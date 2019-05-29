Путина пригласили на празднование юбилея победы на Халхин-Голе

Власти Монголии пригласили президента России Владимира Путина принять участие в праздновании юбилея победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол.

«Знаменательным событием для развития двусторонних отношений станет празднование в 2019 году 80-летнего юбилея совместной победы на реке Халхин-Гол, благодаря которой советско-монгольские войска отстояли суверенитет и территориальную целостность Монголии от японской агрессии», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы вице-премьера России Алексея Гордеева, который встретился с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

Отмечается, что приглашение принять участие в торжествах 3—4 сентября направлено главе российского государства.

Подробнее о боях на Халхин-Голе — в материале RT.