«Был идеалистом и ненавидел войну»: 75 лет назад в Японии приговорили к смерти легендарного разведчика Рихарда Зорге

29 сентября 1943 года в милитаристской Японии был вынесен смертный приговор Рихарду Зорге. По оценкам экспертов, на протяжении 12 лет он был самым результативным советским разведчиком на Дальнем Востоке и одним из наиболее эффективных «рыцарей плаща и кинжала» в истории мировых спецслужб. Благодаря его работе СССР имел полное представление о военно-политической ситуации в Японии и Китае и смог остановить гитлеровское наступление на Москву, успев перебросить дальневосточные дивизии для обороны столицы. Но звание Героя Советского Союза было присвоено Рихарду Зорге лишь через 20 лет после его смерти. О жизни легендарного разведчика — в материале RT.

Рихард Зорге родился 4 октября 1895 года в посёлке Сабунчи под Баку в обеспеченной семье немецкого инженера, работавшего в Товариществе нефтяного производства братьев Нобель. Первая жена Зорге-старшего умерла от холеры, и он женился на русской девушке Нине. В этом браке родились несколько детей, в том числе Рихард. Двоюродным дедом мальчика со стороны отца был известный немецкий политик Фридрих Адольф Зорге — один из лидеров Первого интернационала и секретарь Карла Маркса. Однако отец Рихарда был далёк от политики.

Семья Зорге переехала в Германию, когда Рихард был ещё ребёнком. Его юность прошла в Берлине, и воспитание было чисто немецким — от матери он даже не выучился русскому языку. С началом Первой мировой войны Рихард отправился добровольцем на фронт. Воевал в составе германской армии в Бельгии, Галиции и Франции, дослужился до унтер-офицера, был несколько раз ранен, награждён Железным крестом II степени.

Русские артиллеристы заряжают пушку во время боя с германскими войсками в Первой мировой войне

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Весной 1917 года Зорге получил тяжёлые осколочные ранения руки и ноги и три дня провисел на колючей проволоке. Врачам всё-таки удалось спасти Рихарда, но в результате операции одна нога у него стала короче другой, и в 22 года он был комиссован с воинской службы по инвалидности.

«Именно в военном опыте Зорге следует искать источник его дальнейшего идеологического преображения. Многие люди шли в коммунисты ради каких-то социальных благ, восьмичасового рабочего дня, выходных, пенсий, а Зорге, провисев брошенным на колючей проволоке трое суток и став калекой, возненавидел войну как явление. Сделав для себя вывод, что империалистические войны являются следствием борьбы за рынки и колонии, вскоре он стал убеждённым коммунистом», — рассказал в интервью RT историк и писатель Александр Колпакиди.

Коммунист, учёный, разведчик

Вернувшись к гражданской жизни, Зорге всерьёз занялся образованием — учился в Кильском университете, в университете Гамбурга, получил степень доктора государства и права, а также экономики.

В 1918 году он участвовал в событиях Ноябрьской революции и вскоре познакомился с будущим лидером немецких коммунистов Эрнстом Тельманом, а в 1919-м вступил в Компартию Германии.

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Тельман обратил внимание на молодого коммуниста и доверил ему участие в охране иностранных партийных делегаций, приезжающих в страну. Параллельно Рихард пробовал себя в прессе и работал научным сотрудником Франкфуртской школы.

«Зорге оказался способным и перспективным учёным. Он работал с такими людьми, как Маркузе, Фромм, Поллок, и был для них «своим»», — отметил Колпакиди.

Однако вскоре на Зорге обратили внимание представители советской стороны и в 1924 году пригласили работать в Москву. С одобрения Тельмана Рихард покинул Германию, принял советское гражданство, вступил в ВКП (б) и устроился на работу в Коминтерн. А через некоторое время занял должность учёного секретаря орготдела Института марксизма-ленинизма.

В 1929 году Зорге оставил научную и политическую карьеру, став сотрудником Разведуправления Рабоче-крестьянской Красной Армии. Молодой разведчик рассчитывал, что его отправят с заданием в хорошо знакомую ему Европу, но в это время советским спецслужбам срочно понадобился человек в Китае, и Зорге выехал в Шанхай. Используя личные связи, он устроил себе командировку от газеты «Дойче Гертрайдэ Цайтунг» и от германо-китайского общества, а также договорился о сотрудничестве с двумя американскими газетами. Легенда получилась весьма убедительная — настоящие немецкие документы и реальное трудоустройство в западных изданиях.

За два года Зорге отправил из Китая в «Центр» несколько сотен сообщений. Около 250 из них были переданы для ознакомления самому Иосифу Сталину. Документы касались политики Чан Кайши, основных оппозиционных групп и ведущих иностранных держав, военного потенциала Китая и действующих на его территории группировок, а также — китайско-германских переговоров.

Японские артиллеристы в окопах у Шахо в Маньчжурии

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«После вторжения Японии в Китай и её выхода на советские границы, дальневосточное направление стало приоритетным для советских военных, спецслужбистов и политических руководителей. СССР оказался под угрозой большой войны на два фронта — на западе и востоке. При этом весь массив информации по дальневосточному вопросу шёл практически только от Зорге и его людей», — подчеркнул Александр Колпакиди.

Японский резидент

В 1932 или 1933 году (по данным из различных источников) было принято решение о переводе Рихарда Зорге на работу в Японию. К этому времени он завёл широкие связи в германских СМИ и сумел заручиться рекомендациями людей, близких к нацистскому руководству и японским дипломатам.

В Японии Зорге сумел создать мощную резидентуру, в которую входило 35 человек, осознанно работающих на СССР, и порядка 160-ти, используемых Зорге «втёмную», — в том числе премьер-министр Японии принц Коноэ, секретарём которого стал агент Зорге Одзаки Усиба.

Следует отметить, что в отличие от многих других сотрудников спецслужб, Зорге не полагался на подкуп и использование компрометирующих материалов, а умел сделать сотрудничавших с ним людей искренними друзьями Советского Союза.

Одним из залогов успеха Зорге в Японии стало его близкое общение с Ойгеном Оттом, прошедшим в 1930-е путь от германского наблюдателя при японской армии и военного атташе до посла Германии в Токио. Зорге изображал из себя приятеля немецкого дипломата, будучи при этом любовником его жены (о чем тот сам, судя по всему, знал). «Скармливая» немецкому послу специально подобранную информацию, Зорге стал нужным посольству человеком и содействовал карьерному росту Отта, ставшего в итоге генерал-майором и главой диппредставительства.

Вступившему в НСДАП Зорге предложили даже занять высокий пост партийного руководителя в Японии, однако он уклонился от такой «чести», понимая, что в случае проведения проверки на территории Германии, может всплыть информация о его участии в революционных событиях. Кстати, немецкие коммунисты одно время даже вынашивали планы ликвидации «предателя» Зорге, а советские спецслужбы не могли им этого ни разрешить, ни запретить. После назначения Отта послом, Зорге официально занял должность пресс-секретаря немецкого посольства.

Красноармейцы в дозоре у озера Хасан

В 1938 году резидентура Зорге сумела предупредить Москву о подготовке японскими милитаристами боевых действий в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол, что позитивно сказалось на готовности советских войск к отражению агрессии.

«Незадолго до начала Великой Отечественной войны Зорге передал в Центр важнейшую информацию о подготовке, сроках и общем плане нападения гитлеровской Германии на Советский Союз», — рассказал в беседе с RT кандидат исторических наук, методист Музея Победы Дмитрий Суржик.

По сей день ходят мифы о том, что Зорге якобы точно и однозначно предсказал момент нападения Третьего Рейха на СССР, однако эксперты утверждают, что это не отвечает действительности.

«После прихода к власти в Советском Союзе Никиты Хрущёва имя Зорге, как и ряда других разведчиков, использовали с целью дискредитации Сталина — мол, имея полные и достоверные данные о моменте начала войны, он не смог к ней подготовиться. Однако в 2001 году полковник СВР Владимир Карпов на круглом столе в газете «Красная звезда» рассказал, что телеграмма о начале войны 22 июня — это фальшивка, сделанная в 1960-е годы», — рассказал RT писатель и историк Игорь Пыхалов.

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По словам Александра Колпакиди, нацистское руководство с начала 1941 года целенаправленно проводило дезинформационную кампанию относительно своих планов нападения на Советский Союз и даже высокопоставленные дипломаты не всегда получали достоверную информацию. Поэтому требовать от Зорге точной даты в данном случае было просто невозможно. Тем не менее, о том, что война с Германией неизбежна, он действительно предупреждал неоднократно.

Впрочем, ещё более важной для советского руководства стала переданная в Москву летом 1941 года информация о том, что Япония пока что выжидает и в ближайшее время не вступит в войну с Советским Союзом. Это позволило руководству СССР в решающий момент перебросить в столицу свежие дальневосточные дивизии и остановить гитлеровское наступление под Москвой.

Параллельно летом 1941-го Зорге передавал японскому принцу Коноэ информацию о реальном положении дел на советско-германском фронте и провале гитлеровского блицкрига. По мнению части исследователей, именно советские разведчики оказали значительное влияние на Коноэ с тем, чтобы вместо нападения на СССР он развернул войну в Тихом океане против США и Великобритании, идею которой параллельно лоббировал японский военно-морской флот. Однако даже американцы, оккупировавшие Японию, не смогли найти данному утверждению достаточных доказательств.

Смерть легенды советской разведки

Зорге и его люди за время работы в Китае и Японии несколько раз оказывались в сложном положении. В 1938 году сам Рихард попал в аварию на мотоцикле, в ходе которой получил тяжелую черепно-мозговую травму и сломал челюсть. Несмотря на страшную боль, он успел вызвать к себе своего помощника — радиста Макса Клаузена — и глазами указал ему на карман, в котором лежали секретные документы и деньги. Только после этого Зорге потерял сознание.

Несколько раз в Москве возникали подозрения, что резидентура провалена и работает под контролем противника, и однажды вопрос с отзывом Зорге был уже практически решён, но его руководители сумели добиться сохранения Рихарда на его посту.

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«В Японии Зорге гонял на мотоцикле, часто выпивал, дрался в барах, бил все рекорды по количеству романов с женщинами из высшего света. Но думать, что это была истинная натура Зорге, было бы грубой ошибкой. Это всё являлось прикрытием, причём неплохим. Кто мог заподозрить бесшабашного гуляку-журналиста в том, что он — советский резидент? В реальной жизни Зорге являлся достаточно спокойным человеком, он не был авантюристом, не гнался за деньгами, а будучи идеалистом, руководствовался в своей работе исключительно мировоззренческими соображениями», — отметил Александр Колпакиди.

В 1941 году группа Зорге всё-таки провалилась. О том, что произошло в Японии на самом деле, никто точно не знает до сих пор. По одной из версий местная контрразведка вышла на Зорге, отрабатывая японских коммунистов и найдя среди них предателя, по другой — за левыми активистами просто следили и таким образом выявили их подозрительные встречи с пресс-секретарём немецкого посольства, по третьей — резидентура Зорге работала слишком долго и, оставив после себя немало следов, была обречена.

В октябре 1941-го начались задержания людей Зорге, а 18-го был арестован и он сам. Немцы сначала не поверили японцам и обвинили их в шпиономании. Но после предоставления в посольство документальных доказательств впали в панику. Ойген Отт был немедленно уволен и скрылся в Китае как частное лицо, чтобы избежать немецкого суда. В Германию он вернулся только после войны. А Зорге и его людей жестоко пытали. Как пишут историки, сначала резидент молчал, а затем заявил, что он сотрудник Коминтерна, и что действовал исключительно из обоюдных интересов СССР и Японии.

Судебное следствие было завершено лишь осенью 1942 года, из-за чего в Москве решили, что Зорге уже давно казнён. Однако на самом деле смертный приговор ему и Одзаки вынесли только 29 сентября 1943 года. Большая часть членов группы Зорге были приговорены к длительным срокам тюремного заключения. 7 ноября 1944 года советского разведчика Рихарда Зорге и секретаря японского принца Одзаки Усиба повесили. По некоторым данным, перед смертью Зорге якобы произнёс на ломанном японском: «Красная Армия! Коминтерн! Советская компартия!».

Могила Рихарда Зорге на кладбище Тама, Токио

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Похоронен советский разведчик был прямо во дворе тюрьмы, но после войны японская гражданская жена Рихарда Исии Ханако нашла его тело, опознав по следам ранений, пряжке и зубным коронкам, и добилась перезахоронения с воинскими почестями на кладбище Тама в 1967 году. В память о любимом человеке Исии Ханако выплавила себе из его коронок кольцо. Верность ему она хранила до самой смерти. В 1960-е годы Ханако была признана в СССР вдовой военнослужащего, получала пенсию и, по информации некоторых авторов, отдыхала в советских санаториях.

Существует версия, что у Москвы якобы была возможность осуществить обмен Зорге на японских агентов или находящихся в американском плену генералов, однако Сталин, лично не доверявший Зорге, на это не пошёл.

Сегодня эта версия оспаривается многими исследователями. Наоборот, сохранились документальные воспоминания ветеранов, указывающие на то, что в Москве прорабатывался даже план силового освобождения Зорге, но реализовать его не удалось.

В 1964 году Рихарду Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, о нём заговорили по всему миру.