Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста

Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.

Отмечается, что специальный историко-познавательный раздел был создан на основе документов из фондов Центрального архива Министерства обороны. В нём можно найти фотокопии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетные публикации и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов. Ранее Минобороны России в специальном мультимедийном разделе опубликовало документы и фотографии, посвящённые 75-й годовщине освобождения советской армией литовского города Каунас.