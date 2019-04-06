«Люди благодарят Россию»: как Болгария обрела независимость
- Картина Николая Дмитриева-Оренбургского «Захват Гривицкого редута под Плевной» (1885)
Первое болгарское государство возникло в конце VII века н.э. в результате покорения тюркскими протоболгарскими племенами славянского населения, проживавшего в восточной части Балканского полуострова. В 864 году болгарский князь Борис I принял решение крестить своих подданных. В IX—XI веках тюрки полностью приняли славянскую культуру, язык и образ жизни, ассимилировавшись с местным населением. Так возникла единая болгарская народность. Затем на протяжении полутора веков Болгария находилась в зависимости от Византии. После монгольского вторжения в XIII веке ослабленная и погрязшая в междоусобицах страна вынуждена была платить дань Орде.
Во второй половине XIV столетия началась османская экспансия в болгарские земли, и к 1396 году эти территории полностью оказались под властью турок. Страна утратила независимость более чем на 500 лет.
«В Османской империи статус подданных определялся их конфессиональной принадлежностью. Христианские общины, к которым относились и православные болгары, находились в политически бесправном положении. Сегодня иногда говорят, что в Османской империи существовала веротерпимость. Однако использование данного термина в его современной интерпретации искажает реальную картину. Османы относились к христианам как к неизбежному злу и средству заработка», — рассказал в интервью RT доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Айрапетов.
По словам историков, православные болгары, как и другие христиане, вынуждены были платить туркам специальные налоги, не имели права ездить верхом и носить оружие. Их детей принудительно отправляли на службу в янычарский корпус или на работы в Турцию. Долгое время турки пользовались правом первой ночи по отношению к выходившим замуж болгарским девушкам. Кроме того, болгары были лишены возможности отстаивать свои права в судах. В XVI веке болгарские крестьяне попали в крепостную зависимость от турецких землевладельцев.
Вскоре после установления турецкого господства в Болгарии поднялось национально-освободительное движение. С османами боролись повстанцы-гайдуки, постоянно вспыхивали антитурецкие восстания. С началом русско-турецких войн болгарские добровольцы стали массово записываться в российскую армию. В то же самое время многие болгары, спасаясь от притеснений, принимали ислам и турецкую культуру. В ходе переговоров с европейскими державами после завершения Крымской войны турецкие власти пообещали частично восстановить болгар в правах, но слова не сдержали.
В 1876 году около 10 тыс. болгар подняли Апрельское восстание, однако оружие было лишь у половины его участников. Да и то речь шла в основном о старых кремнёвых ружьях, пиках и самодельных деревянных пушках. В качестве «боеприпаса» использовался даже жгучий перец, который болгары бросали в лицо врагу.
Против восставших Османская империя выставила 100-тысячное войско, состоявшее из регулярных сил, резервистов, мусульманского ополчения и так называемых башибузуков — боевиков иррегулярных отрядов, живших за счёт мародёрства. Активные боевые действия начались 22 апреля 1876 года. Турки полностью сжигали целые населённые пункты, уничтожая даже тех, кто не имел отношения к восстанию. Чтобы сломить волю болгар к сопротивлению, османы и их наёмники практиковали жестокие массовые изнасилования болгарок, что впоследствии восстановило против Османской империи международную общественность.
В июле мятеж был подавлен. Погибли около 30 тыс. болгар (большинство — мирные жители), были полностью уничтожены порядка 60 населённых пунктов.
При этом премьер-министр Великобритании — консерватор Бенджамин Дизраэли — предпочёл встать на сторону Османской империи и обвинил в произошедшем болгар. Однако на Балканах в это время находился журналист лондонской газеты Daily News Януарий Мак-Гахан, женатый на русской подданной Варваре Елагиной. В своих репортажах он описывал зверства турецкой армии и иррегулярных отрядов. Статьи Мак-Гахана были массово перепечатаны другими изданиями и вызвали волну возмущения в различных странах, особенно в России.
Санкт-Петербург потребовал от Османской империи предоставить болгарам автономию, но та отказалась. Если ранее российские власти опасались вмешательства Великобритании в потенциальный конфликт с Турцией, то теперь антиосманские настроения в народе вынуждали Лондон вести себя более сдержанно. В марте 1877 года Британия, Австро-Венгрия, Германия, Россия и Франция подписали Лондонский протокол, требовавший от Турции незамедлительных реформ. Однако Османская империя назвала его вмешательством в свои внутренние дела.
Русско-турецкая война
24 апреля 1877 года Россия объявила Турции войну. Боевые действия против Османской империи велись на двух театрах: на Балканах и в Закавказье. В июне российские войска форсировали Дунай. Русская армия заняла Шипкинский перевал и взяла крепость Никополь. Однако вскоре стало ясно, что сил для решающего наступления не хватает. Александр II приказал перебросить в Болгарию дополнительные войска, из-за чего война затянулась.
После нескольких неудачных попыток взять Плевну выдающемуся военному инженеру графу Эдуарду Тотлебену было поручено организовать технически правильную осаду крепости. 10 декабря 1877 года стиснутая в Плевне турецкая армия под командованием Османа-паши попыталась вырваться из крепости, но была отброшена обратно за укрепления и вскоре капитулировала. Российские войска перешли в масштабное наступление, разбив ещё несколько турецких соединений и заняв Адрианополь.
3 марта 1878 года между Россией и Турцией был заключён Сан-Стефанский мир. Согласно ему Сербия, Черногория и Румыния получали независимость, а Болгария становилась автономным княжеством, занимавшим земли от Дуная до Эгейского моря. Кроме того, Турция обязалась выплатить России контрибуции и провести реформы, направленные на расширение прав христианских регионов.
- Подписание Сан-Стефанского мирного договора 19 февраля 1878 года
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Однако Британия и Австро-Венгрия опасались, что Россия через Болгарию получит выход в Средиземное море. Под угрозой новой войны Санкт-Петербург вынужден был принять участие в Берлинском конгрессе. Поэтому переговоры приняли жёсткий характер, и России пришлось довольствоваться малым.
Болгария была разделена на три части: вассальное по отношению к Турции княжество Болгария, автономную провинцию Восточная Румелия и Македонию, возвращавшуюся Османской империи без каких-либо прав. Черногория, Сербия и Румыния получили независимость, однако их территория по сравнению со Сан-Стефанским договором была уменьшена. Кроме того, Россия вынуждена была вернуть Турции часть своих завоеваний в Закавказье.
Путь к независимости
В 1877—1879 годах в Болгарии действовало Временное русское управление, которое возглавлял сначала князь Владимир Черкасский, панславист и славянофил, а затем — герой войны, генерал Александр Дондуков-Корсаков. Под руководством русской администрации и при финансовой помощи Санкт-Петербурга в Болгарии была выстроена система государственного управления и сформированы армия и флот.
Долги за переданные Россией ресурсы Болгария нерегулярно и небольшими частями выплачивала до начала ХХ столетия, пока они не были прощены ей советским правительством. Многие болгары видели своим князем энергичного, талантливого и обладавшего широкими взглядами Дондукова-Корсакова, однако он не относился к монаршим семьям.
В итоге Александр II предложил сделать болгарским князем племянника своей жены Александра Баттенберга, принадлежащего к Гессенскому дому. Вскоре князь попытался установить единоличную власть. Он постоянно конфликтовал с болгарскими и русскими чиновниками, а также вёл переговоры с европейскими державами, в частности — с Англией. В 1885 году он провозгласил воссоединение Болгарии и Восточной Румелии. Но год спустя Александр отказался от княжеского звания и покинул Болгарию. Ставший регентом местный политик Стефан Стамболов разорвал дипломатические отношения с Россией и развернул репрессии против русофилов.
- Князь Болгарии Фердинанд I на фронте в 1916 году
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В 1887 году великое народное собрание избрало князем принца из династии Кобургов — Фердинанда. Новый князь вместе со Стамболовым, руководившим правительством, проводили политику, ориентированную на Австрию, Германию и Турцию.
Однако в 1894 году, после ссоры с князем, Стамболов, вызывавший раздражение в народе своим деспотизмом и хищничеством, ушёл в отставку. Популярность Фердинанда возросла. Вскоре были восстановлены дипломатические отношения с Россией, и началось сближение между Софией и Санкт-Петербургом.
5 октября 1908 года Фердинанд провозгласил независимость Болгарии. Но Турция потребовала от Софии компенсацию в размере 125 млн франков — в частности, за железные дороги, построенные османами на Балканах. Данная сумма была в несколько раз больше годового бюджета Болгарии, и выплатить её было практически невозможно. София и Константинополь оказались на грани войны.
Ситуацию спасла Россия. Официальный Санкт-Петербург инициировал трёхсторонние переговоры, в ходе которых согласился списать с Турции 125 млн франков долгов по контрибуциям. Большую часть этой суммы (82 млн) Болгария обязалась вернуть России за 75 лет.
«Очень неудобная тема»
6 апреля 1909 года в Константинополе был подписан протокол, в котором Турция признала независимость Болгарии. София обрела полный суверенитет и стала субъектом международного права. Однако долг Болгария вернула также только частично.
При этом в 1915 году она вступила в Первую мировую войну на стороне Германии и Австрии. В ходе Второй мировой Болгария стала союзницей гитлеровской Германии. В боевых действиях против СССР она не участвовала, но, защищая тылы нацистов от югославских партизан, помогала Гитлеру высвободить силы для действий на Восточном фронте. В 1944-м к власти в Болгарии пришли просоветские силы, руководившие страной вплоть до 1990 года.
«Сегодня тему участия России в освобождении Болгарии стараются лишний раз не поднимать. Страна стала членом ЕС и НАТО и теперь вынуждена следовать курсом Брюсселя. Доходило до того, что в некоторые годы представителей нашей страны даже не приглашали на празднование освобождения Болгарии от османов», — рассказал в беседе с RT эксперт РИСИ Денис Мальцев.
Аналогичной точки зрения придерживается и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
«Для властей Болгарии это очень неудобная тема. Всё указывает на то, что болгарские элиты по подсказке американских консультантов «забывают» о том, кто именно освобождал их от османов. Отдельные жители страны уже даже говорят, что их как-то не так освобождали, не обеспечили присоединение Македонии. Однако, несмотря ни на что, большая часть народа Болгарии, в отличие от своего правительства, помнит историческую правду, люди благодарят Россию», — отметил эксперт.
- Мемориал в память павших за освобождение Болгарии во время обороны перевала на вершине горы Шипка в рамках торжеств, посвящённых национальному празднику Республики Болгария, — 140-й годовщине освобождения от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877—1878 годов
- © Сергей Пятаков / РИА Новости
Олег Айрапетов подчеркнул, что Россия фактически была единственной страной, выступившей за независимость Болгарии.
«Свой суверенитет София обрела именно в результате Русско-турецкой войны. Если бы не действия России, то за сохранение болгарского народа нельзя было бы ручаться. Он мог просто раствориться, превратившись в одну из турецких этнических групп», — подытожил Айрапетов.