Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста
Отмечается, что специальный историко-познавательный раздел был создан на основе документов из фондов Центрального архива Министерства обороны.
В нём можно найти фотокопии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетные публикации и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.
Ранее Минобороны России в специальном мультимедийном разделе опубликовало документы и фотографии, посвящённые 75-й годовщине освобождения советской армией литовского города Каунас.