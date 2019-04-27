«Привыкла быть лидером»: как лётчица Валентина Гризодубова стала первой женщиной — Героем Советского Союза

27 апреля исполняется 110 лет со дня рождения Валентины Гризодубовой — первой женщины, ставшей Героем Советского Союза. По словам историков, её жизнь — это уникальное сочетание мирных и военных подвигов. Дочь дворянина, окончившая музыкальное училище по классу рояля, установила шесть мировых авиационных рекордов и стала депутатом Верховного Совета СССР. Будучи в годы Великой Отечественной войны командиром авиационного полка, она лично совершила около 200 боевых вылетов. За выдающиеся заслуги Гризодубова была удостоена также двух орденов Отечественной войны, звания Героя Социалистического Труда и ряда других высоких наград.

Валентина Гризодубова родилась в Харькове 27 апреля 1909 года. Отец Валентины — Степан Гризодубов — был потомственным дворянином и одним из пионеров российского авиастроения. Будучи владельцем собственной электромеханической мастерской, он интересовался техническими новинками. Узнав о достижениях братьев Райт, Гризодубов-старший загорелся идеей создания собственного самолёта. Не имея чертежей, он ориентировался на документальные кадры полётов, изучая специально купленную им для этого киноплёнку. Третий построенный им самолёт успешно поднялся в воздух.

В один из своих полётов Степан Гризодубов взял двухлетнюю дочь, привязав её к себе ремнями.

Валентина Гризодубова с отцом

© Wikimedia commons

В дальнейшем отец Валентины служил в авиации. С 1919 года он руководил мастерскими Харьковского авиапарка, восстанавливая самолёты для Красной армии, а затем работал в Осоавиахиме и стал одним из родоначальников советского планеризма.

Путь к подвигу

Свой первый самостоятельный полёт Валентина Гризодубова совершила в 14 лет, поднявшись в воздух на планере во время слёта планеристов в Крыму. Но в юности у неё были мечты не только о небе. Девушка окончила музыкальное училище по классу рояля, училась в Харьковском технологическом институте и параллельно в консерватории. Однако небо всё-таки победило. В 1928 году Валентина попала в первый набор Харьковского аэроклуба. Пройдя курс лётной подготовки, Гризодубова оставила институт и поступила в 1-ю Тульскую лётно-спортивную школу Осоавиахима, а потом в Пензенскую школу лётчиков-инструкторов.

«В начале 1930-х Валентина Гризодубова работала инструктором в Тульском аэроклубе и в лётной школе под Тушино. В 1934-ом она стала лётчиком агитэскадрильи имени Максима Горького. Работая в агитационной авиации, Валентина освоила различные типы самолётов, побывала в самых отдалённых уголках Советского Союза, а также на Памире и в горах Кавказа. Позднее Валентина поступила на службу в Красную армию», — рассказала в беседе с RT методист Музея Победы Ирина Архангельская.

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Осенью 1937 года Гризодубова побила пять мировых авиационных рекордов среди женщин на легкомоторных самолётах — по скорости на замкнутом маршруте (трижды), а также по высоте и дальности полёта.

24 сентября 1938 года в качестве командира экипажа вместе с Полиной Осипенко и Мариной Расковой она отправилась в рекордный беспосадочный перелёт из Москвы на Дальний Восток. Женский экипаж преодолел за 26 часов 29 минут 6450 км.

Ещё перед вылетом у самолёта возникли проблемы с радиосвязью, но девушки не захотели откладывать старт. В итоге за Уралом связь с экипажем стала прерываться. В условиях сильной облачности лётчицы не увидели Байкала и не смогли вовремя повернуть в сторону Комсомольска-на-Амуре. Сориентировались они, только когда летели уже над Охотским морем. Экипаж повернул самолёт на запад, но до запланированного финиша не хватило горючего.

Гризодубова приняла решение сажать самолёт, не выпуская шасси, прямо на болото в районе реки Амгунь. Для этого манёвра требовалось участие только двух пилотов, поэтому Валентина отдала приказ Марине Расковой прыгать с парашютом — так Валентина могла сохранить жизнь хотя бы одному члену экипажа. Спасательная экспедиция обнаружила Раскову спустя десять дней и уже от неё узнала маршрут движения самолёта. Через несколько часов были спасены и Гризодубова с Осипенко.

За этот рекордный перелёт его участницы были награждены высшими государственными наградами — они стали первыми (и единственными до начала Великой Отечественной войны) женщинами, удостоенными звания Героя Советского Союза. Позже Валентина Гризодубова была избрана депутатом Верховного Совета СССР.

Экипаж, в составе которого Гризодубова совершила рекордный полёт в 1938 году

РИА Новости

К депутатской деятельности она относилась очень серьёзно, бралась за любые сложные дела и заслужила себе до такой степени высокую репутацию, что отчаявшиеся люди как в последнюю инстанцию писали на два адреса: Сталину и ей. Валентина принимала активное участие в пересмотре обвинительных приговоров многих репрессированных. Именно после обращения к Гризодубовой мать Сергея Королёва смогла добиться смягчения приговора авиаконструктору и его перевода с Колымы в ЦКБ-29 НКВД.

В 1939 году Валентина Гризодубова была назначена на должность начальника Управления международных воздушных линий СССР.

Командир полка

В начале Великой Отечественной войны Валентина Гризодубова возглавила Антифашистский комитет советских женщин, а затем попросилась в действующую армию. В 1942—1943 годах она командовала 101-м авиаполком Авиации дальнего действия.

«Гризодубова лично вылетала на боевые задания на самолёте Ли-2. Существуют разные подсчёты, но есть все основания полагать, что в общей сложности она совершила не менее 200 боевых вылетов», — рассказал RT историк и писатель Дмитрий Хазанов.

Комполка лично участвовала в бомбардировках вражеских объектов и полётах за линию фронта к партизанам. «Полёты к партизанам имели огромное политическое и моральное значение. Сам факт появления советского самолёта в тылу противника придавал не только партизанам, но и местному населению, временно находящемуся на оккупированной врагом территории, бодрость, умножал их силы в борьбе с врагом», — пишет в своей книге «В интересах всех фронтов» сослуживец Валентины Гризодубовой Герой Советского Союза Сергей Ушаков, который позднее стал первым замначальника главного штаба ВВС СССР.

Мужской коллектив полка выполнял все приказы женщины-командира беспрекословно, отмечают историки. По их словам, её даже называли матушкой, несмотря на то что тогда ей было всего 32—34 года. А вот гитлеровцы лётчицу ненавидели — её изображение поместили на агитационных плакатах с подписью, что она враг нацизма, и назначили за её голову награду.

В 1943 году Гризодубовой было присвоено звание полковника, однако авиацию дальнего действия она вскоре покинула. «У неё не сложились отношения с командующим — маршалом Александром Головановым», — пояснил Дмитрий Хазанов.

В конце войны Валентина Гризодубова работала в составе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. После победы решила оставить военную службу и в 1946 году уволилась в запас.

Мирная жизнь

После войны Гризодубова стала заместителем начальника НИИ-17 (будущего Института приборостроения). Она отвечала за испытания радиоэлектронной аппаратуры для Военно-воздушных сил и гражданской авиации СССР. Причём в испытательных полётах принимала участие лично.

В 1960-е годы Валентина Гризодубова на время покинула Институт приборостроения, чтобы создать Научно-исследовательский лётно-испытательный центр на аэродроме в Солнцеве. Однако в 1972-м вернулась в институт и продолжала работать там до 1993 года.

6 января 1986 года Валентина Гризодубова получила вторую звезду Героя — на этот раз Социалистического труда. Легендарная лётчица ушла из жизни 28 апреля 1993 года в возрасте 84 лет.

«Гризодубова была одной из женщин, удостоенных наибольшего количества наград в истории СССР», — подчеркнул Дмитрий Хазанов. Помимо званий Героя она отмечена двумя орденами Отечественной войны, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалью «Партизану Отечественной войны» и рядом других наград.

Сегодня именем Гризодубовой названы улицы многих городов бывшего СССР, воинские части и авиационные учреждения, открыты посвящённые ей музеи.

РИА Новости

© Владимир Вяткин

Жизнь Гризодубовой — уникальный пример сочетания мирных и военных подвигов, считают историки.

«Валентина Гризодубова привыкла быть лидером. Первая в мире женщина, совершившая перелёт на такое расстояние, командир авиационного полка, создатель научно-исследовательского института… Начальству с ней, конечно, далеко не всегда было комфортно, но окружающие высоко ценили её смелость и способность брать на себя ответственность», — подытожила Ирина Архангельская.