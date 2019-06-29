В Монголии захоронили останки 25 советских героев битвы на Халхин-Голе

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Российский поисковый отряд захоронил в Монголии останки 25 красноармейцев, которые погибли 80 лет назад в ходе сражений с японскими войсками у реки Халхин-Гол.
В Монголии захоронили останки 25 советских героев битвы на Халхин-Голе
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Мы установили плиту, на которой увековечены имена девяти человек: на ней высечены их фамилии, имена и отчества, воинские звания и краткая история — за что поставлен этот памятник. Более того, были преданы земле останки воинов (извлечённые из земли в 2015—2016 годах), которые мы по разным причинам не могли похоронить в течение нескольких лет. Таким образом, ещё 25 красноармейцев обрели покой», — приводит ТАСС слова начальника штаба поискового отряда Игоря Сеченова.

Он отметил, что в дальнейшем российское посольство установит на месте братской могилы памятник.

В мае власти Монголии пригласили президента России Владимира Путина в сентябре принять участие в праздновании юбилея победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол.

Подробнее о боях на Халхин-Голе — в материале RT.

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