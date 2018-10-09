«Рушились амбициозные планы гитлеровцев»: какую роль в разгроме нацистов сыграла Битва за Кавказ

75 лет назад завершилось одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны — Битва за Кавказ. И хотя сегодня, по мнению экспертов, в глазах общественности она оказалась в тени операций советских войск под Сталинградом и на Курской дуге, недооценивать её значимость нельзя. Мужество советских воинов на Кавказе позволило бесперебойно снабжать страну топливом, нанести моральное поражение гитлеровским войскам, а также продемонстрировать колеблющимся странам, каков будет исход войны в целом. О героизме советских солдат под Новороссийском и на хребтах Кавказа — в материале RT.

После успеха, достигнутого в ходе Битвы за Москву, советское командование попыталось перехватить инициативу у гитлеровцев, перейдя в наступление и на других участках фронта. В мае 1942 года Красная армия успешно потеснила вермахт в районе Харькова, однако, воспользовавшись спокойной обстановкой на соседних участках фронта, гитлеровцы смогли перебросить в проблемную для них зону подкрепление и двумя ударами отсечь образовавшийся в районе города Барвенково плацдарм от основных сил советских войск. В итоге только часть оказавшихся в западне военнослужащих смогла прорваться обратно к своим. СССР потерял убитыми, раненными и пленными около 270 тыс. человек, включая нескольких генералов.

По итогам Харьковской операции советская оборона в районе границы РСФСР и УССР была существенно ослаблена, что позволило немцам планировать масштабное наступление.

Советские солдаты в поле во время наступления на Харьковском направлении. 1942 год

© Семён Фридлянд / Waralbum.ru

Летом 1942 года Адольф Гитлер разделил группу армий «Юг» на две части: «А» и «Б». Первая для нацистского командования являлась основной. Входящим в неё войскам было поручено развить наступление в направлении Кавказа, чтобы лишить Советский Союз хлебных районов Кубани и кавказских нефтепромыслов, а также создать плацдарм для организации боевых действий против антигитлеровской коалиции на Ближнем Востоке. Кроме того, в группу армий «А» входила 11-я армия, отвечавшая за взятие Севастополя. Группа армий «Б» должна была наступать на сталинградском направлении, изначально считавшимся второстепенным.

В составе группы «А» на Кавказ наступали 1-я танковая, 17-я и 3-я румынская армии. Первоначально в состав группы были включены также 4-я танковая и 11-я армия Манштейна. Но нацистскому командованию пришлось перебросить их на другие участки фронта — на Кавказ они так и не попали.

Нацистский флаг на Эльбрусе

Изначально ситуация на кавказском направлении складывалась для советских войск не лучшим образом. Воспользовавшись своими майскими успехами, гитлеровцы в июле — августе 1942 года захватили Ростов-на-Дону, Ставрополь, Армавир, Майкоп, Краснодар и Моздок. 21 августа группа бойцов 1-й горнострелковой дивизии вермахта «Эдельвейс» поднялась на Эльбрус и установила на его вершине нацистский флаг. Согласно некоторым источникам, этими действиями горные стрелки вызвали гнев Гитлера — лидер нацистов якобы посчитал восхождение игрой, только отнимающей у его солдат время и силы.

Немецкий высокогорный батальон, Эльбрус, Кавказ, юго-восток России, 1943 год

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Кроме того, несмотря на явные успехи, гитлеровцы выполнили поставленные перед ними задачи только частично. В западной части Северного Кавказа они были остановлены в районе Туапсе, а в восточной не смогли прорваться к Каспийскому морю. Загнать советские войска на Кавказе в котел у гитлеровцев тоже не получилось.

10 сентября 1942 года возмущённый неисполнением своих планов Гитлер отстранил фельдмаршала Вильгельма Листа от командования группой армий «А» и переподчинил её себе лично. Однако это решение нацистским войскам не помогло. Перейдя всего на несколько дней в наступление на грозненском и новороссийском направлениях, гитлеровцы были остановлены Красной армией. Не смогли фашисты прорваться и через перевалы Главного Кавказского хребта.

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Вдоль основных дорог инженерные подразделения советских войск возводили мощные оборонительные укрепления. Сапёры взрывали горные тропы, не прикрытые войсками. Под руководством опытных спортсменов-альпинистов в спешном порядке создавались горно-стрелковые отряды численностью от роты до батальона.

В октябре и ноябре 1942 года гитлеровские войска предприняли ещё несколько попыток перейти в наступление и 27 октября захватили Нальчик. Но это был один из последних их успехов на Кавказе. В середине декабря нацисты вынуждены были перейти к обороне, а перед началом нового, 1943 года Гитлер отдал приказ об отступлении. Ситуация под Сталинградом резко осложнилась, и туда были брошены армии группы «Б».

«Разделив группу армий «Юг» на две части, Гитлер изначально допустил серьёзную ошибку. Ему казалось, что сил для наступления всё равно хватит, но он не учёл, что значительную часть войск на юге составляли подразделения его союзников, сильно уступавшие по качеству вермахту. При раздельном наступлении двух групп между ними образовался разрыв, ставящий под потенциальный удар фланг нацистских войск, действующих на Кавказе. До бесконечности так продолжаться не могло.

Кроме того, Гитлер попытался наступать, не имея для этого достаточных резервов, и, соответственно, поплатился за это», — отмечает историк и писатель Константин Залесский.

Конец кавказской авантюры

В начале 1943 года советские войска перешли в наступление, а гитлеровцы, стараясь оторваться от них, спешно отступали в направлении Ставрополя. Под контроль советских войск вернулись Моздок, Минеральные Воды, Кисловодск и Пятигорск. Хотя немецкое отступление по темпам больше напоминало бегство, гитлеровскому командованию все же удалось сохранить организованность, а в середине января нацисты даже попытались перейти к обороне на подготовленных рубежах в районе рек Кума и Золка. Но в конце января — начале февраля 1943 года советские войска уже успешно теснили противника в Кубанских степях.

9 февраля силы Северо-Кавказского фронта перешли в масштабное наступление, и уже через три дня от гитлеровских захватчиков был освобождён Краснодар. Сознавая, что ситуация складывается не в их пользу, немцы с февраля начали понемногу вывозить награбленное на Кавказе имущество в Крым.

Расстрелянные советские люди. Тюремный двор в Ростове-на-Дону после ухода немецкой армии. В одной только городской тюрьме 14 февраля 1943 года — в день освобождения Ростова — частями Красной Армии было обнаружено 1154 трупа граждан города, расстрелянных и замученных гитлеровцами.

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Во время освобождения советских городов, находившихся в тылу у вермахта, красноармейцам пришлось столкнуться со страшными свидетельствами нацистских преступлений. Всего за полгода только в одном Краснодаре оккупанты убили около 11 тыс. мирных жителей, включая пациентов местных больниц и воспитанников детского дома.

Единственное, что смогли сделать гитлеровцы в феврале 1943 года в военном плане, это избежать образования большого котла на Северном Кавказе. Вовремя отступив на Таманский полуостров и на север от Ростова, нацисты перешли к обороне.

4 февраля советским войскам удалось высадить морской десант в районе Новороссийска. Успех десантников деморализовал нацистов: хотя в первые дни на захваченном советскими солдатами и моряками небольшом плацдарме находилось всего несколько сотен человек, среди гитлеровцев пошли слухи, что высадилась целая дивизия.

В итоге клочок суши, ставший затем известным под названием «Малая Земля», советские войска удерживали 225 дней. Командование сумело перебросить туда около 17 тыс. бойцов и сотни тонн снаряжения. 16 сентября 1943 года советские войска полностью освободили Новороссийск.

Десантники высаживаются на берег, Новороссийск

РИА Новости

«Действия в районе Новороссийска достойны включения в учебники военного искусства. Здесь было прекрасно отлажено взаимодействие армии с авиацией и флотом, ставшее для наших войск залогом успеха», — заявил RT военный историк Юрий Кнутов.

Пытаясь удержать Таманский полуостров, нацисты возвели на нём мощные укрепления, так называемую «Голубую линию». На ней было сконцентрировано около 400 тыс. человек личного состава гитлеровских войск. Но уже в начале осени немецкое командование осознало, что на восточных берегах Чёрного и Азовского морей вермахту и его союзникам не удержаться. 3 сентября Гитлер отдал приказ о полной эвакуации своих войск в Крым. Несмотря на тяжёлые потери, нацистам удалось переправить на полуостров около 260 тыс. военнослужащих, технику и артиллерию. Но уже 9 октября 56-ая советская армия вытеснила последних нацистов с Таманского полуострова и вышла на берег Керченского пролива.

Переломный момент

«Битва за Кавказ стала важнейшим сражением не только в смысле освобождения наших территорий и нанесения ущерба войскам противника, но и в морально-психологическом плане. На глазах у гитлеровцев рушились их амбициозные планы, а Турция, руководство которой ещё недавно помышляло о вступлении в войну на стороне Германии, после поражения нацистов на Кавказе раз и навсегда отказалась от подобных намерений», — отметил Юрий Кнутов.

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Изменилось, по словам эксперта, и морально-психологическое состояние советских войск. «Под Новороссийском уже был совсем не тот солдат, которого мы видели в июне 1941 года. Это был воин, готовый к победам. И даже нацисты в своих документах отмечали данные изменения», — подчеркнул он.

По мнению Константина Залесского, хотя Битва за Кавказ и оказалась в тени Сталинградского сражения, для победы в Великой Отечественной войне она значила не меньше.

В целом, по словам эксперта, поражение Гитлера на Кавказе было предсказуемо. «Стратегические просчёты нацистов в связи с растянутостью коммуникаций и отсутствием резервов были очевидны. Это изначально было авантюрой. На первых порах она, как и многие другие подобные гитлеровские планы, принесла успех, но потом намерения нацистов разбились о качественную работу советского командования и достойное поведение красноармейцев. Кавказ превратился для нацистов в ловушку. Остановка здесь гитлеровских войск стала началом великого перелома. Вне всякого сомнения, Битва за Кавказ — это одно из главных сражений Великой Отечественной войны», — резюмировал Константин Залесский.