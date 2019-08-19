«Презрение к смерти»: как Александр Покрышкин прошёл путь от подручного кровельщика до маршала авиации

75 лет назад лётчик Александр Покрышкин был в третий раз удостоен звания героя Советского Союза за подвиги в боях с немецко-фашистскими захватчиками, став первым в стране обладателем трёх высших наград. По итогам Второй мировой войны он был вторым по результативности пилотом-истребителем среди асов стран антигитлеровской коалиции. Некоторые эксперты полагают, что его показатели могут быть выше официально признанных цифр, поскольку часть своих побед он записал на ведомых. За годы Великой Отечественной войны Покрышкин совершил 650 боевых вылетов, провёл 156 воздушных боёв и сбил 59 вражеских самолётов. Он уделял большое внимание разработке тактики действий авиации и подготовке молодых лётчиков. После войны Покрышкин внёс значительный вклад в развитие советской противовоздушной обороны и системы ДОСААФ. В декабре 1972 года ему было присвоено звание маршала авиации.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования и геройские подвиги на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками» гвардии полковник Александр Покрышкин был впервые в истории страны удостоен звания трижды Героя Советского Союза. К тому моменту на его счету было уже 550 боевых вылетов и 53 подтверждённые воздушные победы.

Детство

Покрышкин родился 6 марта 1913 года в городе Новониколаевске (Новосибирске) Томской губернии. В двенадцатилетнем возрасте он впервые увидел самолёт Общества друзей воздушного флота. С того дня Александр решил всячески готовиться к тому, чтобы стать лётчиком — в частности, активно занялся спортом. В возрасте 13 лет он устроился подмастерьем к своему дяде Петру, который считался лучшим кровельщиком в городе.

В 1928 году Александр окончил семь классов школы, после чего поступил в школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) «Сибкомбайнстроя». Его будущая стипендия была значительно ниже заработка кровельщика. Отец разозлился из-за выбора сына и обозвал его нахлебником, после чего Александр собрал вещи и ушёл из дома — как оказалось, навсегда. Однако Покрышкин продолжил поддерживать семью, даже проживая отдельно — сначала помогал отцу, а после его смерти отправлял деньги матери.

Путь в небо

В 1931 году Александр вступил в комсомол, а год спустя поступил в ряды Красной армии и отправился на учёбу в Пермскую военную авиационно-техническую школу. В 1933-м Покрышкин успешно её окончил и получил направление на курсы усовершенствования технического состава ВВС Красной Армии имени Ворошилова при 1-й военной школе авиатехников в Ленинграде. Обучение он прошёл с отличной аттестацией, после чего был направлен в Краснодар на прохождение службы в должности старшего авиационного техника авиазвена связи 74-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа. Параллельно с учёбой Покрышкин занимался в планерном клубе.

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На Кубани Александр прослужил четыре года. Здесь он заслужил репутацию «ходячей энциклопедии» — читал художественную и техническую литературу, вносил предложения по совершенствованию систем вооружения, участвовал в спортивных соревнованиях.

В 1938 году в Краснодаре Покрышкин за несколько недель прошёл подготовку по годовой программе пилота гражданской авиации. Это позволило ему получить направление в Качинскую Краснознамённую военную авиационную школу имени Мясникова под Севастополем.

Год спустя Покрышкин с отличием окончил её, но на этом его военная карьера едва не завершилась. При проверке биографических данных всплыл факт лишения его отца избирательных прав как торговца. Покрышкина спасли товарищи по комсомольской организации, давшие ему на собрании положительную характеристику. Александр получил допуск к лётной службе и должность младшего лётчика 55-го истребительного авиаполка Одесского военного округа с местом дислокации в Кировограде. Во время Бессарабской операции 1940 года полк был переведён в Бельцы.

Александр Покрышкин

© Марк Редькин/РИА Новости

Покрышкин стал одним из лучших лётчиков-снайперов в подразделении. В ходе полётов он использовал смелые манёвры, не предусмотренные программами обучения, за что в его адрес звучали нарекания со стороны части командиров.

«Внимание! Покрышкин в воздухе!»

Лётчик принимал участие в боевых действиях с первого и до последнего дня Великой Отечественной войны. Он быстро открыл счёт своим воздушным победам над гитлеровцами, но в начале войны по недоразумению подбил советский бомбардировщик Су-2, приняв его за вражескую машину.

Покрышкин не раз был на волосок от гибели. В одном из боёв в кабину его самолёта попала пуля, после рикошета лишь поцарапавшая лётчика. Ещё несколько раз рядом с ним не взрывались сброшенные на аэродром бомбы.

Методист научно-методического отдела Музея Победы Алексей Кузьмин рассказал RT, как в начале июля 1941 года Покрышкина сбили в небе над Молдавией.

«Он посадил раскуроченную машину, травмировав при этом ногу и позвоночник. Но обошёл румынские позиции и за четыре дня вернулся в свой полк», — отметил эксперт.

В ходе боёв на юге УССР и на Дону Покрышкин выполнял задачи в интересах разведки. Предоставленная лётчиком информация о передвижении врага в районе Синельниково и под Ростовом-на-Дону помогла руководству принять меры для сдерживания противника. В районе Каховки Покрышкин и его товарищи прикрывали от ударов вражеской авиации переправу, по которой переплывали мирные жители правобережья Днепра.

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Писатель Алексей Тимофеев в своей книге «Покрышкин» так описывает лётчика по одной из фотографий 1941 года: «Лицо Покрышкина бодрое и свежее, словно нет позади полугода боёв и страданий. Никаких морщинок и мешков под глазами. Здоровья избыток. Лётчик готов к новым боям. Кажется, есть в лице лётчика и некое презрение... Да, это презрение к смерти».

В марте 1942 года полк Покрышкина был переименован в 16-й гвардейский истребительный авиационный. Он действовал на Южном и Северо-Кавказском фронтах. В августе Александра назначили командиром эскадрильи.

Звёздным часом Покрышкина стали воздушные бои над Кубанью в 1943 году. Александр завёл специальную тетрадь, в которой анализировал различные тактические приёмы воздушного боя, искал оптимальные решения той или иной боевой ситуации.

В 1943 году Покрышкин получил признание как ас и обрёл всесоюзную славу.

Офицеры 366-го отдельного разведывательного авиационного полка разрабатывают план операции на лётном поле в станице Пашковская на Кубани. 1943

© waralbum.ru

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1943-го за 354 боевых вылета, 54 воздушных боя, 13 лично и 6 в группе сбитых самолётов противника Покрышкину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

24 августа 1943 года Покрышкин получил вторую звезду Героя за 455 боевых вылетов и 30 лично сбитых самолётов противника. В дальнейшем он принимал участие в боях за Донбасс и Крым. Когда немцы слышали, что Александр вступает в бой, в радиоэфире сразу же раздавалось тревожное: Achtnng! Achtung! Pokryschkin ist in der Luft! («Внимание! Внимание! Покрышкин в воздухе»).

В начале 1944 года лётчика вызвали в Москву и предложили занять должность начальника отдела боевой подготовки истребительной авиации. Но уходить с фронта Александр категорически отказался. В марте его назначили командиром 16-го гвардейского истребительного авиаполка, а в июне — 9-й гвардейской авиадивизии.

Журнал «Смена» называл его лучшим лётчиком страны. Покрышкин участвовал в боях за Молдавию, Западную Украину, Польшу, Чехословакию и во взятии Берлина. Американский журнал комиксов True Comics в 1945-м опубликовал рассказ о советском лётчике, назвав его Sky Hawk («Ястреб небес»).

По словам Алексея Кузьмина, за 1418 дней Великой Отечественной войны Покрышкин совершил 650 боевых вылетов, провел 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских самолётов лично и шесть — в группе.

Новый этап

Вскоре после окончания Великой Отечественной войны Покрышкину предложили поступить в Военно-воздушную академию. Но он отказался и отправился учиться на основной факультет Военной академии имени Фрунзе, чтобы освоить незнакомые ему ранее общевойсковые дисциплины. Искусство управления пехотой и артиллерией лётчик освоил на отлично.

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Вскоре Александр был переведён из ВВС на должность заместителя командира истребительного авиационного корпуса ПВО. Хотя она была генеральской, звание генерал-майора Покрышкину были присвоено только в августе 1953 года.

В 1951-м он стал командиром 88-го истребительного авиационного корпуса ПВО, а через четыре года — командующим истребительной авиацией Северо-Кавказской армии ПВО. После окончания Высшей военной академии имени Ворошилова Покрышкин возглавил 52-ю воздушную истребительную армию. В 1959 году он занял должность заместителя командующего Киевским военным округом, а в 1968-м — заместителя главнокомандующего войсками ПВО СССР.

«Покрышкин был очень ответственным и прямолинейным человеком, он никогда не шёл на компромиссы с совестью ради личного комфорта», — рассказал в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

Поэтому при переходе на «политический уровень» руководящей работы Покрышкин был многим неудобен. В 1972 году его перевели на весьма почётную, но «не боевую» должность председателя центрального комитета ДОСААФ. 16 декабря ему было присвоено звание маршала авиации. В 1981-м Покрышкин вошёл в группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Маршал авиации Александр Покрышкин (слева), маршал Советского Союза Георгий Жуков (в центре) и генерал-полковник авиации Иван Кожедуб

© Сергей Лоскутов/РИА Новости

По словам Алексея Тимофеева, маршал превратил ДОСААФ в прибыльную структуру, нарастил бюджет на учебную и спортивную работу, наладил практическую подготовку специалистов для нужд оборонной сферы.

Умер Покрышкин 13 ноября 1985 года от онкологического заболевания, предположительно, вызванного его участием в ядерных испытаниях.

Как отмечает Кнутов, «помимо своих заслуг на войне, Покрышкин внёс значительный вклад в развитие советской противовоздушной обороны, помог отечественным пилотам преодолеть боязнь реактивной авиации».