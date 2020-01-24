«Недопустимый акт кощунства»: почему вице-президент США проигнорировал роль советских солдат в освобождении Освенцима
- Майкл Пенс у Стены Плача в Иерусалиме
- Reuters
- © Ammar Awad
Вице-президент США Майкл Пенс в своём выступлении в Иерусалиме, посвящённом памяти жертв холокоста, решил не упоминать о том, что концлагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау) был освобождён войсками Красной армии. Стенограмма его речи опубликована на сайте Белого дома.
«27 января 1945 года, открыв ворота Освенцима, солдаты обнаружили семь тысяч измученных голодом и полуодетых заключённых, а также сотни коробок с лагерными записями, в которых было задокументировано самое массовое убийство людей в истории», — заявил Пенс.
Описывая ужасы холокоста и спасение узников Освенцима, вице-президент США ни разу не упомянул Советский Союз, внёсший ключевой вклад в разгром Третьего рейха и освобождение евреев, находившихся в гетто и концентрационных лагерях в период оккупации Европы нацистами. Жертвами холокоста стали около шести миллионов человек, значительная часть которых погибла в Освенциме.
В то же время в своей речи Пенс отметил необходимость чтить память «всех союзных войск, в том числе более двух миллионов американских солдат, которые, покинув свои дома и понеся чудовищные потери, освободили континент от гнёта тирании».
«И наконец, мы отдаём дань памяти неевреям, героически спасшим бесчисленное количество жизней, — тем, кого жители Израиля называют «праведниками народов мира», — добавил Пенс.
Ни слова про Красную армию
Освенцим был освобождён 27 января 1945 года силами армии 1-го Украинского фронта. Ликвидация оборонявших концлагерь нацистских войск проходила в рамках Висло-Одерской наступательной операции (12 января — 3 февраля 1945 года), в результате которой была освобождена почти вся территория Польши.
Выступая в Иерусалиме на форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом», Путин рассказал, что командующий 1-м Украинским фронтом маршал Иван Конев, «получив донесение о творившихся в Освенциме зверствах, запретил сам себе даже видеть этот лагерь».
- Вид заснеженного лагеря Освенцим-Биркенау сразу после освобождения
- © US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Mark Chrzanowski
«В этом аду, куда сгоняли людей из разных стран для истязаний, чудовищных экспериментов и массового истребления, погибли сотни и сотни тысяч людей разных национальностей. Среди них более половины — это евреи», — сказал Путин.
Президент напомнил, что 40% жертв холокоста были гражданами СССР. Также российский лидер подчеркнул, что «конец варварским планам» нацистов положил прежде всего советский народ.
По словам Путина, «память о холокосте станет уроком и предостережением только в том случае, если она будет полной, без изъятий и умолчаний». Однако сейчас, как отметил президент, память о войне всё чаще становится «объектом политической, сиюминутной, текущей конъюнктуры».
Опрошенные RT эксперты констатировали, что тема вклада Красной армии в ликвидацию «фабрик смерти» чрезвычайно политизирована. Отдельные страны, например США, Польша и Украина, пытаются вычеркнуть из мировой истории подвиг советских войск. В этом контексте заявление Майкла Пенса — наиболее яркое тому подтверждение, полагают аналитики.
«Я не сомневаюсь, что вице-президент США совершенно осознанно не стал говорить про то, что ворота Освенцима открыли именно советские солдаты. Акцент в его речи был сделан на американской армии и абстрактных «союзных войсках». Пенс ни слова не сказал про Красную армию и Советский Союз», — констатировал в беседе с RT генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков.
Как полагает эксперт, выступление Пенса отражает господствующее в политической элите Соединённых Штатов отношение к вкладу Советского Союза в спасение евреев от массовых убийств и издевательств. При этом западная историческая наука в целом «вполне адекватно» оценивает роль РККА в борьбе с холокостом, говорит Дюков.
«Руководство США в лице Пенса демонстративно игнорирует роль СССР в освобождении узников «фабрик смерти». Это недопустимый акт кощунства. Как можно, например, забыть о подвиге советских военных врачей, которые спасали полумёртвых людей, находившихся в момент освобождения в Освенциме? Немцы думали, что эти узники погибнут от истощения, но они выжили», — подчеркнул Дюков.
В разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что Соединённые Штаты «не имеют морального права» рассуждать о своей роли в освобождении заключённых концлагерей, игнорируя при этом вклад Советского Союза.
«Американских граждан в концлагерях не было. США никак от холокоста не пострадали. Да, американцы освободили несколько концлагерей, но узников крупнейших «фабрик смерти» спасли именно советские солдаты. Несопоставимы и наши потери в боях с нацистами в Европе. То, что сказал Пенс в Иерусалиме, отвратительно как с морально-этической точки зрения, так и с точки зрения исторической достоверности», — отметил Михайлов.
Игра на националистических чувствах
Ранее историю освобождения Освенцима пытались переписать в Киеве и Варшаве. 23 января 2015 года, за несколько дней до 70-й годовщины спасения узников этой «фабрики смерти», заместитель главы администрации тогдашнего президента Украины Петра Порошенко Валерий Чалый заявил, что Освенцим и значительную часть Европы освободили «украинцы».
За несколько дней до этого, 21 января, аналогичную точку зрения высказал министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына. В эфире Польскому радио он сообщил, что узников Освенцима спасли «украинские солдаты». Позже он пояснил, что лишь «хотел дать понять, что в 60-й армии, которая освобождала юг Польши и концлагерь Аушвиц, было много украинцев».
- Советские санитары выносят истощенного ребенка из лагерного барака Освенцима
- © US Holocaust Memorial Museum
Комментируя высказывание Схетыны, глава МИД РФ Сергей Лавров упрекнул коллегу в попытке «играть на каких-то националистических чувствах». Поведение польского министра он назвал кощунственным и циничным, напомнив, что Освенцим освобождали представители разных национальностей.
По данным Минобороны РФ, в 60-й армии 1-го Украинского фронта воевали 39 национальностей — «русских, украинцев, белорусов, армян, осетин, грузин и многих других, которые плечом к плечу участвовали в освобождении заключённых концлагеря смерти».
Как пояснил Александр Дюков, рассуждения об «украинских солдатах» являются продуктом мифологизации истории.
«Фронты не формировались по национальному признаку, а в 100-й Львовской дивизии, которая вошла в Освенцим, служили представители разных народов СССР, включая украинцев и русских. Это соединение с боями прошло путь от Центральной России до Чехии, закончив войну участием в Пражской наступательной операции (6—11 мая 1945 года)», — напомнил Дюков.
Александр Михайлов полагает, что руководство Украины, Польши и западных государств и дальше «продолжат наступать на историческую истину», пытаясь принизить роль Советского Союза в освобождении концлагерей и Восточной Европы.
«Велика вероятность, что те заявления, которые мы наблюдаем последние годы, — это лишь начало масштабной кампании по дискредитации нашей страны посредством очернения бессмертного подвига, который совершил советский народ, подарив свободу еврейскому народу и европейским странам. Тем не менее я думаю, что Россия вполне успешно сможет противостоять этой кощунственной информационно-политической кампании», — подчеркнул Михайлов.
- «Процедуру легко затянуть»: почему на Украине до сих пор не составлен реестр памятников Второй мировой войны
- Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Красной армией Освенцима
- Путин назвал холокост общей трагедией России и Израиля
- «Украинский фашист и профессиональный агент Гитлера»: в МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере