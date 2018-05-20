«Дельный и скромный инженер»: как Эдуард Тотлебен сумел разработать план обороны Севастополя и осады Плевны

Двести лет назад родился российский военный инженер Эдуард Тотлебен. В ходе Крымской войны он руководил оборонительными работами в Севастополе. Адмирал Павел Нахимов отмечал, что без Тотлебена тогда все «просто бы пропали». По мнению историков, организованная инженером осада Плевны во многом определила исход русско-турецкого противостояния 1877—1878 годов. Известный бельгийский фортификатор Бриальмон называл Тотлебена самым замечательным инженером XIX века.

Эдуард Иванович Тотлебен был представителем сравнительно небогатой ветви знатного тюрингского рода и дальним родственником графа Тотлебена, взявшего Берлин в 1760 году. Родился он 20 мая 1818 года в Митаве (в наши дни — город Елгава, Латвия). Эдуард не пошёл по стопам своего отца, который занимался коммерцией. После выпуска из рижского пансиона доктора Гюттеля молодой человек поступил в Санкт-Петербургское инженерное училище.

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Наука давалась юному Тотлебену легко, но из-за болезни сердца он вынужден был прерывать учёбу. Ввиду слабого здоровья остаться на военной службе молодому человеку удалось только после того, как он подал прошение на имя императора Николая I. В 1838 году Эдуард поступил на службу в рижскую крепостную команду, а уже через год в чине поручика был зачислен в сапёрный батальон, стоявший под Петербургом. Вскоре талантливого юношу заметил известный военный инженер Карл Шильдер, сделавший его своим учеником и помощником. За участие в опытах по созданию контрминной системы Тотлебен был удостоен двух орденов.

В 1847—1849 годах инженер участвовал в боевых действиях на Кавказе. За проявленный на войне героизм он был награждён орденом Святого Владимира 2-й степени и произведён в капитаны. После войны Тотлебен некоторое время служил адъютантом у Шильдера, а затем возглавил инженеров Гвардейского и Гренадёрского корпусов в Петербурге.

В 1854 году Тотбелен по инициативе Шильдера — начальника инженеров действующих войск — прибыл в Дунайскую армию и снова проявил чудеса храбрости, а после того, как учитель был смертельно ранен, принял на себя его обязанности.

Оборона Севастополя

Когда появились данные о возможном англо-франко-турецком десанте в Крыму, командование решило направить Тотлебена в Севастополь.



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«Севастополь в то время был практически не укреплён. Но главнокомандующий сухопутными и морскими силами в Крыму князь Меншиков считал, что сможет решить все проблемы силами своих штатных сапёров, и предложил Тотбелену возвратиться на Дунай», — рассказал в беседе с RT кандидат исторических наук, профессор кафедры истории России МПГУ Леонид Ляшенко.

Однако Тотлебен на свой страх и риск обследовал существующие фортификационные сооружения и доложил командованию об их недостатках, после чего ему всё-таки разрешили остаться, а властный Меншиков назвал его «дельным и скромным инженером».

В сентябре 1854 года Тотлебен был официально назначен начальником оборонительных работ в Севастополе.

«Подарком судьбы для русского командования стало то, что англо-франко-турецкие войска не высадились под Севастополем раньше и дали Тотлебену хотя бы минимум времени на необходимые приготовления. Иначе Севастополь пал бы практически сразу», — отметил Ляшенко.

«Под непосредственным руководством Тотлебена велось беспрецедентное строительство штатных укреплений обороны города. На глазах у многотысячной армии врага он возводил оборонительную линию на всех направлениях и всеми возможными средствами. Днём и ночью до шести тысяч рабочих и солдат строили укрепления. На них сразу же устанавливались артиллерия и пункты для ружейной стрельбы. Именно эти неимоверные усилия позволили приостановить напор неприятеля, который отказался сразу атаковать Севастополь и перешёл к осаде», — рассказал RT кандидат исторических наук Вадим Прокопенков, сопредседатель регионального отделения Российского исторического общества в Севастополе.

Работы велись с такой скоростью, что англичане и французы, которые, полагаясь на данные разведки, планировали в определённом месте атаковать слабые укрепления, натыкались в итоге на полноценную линию обороны.

Фрагмент панорамы «Оборона Севастополя»

Несмотря на то что сам инженер заранее попрощался с женой, ожидая скорого взятия города и своей гибели, англичане, французы и турки, уткнувшись в тотлебенские укрепления, не смогли взять Севастополь с ходу и вынуждены были начать его осаду, затянувшуюся на целый год.

Тотлебен в это время искусно применял свои изобретения в области фортификации к старым укреплениям города и особенностям рельефа.

Адмирал Владимир Корнилов сказал, что благодаря Тотлебену «за день сделали то, что не смогли сделать за год», а Павел Нахимов заявил, что без Тотлебена в Севастополе все «просто бы пропали».

Организацией севастопольских укреплений русский инженер прославил себя настолько, что британские и французские офицеры во время перемирий просили дать им хотя бы посмотреть на него. За свои заслуги во время обороны Севастополя Тотлебен был произведён в генерал-майоры и награждён орденом Святого Георгия 3-й степени. Даже получив тяжёлое ранение в ногу, он ещё два месяца продолжал руководить фортификационными и сапёрными работами и лишь после падения Малахова кургана был эвакуирован.

Главный военный инженер России

После падения Севастополя Эдуард Тотлебен руководил возведением укреплений штаб-квартиры Черноморского флота в городе Николаеве. Благодаря сети береговых артиллерийских батарей и фортов союзники даже не смогли приблизиться к городу. Произведённый в генерал-адъютанты Тотлебен также руководил укреплением Кронштадта и изучал европейский фортификационный опыт.

«Когда Тотлебен после войны посетил Францию, ему с гордостью показали макет укреплений Страсбурга. Эдуард Иванович изучил макет, указал на недостатки укреплений и заявил, что в случае войны крепость продержится не более двух недель. Его предсказание сбылось во время Франко-прусской войны», — рассказал RT кандидат исторических наук, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Айрапетов.

Лысая гора в Киеве. Лысогорский форт

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В 1863 году Тотлебен стал товарищем генерал-инспектора по инженерной части. Под его руководством возводились либо реконструировались укрепления Свеаборга, Динабурга, Николаева, Выборга, Киева. В 1870-е годы руководством страны был утверждён разработанный Тотлебеном план укрепления всей западной границы империи.

Говоря о фортификационных работах в России середины XIX века, Фридрих Энгельс назвал построенную Тотлебеном систему укреплений единственной в мире по своим стратегическим возможностям.

А бельгийский инженер Анри Бриальмон охарактеризовал русского фортификатора как самого замечательного инженера XIX века. «Результаты трудов Тотлебена и его теоретические наработки оставались актуальными на протяжении более половины столетия — вплоть до Первой мировой войны», — подчеркнул Леонид Ляшенко. Руководство страны оценило результаты трудов русского инженера, произведя его в генерал-инженеры.

Русско-турецкая война

В 1876 году, накануне новой Русско-турецкой войны, Эдуард Тотлебен занимался укреплением городов в Северном Причерноморье. Однако на фронт он попал не сразу.

«Педантичный Тотлебен вызывал раздражение у великого князя Николая Николаевича, командовавшего войсками. И поэтому его оставили в Санкт-Петербурге. Говорили, что Эдуард Иванович со своей педантичностью и методичностью не понимает русской души, русской лихости. Однако когда лихостью так и не смогли взять Плевну, пришлось всё-таки вызывать на войну Тотлебена», — рассказал Олег Айрапетов.

Н. Дмитриев-Оренбургский. Захват Гривицкого редута под Плевной. 1885

Прибыв в Болгарию, генерал-инженер сделал то, что почему-то до сих пор не было сделано, — полностью блокировал крепость Плевны, лишив турок возможности получать подкрепление, и принялся окружать её линиями обороны. Когда Тотлебена стали критиковать за то, что он слишком сильно перегружал вверенный ему личный состав, инженер ответил недоброжелателям, что пусть лучше с солдата упадёт семь потов, чем хотя бы одна капля крови.

Оставшись без еды, воинственные турки попытались прорваться из крепости в сторону Стамбула, но были разбиты, после чего Плевна официально капитулировала. Этот момент стал переломным в Русско-турецкой войне.

«Плохо разбирался в гражданском управлении»

В конце 1870-х Александр II попытался укрепить власть в стране, назначив генерал-губернаторами героев Русско-турецкой войны. В 1879 году Тотлебен стал генерал-губернатором и командующим военным округом в Одессе, а в 1880-м — в Северо-Западном крае.

«Будучи гениальным военным, Эдуард Иванович плохо разбирался в гражданском управлении. И полагался на своих помощников и свой армейский опыт. Но гражданская жизнь — это не казарма», — отметил Леонид Ляшенко.

По словам эксперта, нахождение Тотлебена на генерал-губернаторских должностях ознаменовалось множеством запретов и массовой отправкой в ссылку недовольных.

Последствия ранений и тяжёлый труд в конце концов подорвали здоровье генерала Тотлебена. В 1882 году он выехал за границу на лечение, а летом 1884-го скончался в Бад-Зодене в Германии. 5 октября того же года Тотлебен по приказу Александра III был перезахоронен на Братском кладбище в Севастополе. В 1909 году ему был возведён памятник на Историческом бульваре города славы русского оружия.

Памятник Тотлебену в городе Плевен (Плевна) в Болгарии

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Увековечена память Тотлебена и в Болгарии, обретению независимости которой он активно содействовал при взятии Плевны. В честь великого военного инженера названы село на севере страны, бульвар в Софии и множество улиц по всей стране. В Плевне также установлен его бюст.

«Вклад Тотлебена в оборону Севастополя, взятие Плевны и развитие военно-инженерного искусства в России по сей день невозможно переоценить», — подчеркнул Олег Айрапетов.