. Границы проводились зачастую в буквальном смысле слова по линейке, совершенно без учёта местных исторических, этнических и культурных особенностей», — заявил в интервью RT доцент МГУ имени М.В. Ломоносова Олег Айрапетов.

По словам эксперта, Антанта пыталась выстроить новый миропорядок, не принимая во внимание интересы Германии, Турции, России и многих других государств. Это было фатальной ошибкой.