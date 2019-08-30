Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста

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Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.

Отмечается, что специальный историко-познавательный раздел был создан на основе документов из фондов Центрального архива Министерства обороны.

В нём можно найти фотокопии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетные публикации и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.

Ранее Минобороны России в специальном мультимедийном разделе опубликовало документы и фотографии, посвящённые 75-й годовщине освобождения советской армией литовского города Каунас.

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