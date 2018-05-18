От деревянных лодок до ракетных кораблей: какую роль Балтийский флот сыграл в истории России
- Флагман Балтийского флота — эсминец «Настойчивый»
- © Минобороны России
Балтийский флот — старейшее оперативно-стратегическое объединение ВМФ России. Своим появлением он обязан Петру I, который в 1700 году начал Северную войну со Шведской империей за выход к незамерзающему Балтийскому морю, почти вся акватория которого находилась под контролем скандинавской державы.
Строительство первых кораблей для будущего Балтийского флота началось в 1702—1703 годах на новгородской и псковской верфях. Пётр I распорядился заложить 12 фрегатов, десять галер, десять шхун и 26 судов различного класса, чтобы создать на Балтике более мощную военно-морскую группировку, чем задумывал изначально.
Выход к Балтийскому морю обеспечили две успешные сухопутные операции. 22 октября 1702 года русские войска выбили шведов из крепости Орешек (Нотеборг) в устье Невы. 12 мая 1703 года русские овладели крепостью Ниеншанц (Канец), располагавшейся на месте впадения Охты в Неву (Охтинский мыс, территория современного Санкт-Петербурга).
18 мая 1703 года русские захватили два шведских корабля — «Гедан» и «Астрильд», которые бросили якорь вблизи Ниеншанца, не зная, что крепость уже заняли войска российского царя.
Пётр I и будущий генерал-губернатор Санкт-Петербурга Александр Меншиков приняли решение атаковать противника. В бой были брошены две роты Семёновского и Преображенского полков на 30 лодках. В результате абордажа гвардейцам достались 18 пушек. Все участники сражения были награждены медалями с надписью: «Небываемое бывает».
- Л. Блинов. Взятие бота «Гедан» и шнявы «Астрильд» в устье Невы
- © Центральный военно-морской музей (ЦВММ)
Усиление позиций
С целью защиты устья Невы Пётр I распорядился заложить Петропавловскую крепость (27 мая 1703 года), с которой и началось строительство будущей столицы России — Санкт-Петербурга. На острове Котлин в Финском заливе по инициативе царя появилась крепость Кроншлот (Кронштадт).
С 1703 по 1709 год были введены в строй 15 фрегатов, три бомбардирских корабля, 44 небольших парусных судна, 91 бригантина, 21 галера и полугалера. После 1709 года Россия оборудовала пункты базирования в Кронштадте, Выборге и Ревеле (будущий Таллин).
Армейская реформа и успехи в создании флота позволили России одержать победу в Северной войне, вернув утраченные в XVI—XVII веках прибалтийские земли. В 1720-е годы Балтийский флот превратился в крупнейшую военно-морскую силу региона.
Однако у петровского флота всё-таки имелся существенный недостаток: только 30% кораблей были в боеспособном состоянии. Сказывалась нехватка у русских моряков опыта в эксплуатации и ремонте морских вооружений, ощущался и недостаток финансирования. Строительство Балтийского флота обошлось государственной казне слишком дорого. Чтобы сократить расходы, кораблям запрещалось выходить в море для выполнения небоевых задач.
Практика регулярных учений Балтийского флота была восстановлена при императрице Анне Иоанновне (1730—1740 годы). Помимо этого, корабельный состав был обновлён более чем наполовину, а доля боеспособных судов достигла 60%. До конца XVIII века в Балтийском флоте постоянно росло число линейных кораблей и фрегатов. Основным поставщиком была Архангельская верфь.
После Северной войны Балтийский флот принимал участие в Русско-турецких войнах, в Семилетней войне с Англией и Пруссией (1767—1774 годы), а также в войне со Швецией (1788—1790 годы).
Однако балтийцев по-настоящему прославила экспедиция в Средиземное море (1769—1774 годы). Это был первый дальний поход русских моряков. Эскадра Балтфлота прошла Ла-Манш, Гибралтар, обогнула Италию и приняла бой у берегов Греции. В задачи моряков и пехотинцев входили уничтожение морских коммуникаций Османской империи и захват крепостей.
В апреле 1770 года русские выбили турок из Наваринской бухты и превратили её в свою временную базу. 5 июля 1770 года балтийская эскадра одержала непростую победу над османским флотом в Хиосском проливе, а затем разгромила уцелевшие корабли неприятеля в Чесменской бухте. В том сражении турки потеряли 14 тыс. человек, 14 линейных кораблей и шесть фрегатов.
- И. Айвазовский. Чесменский бой. 1848
- © И. Айвазовский «Чесменский бой»
В 1771—1772 годах балтийцы также успешно сражались с османскими эскадрами. В июне 1773 года русские высадились на территорию Сирии с целью осады принадлежавшего туркам Бейрута. 10 октября русские и союзники в лице друзов (этноконфессиональная группа арабов) взяли этот прибрежный город.
Война с Турцией завершилась 21 июля 1774 года Кючук-Кайнарджийским мирным договором. Турки согласились отдать России земли Северного Причерноморья и Кубани. При этом Петербург обязался вывести средиземноморскую группировку и передать туркам греческие территории, принявшие русское подданство в 1770—1774 годах.
Уроки Севастополя и Цусимы
В XIX веке Балтийский флот принял участие в войне со Швецией (1808—1809 годы) и в Крымской войне (1853—1856 годы), отражая атаки англо-французской эскадры на Гангут, Кронштадт, Свеаборг и Ревель. Благодаря отваге и профессионализму балтийцев противнику не удалось прорваться в Петербург.
Как считают историки, драматичная Крымская война стала неприятным, но важным уроком для империи, обнажив техническую отсталость флота и сухопутных войск. В 1860-е годы Россия закупила для Балтфлота несколько броненосцев за рубежом и заложила десятки собственных кораблей.
Одной из выдающихся международных миссий Балтийского флота стала экспедиция к берегам Северной Америки (1863—1864 годы). Русские моряки создали угрозу торговым путям Англии и Франции, чтобы не допустить вмешательства держав в подавление Польского восстания (1863 год). Поддержку России оказал президент Северо-Американских Соединённых Штатов Авраам Линкольн.
Расцвет Балтийского флота пришёлся на конец XIX века. С 1880-х годов Балтфлот начал получать броненосцы, крейсеры, миноносцы, канонерские лодки и суда обеспечения. Часть кораблей закупалась в Европе и США, но подавляющее большинство строилось на российских верфях.
Серьёзный урон Балтийскому флоту был нанесён в ходе Русско-японской войны (1904—1905 годы). На помощь дальневосточной группировке (1-й Тихоокеанской эскадре) были отправлены 2-я и 3-я Тихоокеанские эскадры, сформированные из сил БФ.
Десятки русских кораблей под командованием контр-адмиралов Зиновия Рожественского и Николая Небогатова проделали путь от берегов Балтики до Индийского и Тихого океанов. Тяжелейший переход сказался на боеспособности балтийских кораблей. 27—28 мая 1905 года в Цусимской битве российский флот потерпел крупнейшее поражение в своей истории.
Однако в боях с тремя тихоокеанскими эскадрами Япония понесла серьёзные потери. Примером воинской доблести стала героическая гибель экипажей крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец» 9 февраля 1904 года, когда русские моряки приняли неравный бой с японским флотом.
- Эскадренный броненосец «Князь Суворов» — флагман 2-й Тихоокеанской эскадры, август 1904 года
- © Wikimedia Commons
Из Таллина в Кронштадт
После 1905 года власти империи предпринимали попытки восстановить утраченную мощь Балтийского флота. В 1911 году император Николай II утвердил Программу спешного усиления Балтийского флота, однако ресурсов и времени на осуществление грандиозной задачи не хватило.
В период Первой мировой войны Балтийское море не стало театром ожесточённых сражений. Балтфлот был сосредоточен в основном на выполнении минно-заградительных операций и поддержке сухопутных войск.
После Февральской революции моряки Балтийского флота выступили в авангарде движения в поддержку Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. В марте 1918 года большевики переподчинили БФ. Однако разброд в среде матросов и казни офицеров привели к падению боеспособности флота.
Кроме того, с распадом империи социалистическая республика утратила удобные гавани в Финляндии и Эстонии. С 19 февраля по 2 мая 1918 года верные большевикам силы провели операцию «Ледовый поход» по выводу кораблей из Гельсингфорса (Хельсинки) и Ревеля, чтобы спасти остатки царского флота от захвата немецкими войсками.
Перед Великой Отечественной войной в структуре Балтийского флота появились подразделения ПВО, морской авиации и морской пехоты. В 1941 году силы БФ понесли большие потери, как и вся Красная армия. В конце августа 1941 года балтийцы были вынуждены фактически повторить «Ледовый поход» и эвакуировать группировку из Таллина в Кронштадт.
В 1942—1943 годах подразделения БФ сосредоточились на обороне Ленинграда и преследовании немецких транспортных судов. В 1944 году корабли Балтийского флота участвовали в прорыве блокады города на Неве, а пехотинцы — в контрнаступлении на Карельском перешейке.
В послевоенные годы Балтийский флот превратился в главную силу региона. Корабли и подлодки БФ использовались для охраны рубежей, разведки, слежения за натовским флотом и демонстрации силы в Северном и Средиземном морях, Атлантическом и Индийском океанах.
- Корабли Балтийского флота в районе полуострова Ханко, Великая Отечественная война
- РИА Новости
- © Борис Кудояров
Предмет гордости
С распадом СССР Балтийский флот лишился выгодных и удобных бухт в Прибалтике (Даугавгрива, Лиепая, Таллин, Палдиски) и Польше (Свиноуйсьце). Кроме того, были разорваны кооперационные цепочки с верфями и судостроительными заводами России, Германии, Латвии, Эстонии и Польши.
Сегодня Балтфлот России базируется в Балтийске (Калининградская область) и Кронштадте, штаб находится в Калининграде. В Санкт-Петербурге расположены Адмиралтейство, учебные заведения, основные судостроительные предприятия, конструкторские бюро и научно-исследовательские институты.
В состав Балтийского флота входят два эсминца, два фрегата, четыре больших десантных корабля, четыре корвета, шесть малых ракетных кораблей, шесть малых противолодочных кораблей, 15 тральщиков, шесть ракетных и девять десантных катеров, две дизель-электрические подводные лодки. Личный состав БФ — около 25 тыс. человек.
- Вертолёт Ка-29 взлетает с корабля Балтийского флота
- © topwar.ru
Как отметил подполковник запаса Владимир Язиков, современное состояние Балтийского флота позволяет ему выполнять весь комплекс задач в регионе. В настоящее время миссия Балтфлота сводится к защите экономических интересов РФ и обеспечению безопасности судоходства.
«Несмотря на ряд инцидентов между НАТО и Россией в Балтийском море, у нас нет серьёзных соперников в регионе. ВМС Германии, Польши, Швеции не представляют угрозы. Поэтому на Балтике Россия не держит крупную группировку. Однако доблестная история Балтфлота, без сомнения, остаётся предметом гордости для современных поколений и примером для подражания», — резюмировал Язиков.
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