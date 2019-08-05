«Пример братьям по оружию»: как советский лётчик Ююкин совершил первый в истории авиации таран наземной цели

80 лет назад советский лётчик Михаил Ююкин совершил в ходе боёв с японскими военными на Халхин-Голе первый в истории мировой авиации таран наземной цели. За этот подвиг батальонный комиссар был посмертно удостоен высшей государственной награды Советского Союза — ордена Ленина. Как отмечают эксперты, подвиг Ююкина оказал сильное влияние на других военнослужащих, в частности, лётчика Николая Гастелло, который проходил службу в одном подразделении с Ююкиным. В 1941 году он направил подбитый бомбардировщик на колонну немецких войск.

5 августа 1939 года советский лётчик Михаил Ююкин осуществил первый в истории мировой авиации таран наземной цели в ходе советско-японского конфликта на Халхин-Голе. Совершив подвиг, он погиб.

Человек из народа

Ююкин родился 10 августа 1911 года в селе Гнилуша Воронежской губернии в бедной семье. С детства ему приходилось наравне с взрослыми выполнять тяжёлую крестьянскую работу.

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«Это был человек из народа, характерный представитель своей эпохи, один из тех мальчиков, которые, родившись в простых семьях, получили шанс стать выдающимися военными, учёными или управленцами», — рассказал в интервью RT академик Академии военных наук, полковник запаса Андрей Кошкин.

С юности Михаил проявлял склонность к общественной работе. После того как он вступил в комсомол, односельчане доверили ему управление мельницей. С этими обязанностями молодой человек прекрасно справился.

На Ююкина обратили внимание местные власти. Ему доверили по линии райисполкома контролировать работу всех мельниц в районе, а затем избрали секретарём райкома комсомола.

В 1933 году Михаил подал документы в Сталинградскую военную авиационную школу. Три года спустя, при выпуске, в характеристике Ююкина было отмечено, что во время поступления он показал не самые лучшие знания математики и русского языка — дало о себе знать время, проведённое в детстве на полевых работах. Однако за время учёбы курсант сумел полностью наверстать упущенное. За свои успехи Ююкин был шесть раз поощрён командованием.

В дальнейшем Михаил окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина и служил в бомбардировочном авиаполку.

Подвиг на Халхин-Голе

В 1930-е годы японские милитаристы оккупировали Маньчжурию и начали войну против Китая. Параллельно они создавали плацдармы для агрессии против Монголии и Советского Союза — строили военно-транспортную инфраструктуру и пытались сдвинуть государственные границы там, где считали необходимым. В Японии звучали лозунги о необходимости расширения границ империи до самого Байкала.

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Между Монголией и СССР действовал протокол о взаимопомощи. На территории Монгольской Народной Республики в 1937 году был развернут 57-ой Особый корпус. В следующем году советские войска отразили агрессию милитаристов в районе озера Хасан.

В мае 1939-го японская армия, совершив ряд провокаций и вылазок, развернула боевые действия на территории Монголии, известные в современной историографии как бои на реке Халхин-Гол. В них активно участвовала как японская, так и советская авиация, включая подразделения 150-го бомбардировочного авиаполка, в котором проходили службу Ююкин и его знаменитый последователь Николай Гастелло.

5 августа 1939 года экипаж советского бомбардировщика СБ под командованием батальонного комиссара Ююкина нанёс авиаудары по тыловым позициям врага возле города Халун-Аршан. Сбросив бомбы, самолёт возвращался обратно, однако был поражён зенитным огнём противника.

Михаил Ююкин

© Wikimedia commons

«Ююкин пытался вернуться на территорию, контролируемую советскими войсками, но вскоре понял, что не дотянет, поскольку самолёт горел», — рассказал в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

Оценив ситуацию, лётчик приказал экипажу выпрыгнуть из самолёта с парашютами, а сам направил пылавшую машину в место скопления вражеских войск. Штурман Александр Морковкин приземлился удачно, избежал плена и спустя сутки добрался до своих. Ююкин и стрелок-радист Пётр Разбойников погибли.

За свой подвиг батальонный комиссар был посмертно удостоен высшей государственной награды Советского Союза — ордена Ленина. А члены его экипажа — награждены орденами Красного Знамени.

«О подвиге Ююкина заговорили в частях и военных учебных заведениях, его героизм ставили в пример другим военнослужащим», — отметил Кнутов.

Памятник Михаилу Ююкину в селе Гнилуша

© Wikimedia commons

В свою очередь, Кошкин заявил, что храбрый поступок батальонного комиссара оказал сильное влияние на других советских воинов.

«Так получилось, что позже Ююкин оказался в тени своего однополчанина Гастелло, который пошёл на таран колонны вражеской техники в первые дни Великой Отечественной войны. Однако Гастелло, скорее всего, совершил подвиг, будучи под впечатлением действий Ююкина», — заявил эксперт.

26 июня 1941 года командир 2-й эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного полка Гастелло направил подбитый и горевший самолёт на транспортную колонну гитлеровских войск в районе белорусского города Молодечно.

Советский военный лётчик Николай Гастелло

© Wikimedia commons

По мнению Кошкина, героический поступок Ююкина сыграл важную роль в формировании в советских войсках атмосферы самопожертвования ради победы. Два года спустя это позволило им дать отпор нацистским агрессорам.