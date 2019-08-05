«Пример братьям по оружию»: как советский лётчик Ююкин совершил первый в истории авиации таран наземной цели
- РИА Новости
5 августа 1939 года советский лётчик Михаил Ююкин осуществил первый в истории мировой авиации таран наземной цели в ходе советско-японского конфликта на Халхин-Голе. Совершив подвиг, он погиб.
Человек из народа
Ююкин родился 10 августа 1911 года в селе Гнилуша Воронежской губернии в бедной семье. С детства ему приходилось наравне с взрослыми выполнять тяжёлую крестьянскую работу.
«Это был человек из народа, характерный представитель своей эпохи, один из тех мальчиков, которые, родившись в простых семьях, получили шанс стать выдающимися военными, учёными или управленцами», — рассказал в интервью RT академик Академии военных наук, полковник запаса Андрей Кошкин.
С юности Михаил проявлял склонность к общественной работе. После того как он вступил в комсомол, односельчане доверили ему управление мельницей. С этими обязанностями молодой человек прекрасно справился.
На Ююкина обратили внимание местные власти. Ему доверили по линии райисполкома контролировать работу всех мельниц в районе, а затем избрали секретарём райкома комсомола.
В 1933 году Михаил подал документы в Сталинградскую военную авиационную школу. Три года спустя, при выпуске, в характеристике Ююкина было отмечено, что во время поступления он показал не самые лучшие знания математики и русского языка — дало о себе знать время, проведённое в детстве на полевых работах. Однако за время учёбы курсант сумел полностью наверстать упущенное. За свои успехи Ююкин был шесть раз поощрён командованием.
В дальнейшем Михаил окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина и служил в бомбардировочном авиаполку.
Подвиг на Халхин-Голе
В 1930-е годы японские милитаристы оккупировали Маньчжурию и начали войну против Китая. Параллельно они создавали плацдармы для агрессии против Монголии и Советского Союза — строили военно-транспортную инфраструктуру и пытались сдвинуть государственные границы там, где считали необходимым. В Японии звучали лозунги о необходимости расширения границ империи до самого Байкала.
Между Монголией и СССР действовал протокол о взаимопомощи. На территории Монгольской Народной Республики в 1937 году был развернут 57-ой Особый корпус. В следующем году советские войска отразили агрессию милитаристов в районе озера Хасан.
В мае 1939-го японская армия, совершив ряд провокаций и вылазок, развернула боевые действия на территории Монголии, известные в современной историографии как бои на реке Халхин-Гол. В них активно участвовала как японская, так и советская авиация, включая подразделения 150-го бомбардировочного авиаполка, в котором проходили службу Ююкин и его знаменитый последователь Николай Гастелло.
5 августа 1939 года экипаж советского бомбардировщика СБ под командованием батальонного комиссара Ююкина нанёс авиаудары по тыловым позициям врага возле города Халун-Аршан. Сбросив бомбы, самолёт возвращался обратно, однако был поражён зенитным огнём противника.
- Михаил Ююкин
- © Wikimedia commons
«Ююкин пытался вернуться на территорию, контролируемую советскими войсками, но вскоре понял, что не дотянет, поскольку самолёт горел», — рассказал в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.
Оценив ситуацию, лётчик приказал экипажу выпрыгнуть из самолёта с парашютами, а сам направил пылавшую машину в место скопления вражеских войск. Штурман Александр Морковкин приземлился удачно, избежал плена и спустя сутки добрался до своих. Ююкин и стрелок-радист Пётр Разбойников погибли.
За свой подвиг батальонный комиссар был посмертно удостоен высшей государственной награды Советского Союза — ордена Ленина. А члены его экипажа — награждены орденами Красного Знамени.
«О подвиге Ююкина заговорили в частях и военных учебных заведениях, его героизм ставили в пример другим военнослужащим», — отметил Кнутов.
- Памятник Михаилу Ююкину в селе Гнилуша
- © Wikimedia commons
В свою очередь, Кошкин заявил, что храбрый поступок батальонного комиссара оказал сильное влияние на других советских воинов.
«Так получилось, что позже Ююкин оказался в тени своего однополчанина Гастелло, который пошёл на таран колонны вражеской техники в первые дни Великой Отечественной войны. Однако Гастелло, скорее всего, совершил подвиг, будучи под впечатлением действий Ююкина», — заявил эксперт.
26 июня 1941 года командир 2-й эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного полка Гастелло направил подбитый и горевший самолёт на транспортную колонну гитлеровских войск в районе белорусского города Молодечно.
- Советский военный лётчик Николай Гастелло
- © Wikimedia commons
По мнению Кошкина, героический поступок Ююкина сыграл важную роль в формировании в советских войсках атмосферы самопожертвования ради победы. Два года спустя это позволило им дать отпор нацистским агрессорам.
«Не будет преувеличением сказать, что Ююкин буквально вершил историю. Он подал пример братьям по оружию, что врага нужно бить любой ценой. Когда японцы столкнулись с героизмом и самоотдачей солдат Красной Армии, они осознали, что война с советским народом может обойтись им слишком дорого, и, несмотря на все просьбы Гитлера, отказались от нападения на СССР в 1941 году», — подытожил Кошкин.
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