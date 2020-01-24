«Недопустимый акт кощунства»: почему вице-президент США проигнорировал роль советских солдат в освобождении Освенцима

В ходе выступления на форуме, посвящённом памяти жертв холокоста, вице-президент США Майк Пенс ни разу не упомянул о роли Красной армии и СССР в освобождении Освенцима и разгроме нацистов. При этом он заявил о вкладе в победу над Третьим рейхом «союзных войск, в том числе более двух миллионов американских солдат». Эксперты считают, что Пенс намеренно умолчал о подвиге советского народа. Его слова красноречиво свидетельствуют о развернувшейся в последние годы кампании по переписыванию истории Второй мировой войны, полагают аналитики.

Вице-президент США Майкл Пенс в своём выступлении в Иерусалиме, посвящённом памяти жертв холокоста, решил не упоминать о том, что концлагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау) был освобождён войсками Красной армии. Стенограмма его речи опубликована на сайте Белого дома.

«27 января 1945 года, открыв ворота Освенцима, солдаты обнаружили семь тысяч измученных голодом и полуодетых заключённых, а также сотни коробок с лагерными записями, в которых было задокументировано самое массовое убийство людей в истории», — заявил Пенс.

Также по теме «Не проглядеть первые ростки шовинизма»: Путин призвал провести встречу постоянных членов СБ ООН Президент России Владимир Путин в Иерусалиме принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых жертвам холокоста и освобождению...

Описывая ужасы холокоста и спасение узников Освенцима, вице-президент США ни разу не упомянул Советский Союз, внёсший ключевой вклад в разгром Третьего рейха и освобождение евреев, находившихся в гетто и концентрационных лагерях в период оккупации Европы нацистами. Жертвами холокоста стали около шести миллионов человек, значительная часть которых погибла в Освенциме.

В то же время в своей речи Пенс отметил необходимость чтить память «всех союзных войск, в том числе более двух миллионов американских солдат, которые, покинув свои дома и понеся чудовищные потери, освободили континент от гнёта тирании».

«И наконец, мы отдаём дань памяти неевреям, героически спасшим бесчисленное количество жизней, — тем, кого жители Израиля называют «праведниками народов мира», — добавил Пенс.

Ни слова про Красную армию

Освенцим был освобождён 27 января 1945 года силами армии 1-го Украинского фронта. Ликвидация оборонявших концлагерь нацистских войск проходила в рамках Висло-Одерской наступательной операции (12 января — 3 февраля 1945 года), в результате которой была освобождена почти вся территория Польши.

Выступая в Иерусалиме на форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом», Путин рассказал, что командующий 1-м Украинским фронтом маршал Иван Конев, «получив донесение о творившихся в Освенциме зверствах, запретил сам себе даже видеть этот лагерь».

Вид заснеженного лагеря Освенцим-Биркенау сразу после освобождения

© US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Mark Chrzanowski

«В этом аду, куда сгоняли людей из разных стран для истязаний, чудовищных экспериментов и массового истребления, погибли сотни и сотни тысяч людей разных национальностей. Среди них более половины — это евреи», — сказал Путин.

Президент напомнил, что 40% жертв холокоста были гражданами СССР. Также российский лидер подчеркнул, что «конец варварским планам» нацистов положил прежде всего советский народ.

По словам Путина, «память о холокосте станет уроком и предостережением только в том случае, если она будет полной, без изъятий и умолчаний». Однако сейчас, как отметил президент, память о войне всё чаще становится «объектом политической, сиюминутной, текущей конъюнктуры».

Опрошенные RT эксперты констатировали, что тема вклада Красной армии в ликвидацию «фабрик смерти» чрезвычайно политизирована. Отдельные страны, например США, Польша и Украина, пытаются вычеркнуть из мировой истории подвиг советских войск. В этом контексте заявление Майкла Пенса — наиболее яркое тому подтверждение, полагают аналитики.

Также по теме От истории до мировой политики: какие вопросы будут подняты во время визита Путина в Израиль и Палестину Владимир Путин примет участие в пятом Всемирном форуме памяти холокоста, который пройдёт в Израиле 23 января. Во время выступления...

«Я не сомневаюсь, что вице-президент США совершенно осознанно не стал говорить про то, что ворота Освенцима открыли именно советские солдаты. Акцент в его речи был сделан на американской армии и абстрактных «союзных войсках». Пенс ни слова не сказал про Красную армию и Советский Союз», — констатировал в беседе с RT генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков.

Как полагает эксперт, выступление Пенса отражает господствующее в политической элите Соединённых Штатов отношение к вкладу Советского Союза в спасение евреев от массовых убийств и издевательств. При этом западная историческая наука в целом «вполне адекватно» оценивает роль РККА в борьбе с холокостом, говорит Дюков.

«Руководство США в лице Пенса демонстративно игнорирует роль СССР в освобождении узников «фабрик смерти». Это недопустимый акт кощунства. Как можно, например, забыть о подвиге советских военных врачей, которые спасали полумёртвых людей, находившихся в момент освобождения в Освенциме? Немцы думали, что эти узники погибнут от истощения, но они выжили», — подчеркнул Дюков.

В разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что Соединённые Штаты «не имеют морального права» рассуждать о своей роли в освобождении заключённых концлагерей, игнорируя при этом вклад Советского Союза.

«Американских граждан в концлагерях не было. США никак от холокоста не пострадали. Да, американцы освободили несколько концлагерей, но узников крупнейших «фабрик смерти» спасли именно советские солдаты. Несопоставимы и наши потери в боях с нацистами в Европе. То, что сказал Пенс в Иерусалиме, отвратительно как с морально-этической точки зрения, так и с точки зрения исторической достоверности», — отметил Михайлов.

Игра на националистических чувствах

Ранее историю освобождения Освенцима пытались переписать в Киеве и Варшаве. 23 января 2015 года, за несколько дней до 70-й годовщины спасения узников этой «фабрики смерти», заместитель главы администрации тогдашнего президента Украины Петра Порошенко Валерий Чалый заявил, что Освенцим и значительную часть Европы освободили «украинцы».

За несколько дней до этого, 21 января, аналогичную точку зрения высказал министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына. В эфире Польскому радио он сообщил, что узников Освенцима спасли «украинские солдаты». Позже он пояснил, что лишь «хотел дать понять, что в 60-й армии, которая освобождала юг Польши и концлагерь Аушвиц, было много украинцев».

Советские санитары выносят истощенного ребенка из лагерного барака Освенцима

© US Holocaust Memorial Museum

Комментируя высказывание Схетыны, глава МИД РФ Сергей Лавров упрекнул коллегу в попытке «играть на каких-то националистических чувствах». Поведение польского министра он назвал кощунственным и циничным, напомнив, что Освенцим освобождали представители разных национальностей.

По данным Минобороны РФ, в 60-й армии 1-го Украинского фронта воевали 39 национальностей — «русских, украинцев, белорусов, армян, осетин, грузин и многих других, которые плечом к плечу участвовали в освобождении заключённых концлагеря смерти».

Как пояснил Александр Дюков, рассуждения об «украинских солдатах» являются продуктом мифологизации истории.

«Фронты не формировались по национальному признаку, а в 100-й Львовской дивизии, которая вошла в Освенцим, служили представители разных народов СССР, включая украинцев и русских. Это соединение с боями прошло путь от Центральной России до Чехии, закончив войну участием в Пражской наступательной операции (6—11 мая 1945 года)», — напомнил Дюков.

Александр Михайлов полагает, что руководство Украины, Польши и западных государств и дальше «продолжат наступать на историческую истину», пытаясь принизить роль Советского Союза в освобождении концлагерей и Восточной Европы.

«Велика вероятность, что те заявления, которые мы наблюдаем последние годы, — это лишь начало масштабной кампании по дискредитации нашей страны посредством очернения бессмертного подвига, который совершил советский народ, подарив свободу еврейскому народу и европейским странам. Тем не менее я думаю, что Россия вполне успешно сможет противостоять этой кощунственной информационно-политической кампании», — подчеркнул Михайлов.