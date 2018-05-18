От деревянных лодок до ракетных кораблей: какую роль Балтийский флот сыграл в истории России

18 мая Россия отмечает День Балтийского флота. 315 лет назад русские войска одержали победу над шведской флотилией, захватив два корабля. Укрепление группировки на Балтике стало залогом успешной политики России на европейской арене. К концу XIX века страна превратилась в главную морскую державу региона. В годы Первой мировой войны балтийцы защищали подступы к Петрограду, во времена ВОВ — участвовали в обороне Ленинграда. Как создавался и развивался Балтфлот — в материале RT.

Балтийский флот — старейшее оперативно-стратегическое объединение ВМФ России. Своим появлением он обязан Петру I, который в 1700 году начал Северную войну со Шведской империей за выход к незамерзающему Балтийскому морю, почти вся акватория которого находилась под контролем скандинавской державы.

Строительство первых кораблей для будущего Балтийского флота началось в 1702—1703 годах на новгородской и псковской верфях. Пётр I распорядился заложить 12 фрегатов, десять галер, десять шхун и 26 судов различного класса, чтобы создать на Балтике более мощную военно-морскую группировку, чем задумывал изначально.

Выход к Балтийскому морю обеспечили две успешные сухопутные операции. 22 октября 1702 года русские войска выбили шведов из крепости Орешек (Нотеборг) в устье Невы. 12 мая 1703 года русские овладели крепостью Ниеншанц (Канец), располагавшейся на месте впадения Охты в Неву (Охтинский мыс, территория современного Санкт-Петербурга).

18 мая 1703 года русские захватили два шведских корабля — «Гедан» и «Астрильд», которые бросили якорь вблизи Ниеншанца, не зная, что крепость уже заняли войска российского царя.

Пётр I и будущий генерал-губернатор Санкт-Петербурга Александр Меншиков приняли решение атаковать противника. В бой были брошены две роты Семёновского и Преображенского полков на 30 лодках. В результате абордажа гвардейцам достались 18 пушек. Все участники сражения были награждены медалями с надписью: «Небываемое бывает».

Л. Блинов. Взятие бота «Гедан» и шнявы «Астрильд» в устье Невы

© Центральный военно-морской музей (ЦВММ)

Усиление позиций

С целью защиты устья Невы Пётр I распорядился заложить Петропавловскую крепость (27 мая 1703 года), с которой и началось строительство будущей столицы России — Санкт-Петербурга. На острове Котлин в Финском заливе по инициативе царя появилась крепость Кроншлот (Кронштадт).

С 1703 по 1709 год были введены в строй 15 фрегатов, три бомбардирских корабля, 44 небольших парусных судна, 91 бригантина, 21 галера и полугалера. После 1709 года Россия оборудовала пункты базирования в Кронштадте, Выборге и Ревеле (будущий Таллин).

Армейская реформа и успехи в создании флота позволили России одержать победу в Северной войне, вернув утраченные в XVI—XVII веках прибалтийские земли. В 1720-е годы Балтийский флот превратился в крупнейшую военно-морскую силу региона.

Однако у петровского флота всё-таки имелся существенный недостаток: только 30% кораблей были в боеспособном состоянии. Сказывалась нехватка у русских моряков опыта в эксплуатации и ремонте морских вооружений, ощущался и недостаток финансирования. Строительство Балтийского флота обошлось государственной казне слишком дорого. Чтобы сократить расходы, кораблям запрещалось выходить в море для выполнения небоевых задач.

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Практика регулярных учений Балтийского флота была восстановлена при императрице Анне Иоанновне (1730—1740 годы). Помимо этого, корабельный состав был обновлён более чем наполовину, а доля боеспособных судов достигла 60%. До конца XVIII века в Балтийском флоте постоянно росло число линейных кораблей и фрегатов. Основным поставщиком была Архангельская верфь.

После Северной войны Балтийский флот принимал участие в Русско-турецких войнах, в Семилетней войне с Англией и Пруссией (1767—1774 годы), а также в войне со Швецией (1788—1790 годы).

Однако балтийцев по-настоящему прославила экспедиция в Средиземное море (1769—1774 годы). Это был первый дальний поход русских моряков. Эскадра Балтфлота прошла Ла-Манш, Гибралтар, обогнула Италию и приняла бой у берегов Греции. В задачи моряков и пехотинцев входили уничтожение морских коммуникаций Османской империи и захват крепостей.

В апреле 1770 года русские выбили турок из Наваринской бухты и превратили её в свою временную базу. 5 июля 1770 года балтийская эскадра одержала непростую победу над османским флотом в Хиосском проливе, а затем разгромила уцелевшие корабли неприятеля в Чесменской бухте. В том сражении турки потеряли 14 тыс. человек, 14 линейных кораблей и шесть фрегатов.

И. Айвазовский. Чесменский бой. 1848

© И. Айвазовский «Чесменский бой»

В 1771—1772 годах балтийцы также успешно сражались с османскими эскадрами. В июне 1773 года русские высадились на территорию Сирии с целью осады принадлежавшего туркам Бейрута. 10 октября русские и союзники в лице друзов (этноконфессиональная группа арабов) взяли этот прибрежный город.

Война с Турцией завершилась 21 июля 1774 года Кючук-Кайнарджийским мирным договором. Турки согласились отдать России земли Северного Причерноморья и Кубани. При этом Петербург обязался вывести средиземноморскую группировку и передать туркам греческие территории, принявшие русское подданство в 1770—1774 годах.

Уроки Севастополя и Цусимы

В XIX веке Балтийский флот принял участие в войне со Швецией (1808—1809 годы) и в Крымской войне (1853—1856 годы), отражая атаки англо-французской эскадры на Гангут, Кронштадт, Свеаборг и Ревель. Благодаря отваге и профессионализму балтийцев противнику не удалось прорваться в Петербург.

Как считают историки, драматичная Крымская война стала неприятным, но важным уроком для империи, обнажив техническую отсталость флота и сухопутных войск. В 1860-е годы Россия закупила для Балтфлота несколько броненосцев за рубежом и заложила десятки собственных кораблей.

Одной из выдающихся международных миссий Балтийского флота стала экспедиция к берегам Северной Америки (1863—1864 годы). Русские моряки создали угрозу торговым путям Англии и Франции, чтобы не допустить вмешательства держав в подавление Польского восстания (1863 год). Поддержку России оказал президент Северо-Американских Соединённых Штатов Авраам Линкольн.

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Расцвет Балтийского флота пришёлся на конец XIX века. С 1880-х годов Балтфлот начал получать броненосцы, крейсеры, миноносцы, канонерские лодки и суда обеспечения. Часть кораблей закупалась в Европе и США, но подавляющее большинство строилось на российских верфях.

Серьёзный урон Балтийскому флоту был нанесён в ходе Русско-японской войны (1904—1905 годы). На помощь дальневосточной группировке (1-й Тихоокеанской эскадре) были отправлены 2-я и 3-я Тихоокеанские эскадры, сформированные из сил БФ.

Десятки русских кораблей под командованием контр-адмиралов Зиновия Рожественского и Николая Небогатова проделали путь от берегов Балтики до Индийского и Тихого океанов. Тяжелейший переход сказался на боеспособности балтийских кораблей. 27—28 мая 1905 года в Цусимской битве российский флот потерпел крупнейшее поражение в своей истории.

Однако в боях с тремя тихоокеанскими эскадрами Япония понесла серьёзные потери. Примером воинской доблести стала героическая гибель экипажей крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец» 9 февраля 1904 года, когда русские моряки приняли неравный бой с японским флотом.

Эскадренный броненосец «Князь Суворов» — флагман 2-й Тихоокеанской эскадры, август 1904 года

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Из Таллина в Кронштадт

После 1905 года власти империи предпринимали попытки восстановить утраченную мощь Балтийского флота. В 1911 году император Николай II утвердил Программу спешного усиления Балтийского флота, однако ресурсов и времени на осуществление грандиозной задачи не хватило.

В период Первой мировой войны Балтийское море не стало театром ожесточённых сражений. Балтфлот был сосредоточен в основном на выполнении минно-заградительных операций и поддержке сухопутных войск.

После Февральской революции моряки Балтийского флота выступили в авангарде движения в поддержку Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. В марте 1918 года большевики переподчинили БФ. Однако разброд в среде матросов и казни офицеров привели к падению боеспособности флота.

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Кроме того, с распадом империи социалистическая республика утратила удобные гавани в Финляндии и Эстонии. С 19 февраля по 2 мая 1918 года верные большевикам силы провели операцию «Ледовый поход» по выводу кораблей из Гельсингфорса (Хельсинки) и Ревеля, чтобы спасти остатки царского флота от захвата немецкими войсками.

Перед Великой Отечественной войной в структуре Балтийского флота появились подразделения ПВО, морской авиации и морской пехоты. В 1941 году силы БФ понесли большие потери, как и вся Красная армия. В конце августа 1941 года балтийцы были вынуждены фактически повторить «Ледовый поход» и эвакуировать группировку из Таллина в Кронштадт.

В 1942—1943 годах подразделения БФ сосредоточились на обороне Ленинграда и преследовании немецких транспортных судов. В 1944 году корабли Балтийского флота участвовали в прорыве блокады города на Неве, а пехотинцы — в контрнаступлении на Карельском перешейке.

В послевоенные годы Балтийский флот превратился в главную силу региона. Корабли и подлодки БФ использовались для охраны рубежей, разведки, слежения за натовским флотом и демонстрации силы в Северном и Средиземном морях, Атлантическом и Индийском океанах.

Корабли Балтийского флота в районе полуострова Ханко, Великая Отечественная война

РИА Новости

© Борис Кудояров

Предмет гордости

С распадом СССР Балтийский флот лишился выгодных и удобных бухт в Прибалтике (Даугавгрива, Лиепая, Таллин, Палдиски) и Польше (Свиноуйсьце). Кроме того, были разорваны кооперационные цепочки с верфями и судостроительными заводами России, Германии, Латвии, Эстонии и Польши.

Сегодня Балтфлот России базируется в Балтийске (Калининградская область) и Кронштадте, штаб находится в Калининграде. В Санкт-Петербурге расположены Адмиралтейство, учебные заведения, основные судостроительные предприятия, конструкторские бюро и научно-исследовательские институты.

В состав Балтийского флота входят два эсминца, два фрегата, четыре больших десантных корабля, четыре корвета, шесть малых ракетных кораблей, шесть малых противолодочных кораблей, 15 тральщиков, шесть ракетных и девять десантных катеров, две дизель-электрические подводные лодки. Личный состав БФ — около 25 тыс. человек.

Вертолёт Ка-29 взлетает с корабля Балтийского флота

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Как отметил подполковник запаса Владимир Язиков, современное состояние Балтийского флота позволяет ему выполнять весь комплекс задач в регионе. В настоящее время миссия Балтфлота сводится к защите экономических интересов РФ и обеспечению безопасности судоходства.