«Горели камни и земля»: чем уникален подвиг советского морского десанта на Малой земле

4 февраля 1943 года советские морские пехотинцы провели успешную десантную операцию, закрепившись на клочке Черноморского побережья. Позднее эта территория получила название Малая земля. 75 лет назад красноармейцы создали плацдарм для последующего освобождения Новороссийска. Несмотря на трудности со снабжением, пехотинцы успешно отражали атаки превосходящих сил вермахта, а спустя 225 дней перешли в наступление. О том, почему подвиг морпехов является примером военного искусства и героизма, — в материале RT.

После победы в Сталинградской битве Ставка Верховного Главнокомандования решила развить успех на юго-западе СССР. Советские войска развернули наступление в направлении Донбасса и Кавказа. В начале февраля Красная армия вышла к Азовскому морю и освободила Майкоп.

На Черноморском побережье ключевым оборонительным районом нацистов являлся Новороссийск. Один из основных ударов по гитлеровцам предполагалось нанести с моря путём высадки десанта. Также советское командование рассчитывало отвлечь значительные силы противника, угрожая созданием на побережье плацдарма для дальнейшего наступления на Новороссийск.

С этой целью была разработана операции «Море», командующим которой был назначен вице-адмирал Филипп Октябрьский. На побережье к юго-западу от Новороссийска должны были высадиться две группы войск 18-й десантной армии. Первая — в районе Южной Озерейки (Южной Озереевки), вторая — неподалёку от посёлка Станички и мыса Мысхако.

Группа в районе Южной Озерейки являлась основной, а группа в районе Станички — отвлекающей. Однако шторм спутал первоначальные планы. В ночь на 4 февраля 1943 года 262 советских солдата под командованием майора Цезаря Куникова совершили успешное десантирование только вблизи Мысхако. Этот клочок побережья получил название Малая земля, а отряд Куникова стал основной десантной силой.

Писатель Георгий Соколов в сборнике рассказов «Малая земля», вышедшем в 1949 году, сообщает, что это название было придумано самими морскими пехотинцами. В подтверждение автор приводит текст их письма в Военный совет 18-й десантной армии.

«Отвоёванный нами от врага клочок земли под городом Новороссийском мы назвали Малой землей. Она хоть и мала, но это земля наша, советская… и мы её никогда и никакому врагу не отдадим… Клянемся своими боевыми знаменами… выстоять в предстоящих схватках с врагом, перемолоть их силы и очистить Тамань от фашистских мерзавцев. Превратим Малую землю в большую могилу для гитлеровцев», — говорилось в письме «малоземельцев».

«Царила полная неразбериха»

Мнения историков о том, как проходила высадка десанта, расходятся. Большая часть отечественных авторов утверждают, что советские войска не провели необходимую артиллерийскую подготовку и немцы встретили советских десантников шквальным огнём.

Кроме того, противник ринулся в пешую атаку, попытавшись уничтожить красноармейский десант. Однако отряд Куникова, состоявший из хорошо подготовленных бойцов, смог оказать достойное сопротивление и отбросить превосходящие силы противника, заняв к тому же выгодные оборонительные позиции.

В то же время немецкий историк Пауль Карель, бывший переводчик Адольфа Гитлера, в своей книге «Восточный фронт. Выжженная земля» излагает иную картину событий. По версии Кареля, в момент высадки «с немецкой стороны не последовало ни единого выстрела».

Ссылаясь на очевидцев из гитлеровских войск, Карель сообщает о том, что немцы долгое время не могли понять, чьи корабли подплывают к берегу. Затем советские суда открыли огонь и уничтожили узел связи между артиллерийскими расчётами нацистов. Смятение в рядах вермахта позволило морским пехотинцам беспрепятственно высадиться на берег.

«Царила полная неразбериха. Никто не знал, что произошло… Бойцы Куникова окопались поодиночке или маленькими группами и так бешено отовсюду стреляли, что у непосвящённых складывалось впечатление, будто высадилась целая дивизия. Абсолютное незнание ситуации лишало немецкое командование твёрдости», — описывает ситуацию Карель.

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Ещё одним источником, повествующим о высадке десанта к югу от Новороссийска, является книга генсекретаря ЦК КПСС полковника Леонида Брежнева «Малая земля». В тот период будущий лидер советского государства занимал должность начальника политотдела 18-й армии. Брежнев является одним из очевидцев операции «Море».

По его словам, действия советской артиллерии и флота перед высадкой у Новороссийска были слаженными. Кроме того, впервые советские моряки применили реактивные системы залпового огня. По крайней мере одна реактивная установка, как пишет Брежнев, была смонтирована на тральщике «Скумбрия».

«Два торпедных катера на большой скорости пересекли путь десантным судам, оставляя дымовую завесу, чтобы скрыть их от огня с берега. Сторожевой катер ударил по району рыбозавода, подавляя огневые точки противника, оставшиеся после артналёта. В момент, когда куниковцы (бойцы отряда Куникова) бросились на берег, наши батареи перенесли огонь в глубину», — говорится в книге генсека ЦК КПСС.

«Очень важный участок»

В беседе с RT военный историк Юрий Мелконов отметил, что профессионально проведённая десантная операция — это высшее проявление военного искусства. Высадка в тыл противника на неподготовленный плацдарм является крайне рискованным мероприятием. Но именно с этой задачей отряд Куникова справился блестяще.

«Надо сказать откровенно, у Советского Союза был скромный опыт проведения десантных операций. Удачных высадок было немного. То, что сделали советские морпехи под Новороссийском, было не только подвигом, но и примером профессиональной работы. Если говорить о командовании, то, наверное, большую роль в успехе сыграла личность майора Куникова, который получил звание Героя Советского Союза», — сказал Мелконов.

По словам эксперта, горстка советских солдат закрепилась на практически голой земле. Участок территории в районе Мысхако был лишён естественных укреплений, а немцы вели такой огонь с господствующих высот, что «горели камни и земля». Несмотря на это морпехи смогли выбить гитлеровцев с наиболее опасных позиций и получили мощное подкрепление в последующие дни.

«Цифрами я постараюсь не злоупотреблять, но одну сейчас приведу. По плацдарму, когда мы заняли его, фашисты били беспрерывно, обрушили гигантское количество снарядов и бомб, не говоря уж об автоматно-пулемётном огне. И подсчитано, что этого смертоносного металла на каждого защитника Малой земли приходилось по 1250 кг», — пишет Брежнев.

В своей книге генсек ЦК КПСС рассказывает, что в первые минуты штурмовой отряд морских пехотинцев «успел занять совсем ещё небольшой, но очень важный участок берега». Небольшая группа десантников тут же перешла в наступление, уничтожив около тысячи солдат противника и отбив четыре артиллерийских орудия. Спустя полтора часа после высадки на подмогу отряду Кунина прибыла вторая группа десантников, затем ещё одна. 4 февраля общая численность защитников Малой земли достигла 800 человек.

Малая земля

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Если верить данным книги Брежнева, за несколько ночей на плацдарм высадились две бригады морской пехоты, стрелковая бригада, истребительно-противотанковый полк и другие части. С десантных судов были выгружены сотни тонн боеприпасов и продовольствия. К 10 февраля советская группировка достигла 17 тыс. человек. Солдаты были вооружены автоматами, миномётами, артиллерийскими орудиями и противотанковыми пушками.

Советские войска, не имея необходимых укрытий на берегу, в короткие сроки создали разветвлённую подземную инфраструктуру. В тоннелях были расположены огневые точки, склады с боеприпасами, помещения для раненных, командный пункт и электростанция.

«По сути, вся Малая земля превратилась в подземную крепость. 230 надёжно укрытых наблюдательных пунктов стали её глазами, 500 огневых укрытий — её бронированными кулаками, отрыты были десятки километров ходов сообщения, тысячи стрелковых ячеек, окопов, щелей. Нужда заставляла пробивать штольни в скальном грунте, строить подземные склады боеприпасов, подземные госпитали, подземную электростанцию», — вспоминает Брежнев.

«Нацисты их боялись»

Главной целью операции «Море» было освобождение Новороссийска. Десантникам необходимо было отбить у противника стратегически важные высоты, обеспечив беспрепятственное курсирование советских боевых кораблей. Затем морпехи должны были соединиться с наземными группировками, полностью блокируя нацистский гарнизон.

Однако этим планам не суждено было сбыться. Во второй половине февраля 1943 года Красная армия получила мощный контрудар на южном фланге и была вынуждена оставить освобождённый ранее Донбасс. Штурм Новороссийска был отложен до сентября. У высадившихся на Малую землю войск начались серьёзные проблемы со снабжением.

«Советские морпехи оказались в тяжёлом положении, но не оставили врагу этот клочок территории. Наиболее яростные атаки на них нацисты предприняли в середине апреля. Как подсчитано, героическая оборона Малой земли длилась 225 дней. Только 9 сентября морпехи перешли в наступление на Новороссийск, но всё это время они выполняли важную миссию — отвлекали значительные силы противника», — отметил Мелконов.

Репродукция рисунка художника Павла Яковлевича Кирпичева «Высадка десанта»

РИА Новости

Собеседник RT считает, что высадка на Малую землю не была напрасной, несмотря на риск и испытания, которым подверглись морские пехотинцы. Десантники выполнили поставленную перед ними задачу по созданию плацдарма для наступления на Новороссийск и в первой половине сентября 1943 года стали одной из основных ударных группировок.

«Советская морская пехота времён войны не обладала специальными судами, техникой и вооружением. Однако чёрные береты были одними из самых подготовленных подразделений. Их учили высаживаться на неподготовленную территорию и вести бой в условиях скалистой местности. Они были мастерами ближнего боя и рукопашной. Нацисты их боялись. Это неоспоримый факт», — подчеркнул Мелконов.