«До конца стояли за свои убеждения»: 65 лет назад в США казнили супругов Розенберг, обвинённых в шпионаже в пользу СССР

65 лет назад в США были казнены Юлиус и Этель Розенберг — американские коммунисты, обвинённые в атомном шпионаже в пользу Советского Союза. Несмотря на волну возмущения после вердикта суда, поднявшуюся по всему миру, и практически полное отсутствие улик против Розенбергов, смертный приговор был исполнен. Даже ради спасения собственной жизни супруги отказались оговаривать знакомых или просить прощения за свои взгляды. Сегодня историки спецслужб утверждают, что, хотя Розенберги и помогали советской разведке, предъявленные им обвинения были совершенно несправедливы. О мужественных людях, которые твёрдо защищали свои убеждения, — в материале RT.

«Видели несправедливость американского общества»

Юлиус Розенберг и его будущая жена Этель (в девичестве Грингласс) родились в Нью-Йорке в семьях еврейских иммигрантов из России. Перед началом Второй мировой войны, в 1939 году, Юлиус окончил инженерный колледж и получил диплом инженера-электрика. Во время учёбы он увлёкся левыми идеями и на одном из коммунистических собраний встретил Этель, которая работала машинисткой в крупной компании и постоянно принимала участие в политических протестах. Летом 1939 года они поженились.

После начала войны Юлиус решил добровольно пойти на военную службу. Однако с учётом специальности его направили на должность гражданского инженера войск связи в Нью-Джерси. Вскоре он стал сотрудничать с советской разведкой (по одним данным — с конца 1930-х годов, по другим — с начала 1940-х).

«Розенберг видел всю несправедливость американского общества, видел, что США претендуют на мировую гегемонию, ненавидел нацизм и считал Советский Союз своей второй родиной», — рассказал в интервью RT историк и писатель Александр Колпакиди.

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По словам учёного, Розенберг оказал огромную помощь советской военной промышленности, передавая различные научно-технические данные, связанные с радиоэлектроникой и позволившие СССР сэкономить много времени и денег. Однако никакого существенного участия в добыче и передаче Москве американских атомных секретов он не принимал.

Смертный приговор

По данным американского следствия, Юлиус Розенберг не только работал на советскую разведку сам, но и завербовал свою жену и её брата Дэвида Грингласса вместе с его супругой Рут. Сержант Грингласс служил в американском ядерном центре в Лос-Аламосе механиком. Однако его доступ к информации эксперты оценивают скептически: переданный им чертёж атомной бомбы, выполненный на обычной картонке, больше напоминал детский рисунок, а отчёт о работе в атомном центре содержал мало полезной информации. По данным историков спецслужб, однажды на встречу с Гринглассом из-за отсутствия другой связи был отправлен «чужой» связник — химик Гарри Голд. Впоследствии эта случайность и погубила Розенбергов.

В 1945 году властям стало известно, что Розенберги имели отношение к коммунистической партии, и Юлиуса уволили из армии.

В 1950 году (по одной из версий — из-за предателя-перебежчика, по другой — из-за расшифровки западными спецслужбами части советских кодов) в Великобритании был арестован работавший по «Манхэттенскому проекту» и сотрудничавший с советской разведкой физик Клаус Фукс. В ходе допросов Фукса всплыла информация о Гарри Голде, а тот после ареста выдал Дэвида Грингласса, через которого Федеральное бюро расследований США вышло на Розенбергов.

Дэвид Грингласс, брат Этель Розенберг

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Сержант Грингласс и его супруга Рут дали показания как против Юлиуса, так и против Этель. Юлиуса они выставили одной из центральных фигур советской разведывательной сети, а Этель — его помощницей, которая что-то печатала для него на машинке и якобы планировала вербовки родственников. 17 июля 1950 года Юлиус был арестован. Этель сначала задерживать не стали, но 11 августа арестовали и её — из-за отказа давать какие-либо показания против мужа и его знакомых.

Следствие и суд прошли очень быстро.

В марте 1951-го присяжные, несмотря на практически полное отсутствие в деле доказательств, кроме слов Голда и Гринглассов, признали Розенбергов виновными в заговоре с целью шпионажа.

А 5 апреля судья Ирвинг Кауфман вынес им смертный приговор.

«Я считаю, что ваше преступление хуже убийства. Я думаю, что содеянное вами, тот факт, что вы вручили русским атомную бомбу за несколько лет до того, как, согласно предсказаниям лучших наших учёных, они могли бы довести её до кондиции самостоятельно, повлёк за собой, с моей точки зрения, коммунистическую агрессию в Корее... Если уж на то пошло, своим предательством вы изменили весь ход истории не в пользу нашей страны», — заявил Розенбергам судья Кауфман.

Показательная казнь

Незадолго до своей казни Юлиус Розенберг отметил, что слушания по их делу послужили усилению антикоммунистической истерии в Америке и отвлечению общественного внимания от событий кровопролитной корейской войны.

«Юлиуса обвинили во многом таком, чего он не делал. А Этель вообще пострадала ни за что. Она была домохозяйкой, мамой двоих маленьких сыновей, но никак не атомной разведчицей. Просто у неё были твёрдые убеждения», — отметил Александр Колпакиди.

Смертный приговор Розенбергам вызвал настоящую волну возмущения в мире. В защиту супругов выступили Альберт Эйнштейн, Шарль де Голль, Томас Манн и Папа Римский Пий XII.

Президент Гарри Трумэн побоялся брать на себя ответственность и, сославшись на скорое истечение своего срока, передал эту головную боль новому хозяину Белого дома — Дуайту Эйзенхауэру.

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«Несмотря на свою интеллигентную внешность, Юлиус Розенберг был твердокаменным человеком, до конца стоявшим за свои убеждения. Что же касается Этель, то ей принесли телефон и потребовали, чтобы она позвонила Эйзенхауэру и просто покаялась, попросила прощения и спасла тем самым себе жизнь. Но она отказалась. Она ни в чём не была виновата, а за свои убеждения извиняться не собиралась», — подчеркнул Колпакиди.

Позже в СМИ просочилась информация, что сотрудники ФБР предлагали Розенбергам в обмен на жизнь назвать своим сообщником любого видного деятеля американской компартии. Но они категорически отказались.

«Ради Розенбергов сегодня однозначно стоило бы восстановить на час звание Героя Советского Союза и присвоить его им за духовную верность той стране, которую они считали своей родиной. К сожалению, их имена до сих пор должным образом не отмечены. Данные об их работе не раскрыты, не издана их нормальная биография, им не посвящена книга из серии «Жизнь замечательных людей». А они этого достойны», — заявил Александр Колпакиди.

Несмотря на все старания защиты, Верховный суд США и президент Эйзенхауэр оказались непреклонны. Без признания вины Розенбергов помиловать не захотели, и 19 июня 1953 года они были казнены на электрическом стуле в тюрьме «Синг-Синг». Причём Этель умерла не сразу, и палачу пришлось дважды пропускать через её тело ток.

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Спустя годы после смерти Розенбергов Дэвид Грингласс признался, что фактически оговорил свою сестру, дав в обмен на смягчение приговора против неё те показания, которые от него потребовал прокурор. Благодаря этой сделке Грингласс был приговорён к десяти годам лишения свободы, а его жена Рут и вовсе избежала судебного преследования.

Советская разведка и атомный проект

Многие из тех, кто на самом деле помогал Советскому Союзу создать собственное атомное оружие, по мнению экспертов, пока ещё остаются в тени.

«К сожалению, по сей день история участия советской разведки в атомном проекте не рассекречена и не освещена в отдельной книге. Вокруг этого вопроса уйма домыслов и слухов. Ничего не известно о награждении многих из тех людей, которые помогли тогда нашей стране. А ведь они проявили потрясающее мужество. Выбирая между Нобелевской премией и верностью своей гражданской позиции, которая могла их, подобно Розенбергам, привести на электрический стул, они выбирали второе. На мой взгляд, своим мужеством они превосходили даже легендарного Че Гевару, футболки с изображением которого сегодня носят все кому не лень. Че Гевара в джунглях воевал плечом к плечу со своими друзьями, а эти интеллигентные люди, хотя жизнь не готовила их ни к чему подобному, ради своих принципов оставались один на один с системой, которая могла лишить их всего», — поделился своим мнением с RT Александр Колпакиди.

РИА Новости

Сегодня историки с большой долей уверенности могут говорить о том, что информация о разработках ядерного оружия на Западе стала поступать в Советский Союз с сентября 1941 года. Сообщалось об этом как по линии НКВД, так и из источников ГРУ. А уже в октябре 1942 года Иосиф Сталин принял решение о проведении исследовательских работ по урану.

«В конце концов советской разведке удалось, судя по всему, проникнуть во все основные центры атомных исследований Великобритании, США и Канады. На этом направлении работали десятки людей, однако о большинстве из них широкой общественности до сих пор ничего не известно», — считает Колпакиди.

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По словам историка, специально для перевода и обработки поступивших от разведки данных по атомной проблематике в структуре НКВД был создан отдел «С», которым руководил знаменитый разведчик Павел Судоплатов.

«До сих пор идут споры, кто же всё-таки больше сделал для создания советского атомного оружия — физики или разведчики. Думаю, истина где-то посередине. Существуют оценки, говорящие о том, что атомное оружие и так было бы создано, просто на два года позже. Но, во-первых, где гарантии, что успели бы именно в этот срок? А во-вторых, не было бы поздно? Нашу атомную бомбу испытали в 1949-м, а уже в следующем году началась корейская война. И кто знает, чем бы всё закончилось, не появись у нас вовремя ядерное оружие», — говорит Колпакиди.

В свою очередь, академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин полагает, что благодаря советским разведчикам, работавшим по атомному проекту, Советскому Союзу удалось сохранить мир на планете.

«Тогда боялись, что наличие ядерного оружия у одних только Соединённых Штатов может привести мир к катастрофе. И, наверное, не зря боялись. Потом мы увидели, как американцы вели себя в Корее, во Вьетнаме и в Ираке. И страшно представить, что было бы, если бы атомное оружие оставалось только у них», — заключил эксперт.