#ТвитыПобеды: Варшава освобождена! События 1945 года в реальном времени

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17 января в Москве дают салют в честь освобождения Варшавы Красной армией от фашистов 75 лет назад. Соцмедиапроект #СтраницыПобеды рассказывает о военной операции 1945 года в «реальном времени» в Twitter.
#ТвитыПобеды: Варшава освобождена! События 1945 года в реальном времени

    В августе 1944 года польское население Варшавы восстало против фашистских оккупантов. Восстание, организованное командованием Армии Крайовой (АК) и представительством польского правительства в изгнании (сбежавшего в Лондон), началось 1 августа и продолжалось по 2 октября. 

    Получив известие о восстании, Адольф Гитлер приказал стереть Варшаву с лица земли, уничтожив всё её население. 

    В июле Красная армия вышла на подступы к Варшаве в рамках операции «Багратион». Войска 1-го Белорусского фронта под командованием уроженца Варшавы маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского в ходе боёв 10—15 сентября 1944 года освободили правый берег Вислы — пригород Варшавы под названием Прага. В сентябре очаги восстания были локализованы, а мосты через Вислу взорваны.

    • Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Июль — начало августа 1944 года. Бои на подступах к Варшаве
    • РИА Новости
    • © Георгий Зельма

    Советское руководство указывало на полную неожиданность восстания и несогласованность действий его руководства с Красной армией, которая не могла войти в город. 

    Восстание было подавлено фашистами к октябрю. Около 17 тыс. участников польского Сопротивления погибло и около 6 тысяч было тяжело ранено. После подавления этих восстаний 12 октября рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер отдал приказал разрушить все здания в городе, сохранив только необходимую инфраструктуру для обороны. Немцы уничтожили более 80% строений Варшавы. 

    Красная армия, занявшая позиции по реке Висла, осенью — зимой 1944—1945 годов наращивала силы и проводила разведывательные рейды, готовясь к наступлению, которое было запланировано на 20 января 1945 года.

    6 января, из-за неудачного для антигитлеровской коалиции развития событий в Арденнах, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль попросил Иосифа Сталина начать в ближайшие дни крупную операцию на германо-советском участке фронта.

    • Иосиф Сталин в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Справа — маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский
    • РИА Новости
    • © РИА Новости

    Задача по освобождению Польши с выходом на границы Германии возлагалась на 1-й Белорусский (командующий — маршал Советского Союза Георгий Жуков) и 1-й Украинский (командующий — маршал Советского Союза Иван Конев) фронты, в которых было 2 млн 200 тыс. человек, более 32 тыс. орудий и миномётов, около 6500 танков и самоходных артиллерийских установок и чуть менее 5 тыс. боевых самолётов. Это составляло половину танков и примерно одну треть орудий и самолётов Красной армии. 

    • Танки на плацдарме за рекой Вислой. 1-й Белорусский фронт
    • РИА Новости
    • © Александр Капустянский

    Частью Висло-Одерской операции являлась Варшавско-Познанская наступательная операция. Она стартовала 14 января. 

    «14 января 1945 года 47-я и 61-я советские армии нанесли мощный удар по противнику одновременно. В шесть часов утра кавалерийская бригада и 6-я польская пехотная дивизия тоже начали усиленную огневую обработку переднего края его обороны.

    Затем, когда части южной группировки 1-й польской армии, отбросив противника у Гуры-Кальварии, пойдут на Варшаву, уланы должны были присоединиться к ним и следовать во втором эшелоне армии, прикрывая стык между 4-й и 6-й польскими пехотными дивизиями. Обстоятельства, однако, изменились, и польская кавалерийская бригада сыграла в Варшавской операции более почетную и активную роль», — вспоминал генерал-майор, командир 1-й кавалерийской бригады возрожденного Войска Польского В.А. Радзиванович. 

    «К утру 16 января сопротивление немцев на обоих флангах было сломлено советскими войсками. Советские танки резали коммуникации в глубоком тылу 9-й немецкой армии. Фронт противника дрогнул и заколебался. По сути дела, Варшавская операция была уже выиграна частями Красной армии. Понимая невозможность удержать Варшаву, гитлеровцы стали постепенно выводить свои гарнизоны из Лазенок, Жолибожа, Влох и центра города», — писал Радзиванович.

    «Честь вступить в польскую столицу была предоставлена 1-й польской армии во главе с генерал-лейтенантом С.Г. Поплавским. Её боевые действия опирались на результаты наступления главных сил 1-го Белорусского фронта маршала Г.К. Жукова, в состав которого 1-я польская армия тогда входила. Главные силы фронта рвались на Кутно, Лодзь, имея впереди 1-го и 2-ю гвардейские танковые армии М.Е. Катукова и С.П. Богданова. Прорвав оборону и разгромив противостоящие части группы армий «Центр», они быстро вышли в тыл варшавской группировки вражеских войск», — пишет начальник Генштаба ВС СССР С.М. Штеменко.

    «Южную окраину города очищали от фашистских вояк бойцы 3-й пехотной дивизии и 1-й танковой бригады. Танки с пехотинцами на броне тоже прорвались в направлении Главного вокзала. Ориентиром им служил остов сгоревшего семнадцатиэтажного здания — варшавского небоскрёба. Скелет его с уцелевшим на верхушке флагом со свастикой высился над разбитой Варшавой. Сбросив вражеский флаг, польские солдаты водрузили на его место двухцветное знамя народной Польши. Свежий морозный ветер развернул полотнище, и оно затрепетало высоко над городом, возвещая жителям о наступлении долгожданной свободы», — пишет генерал-лейтенант 1-й польской армии С.Г. Поплавский.

    «Идём по улицам Варшавы. Дым клубится над разрушенными зданиями, стоит маревом над пепелищами. На Маршалковской улице и Ерозолимске аллее чернеют остовы дворцов и домов. Начали появляться жители, похожие на тени. Они выходили неуверенно, боязливо оглядываясь. Лица бескровные, взгляды скорбные», — вспоминает Поплавский. 

    Вечером 17 января Москва торжественно салютовала советским и польским воинам двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами.

    • Варшава, 1945 год

    Варшава подверглась изощрённому разрушению. Немцы не оставили ни одного неповреждённого дома, они минировали относительно уцелевшие здания и даже развалины. 

    «По всему городу были видны следы человеческих жертв. Трупы замученных и растерзанных находились во рвах и канализационных трубах. Отношение жителей города к солдатам Красной армии — радостное, дружелюбное, но насторожённое, так как фашистская пропаганда представляла советского воина как варвара, цель которого — грабить и убивать», — говорится в докладной записке политуправления 1-го Белорусского фронта о жизни в Варшаве.

    «Слушая рассказы о зверствах, которые творили немецкие фашисты во время оккупации и особенно перед отступлением, трудно было даже понять психологию и моральный облик вражеских войск. Особенно тяжело переживали разрушение Варшавы польские солдаты и офицеры. Я видел, как плакали закалённые в боях воины и давали клятву покарать потерявшего человеческий облик врага. Что касается советских воинов, то все мы были ожесточены до крайности и полны решимости крепко наказать фашистов за все злодеяния…» — пишет в своих воспоминаниях Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.

    Освобождение Варшавы имело огромное стратегическое значение и очень высокую цену в человеческих потерях. Красная армия смогла изгнать фашистов с территории Польши и установить плацдарм для наступления на Германию. Около 600 тыс. советских солдат и офицеров погибло в боях за освобождение Польши. 

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