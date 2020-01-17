ТвитыПобеды: Варшава освобождена! События 1945 года в реальном времени

17 января в Москве дают салют в честь освобождения Варшавы Красной армией от фашистов 75 лет назад. Соцмедиапроект #СтраницыПобеды рассказывает о военной операции 1945 года в «реальном времени» в Twitter.

В августе 1944 года польское население Варшавы восстало против фашистских оккупантов. Восстание, организованное командованием Армии Крайовой (АК) и представительством польского правительства в изгнании (сбежавшего в Лондон), началось 1 августа и продолжалось по 2 октября.

Получив известие о восстании, Адольф Гитлер приказал стереть Варшаву с лица земли, уничтожив всё её население.

В июле Красная армия вышла на подступы к Варшаве в рамках операции «Багратион». Войска 1-го Белорусского фронта под командованием уроженца Варшавы маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского в ходе боёв 10—15 сентября 1944 года освободили правый берег Вислы — пригород Варшавы под названием Прага. В сентябре очаги восстания были локализованы, а мосты через Вислу взорваны.

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Июль — начало августа 1944 года. Бои на подступах к Варшаве

РИА Новости

© Георгий Зельма

Советское руководство указывало на полную неожиданность восстания и несогласованность действий его руководства с Красной армией, которая не могла войти в город.

Восстание было подавлено фашистами к октябрю. Около 17 тыс. участников польского Сопротивления погибло и около 6 тысяч было тяжело ранено. После подавления этих восстаний 12 октября рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер отдал приказал разрушить все здания в городе, сохранив только необходимую инфраструктуру для обороны. Немцы уничтожили более 80% строений Варшавы.

Красная армия, занявшая позиции по реке Висла, осенью — зимой 1944—1945 годов наращивала силы и проводила разведывательные рейды, готовясь к наступлению, которое было запланировано на 20 января 1945 года.

#Новиков45 Наша разведывательная авиация вскрыла оборону противника за Вислой на глубину до 500 км: 7 оборонит. полос, 6 противотанк. рвов протяжённостью 20—60 км; выявила районы сосредоточения вражеских резервов и артиллерии. При подготовке к наступлению сделали 3500 вылетов. — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 11, 2020

6 января, из-за неудачного для антигитлеровской коалиции развития событий в Арденнах, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль попросил Иосифа Сталина начать в ближайшие дни крупную операцию на германо-советском участке фронта.

Иосиф Сталин в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Справа — маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский

РИА Новости

© РИА Новости

#Главковерх45 Премьер-министру У. Черчиллю: «Мы готовимся к наступлению, но погода не благоприятствует. Однако, учитывая положение наших союзников на Западном фронте, #СтавкаВГК45 решила открыть широкие наступательные действия против немцев не позже второй половины января». — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 7, 2020

#Главковерх45 Британскому премьер-министру У. Черчиллю было обещано: мы сделаем всё, что только возможно, для того чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам; откроем широкие наступательные действия против немцев по всему центр. фронту не позже второй половины января. — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 9, 2020

#Главковерх45 У. Черчилль написал мне: «Я весьма благодарен Вам за Ваше волнующее послание. Я переслал его ген. Эйзенхауэру только для его личного сведения. Да сопутствует Вашему благородному предприятию полная удача! Весть, сообщённая Вами мне, сильно ободрит ген. Эйзенхауэра». — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 9, 2020

#Конев45 Только что звонил по ВЧ #Антонов45, сообщил, что наше наступление должно начаться через 3 дня, а не 20.01, из-за тяжёлого положения союзников в Арденнах. Я понял, что это приказ, и ответил, что выполню его. Это не бравада, а трезвая оценка событий: в основном мы готовы. pic.twitter.com/4VnZrdWSdt — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 9, 2020

Задача по освобождению Польши с выходом на границы Германии возлагалась на 1-й Белорусский (командующий — маршал Советского Союза Георгий Жуков) и 1-й Украинский (командующий — маршал Советского Союза Иван Конев) фронты, в которых было 2 млн 200 тыс. человек, более 32 тыс. орудий и миномётов, около 6500 танков и самоходных артиллерийских установок и чуть менее 5 тыс. боевых самолётов. Это составляло половину танков и примерно одну треть орудий и самолётов Красной армии.

Танки на плацдарме за рекой Вислой. 1-й Белорусский фронт

РИА Новости

© Александр Капустянский

Частью Висло-Одерской операции являлась Варшавско-Познанская наступательная операция. Она стартовала 14 января.

#СтавкаВГК45#1Бел45 под командованием #Жуков45 начинает Варшавско-Познанскую операцию. Цель: расчленение и последующий разгром противостоящих сил немцев по частям, освобождение столицы Польши. — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 14, 2020

«14 января 1945 года 47-я и 61-я советские армии нанесли мощный удар по противнику одновременно. В шесть часов утра кавалерийская бригада и 6-я польская пехотная дивизия тоже начали усиленную огневую обработку переднего края его обороны.

Затем, когда части южной группировки 1-й польской армии, отбросив противника у Гуры-Кальварии, пойдут на Варшаву, уланы должны были присоединиться к ним и следовать во втором эшелоне армии, прикрывая стык между 4-й и 6-й польскими пехотными дивизиями. Обстоятельства, однако, изменились, и польская кавалерийская бригада сыграла в Варшавской операции более почетную и активную роль», — вспоминал генерал-майор, командир 1-й кавалерийской бригады возрожденного Войска Польского В.А. Радзиванович.

#Жуков45 С утра на участке готовящегося прорыва стоит туман, авиация работать не сможет, артиллеристам будет сложно корректировать огонь. Но командующий 5-й ударной армией Берзарин доложил о полной готовности к наступлению. — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 14, 2020

#1Бел45 К наступлению готовы 1950 танков и 1245 САУ. Наступление 5-й ударной армии Берзарина с Магнушевского плацдарма будут поддерживать 100 танков и 126 САУ (из них 18 ИСУ-152 и 108 СУ-76). Атаку 8-й гв. армии будут поддерживать 69 танков и 165 САУ (41 ИСУ-152 и 124 СУ-76). — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 14, 2020

#1Бел45 Артподготовка по 1-й линии немецкой обороны продлилась всего 25 минут, затем «огненный вал» стал катиться вглубь, наступающие части шли непосредственно за ним. Вражеская оборона поражена на глубину 6—8 км. Атаки одновременно с артобстрелом противник не ожидал. pic.twitter.com/kFrtxup87M — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 14, 2020

#1Бел45 Немцы побежали с 1-й линии обороны к 10:00, не выдержав ураганного артобстрела и не ожидав, что наша атака начнётся до его окончания. Панически отступ. противник безжалостно уничтож. огнём из автоматов и пулемётов. Пленные сообщают о гибели ¾ личного состава в их частях. pic.twitter.com/9rfYwP5yV1 — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 14, 2020

#1Бел45 Войска фронта силами 61-й, 5-й ударной, 8-й гв., 69-й и 33-й армий после артподготовки, длившейся 1 ч 10 мин, перешли в наступление с плацдармов р. Висла сев.-зап. и южнее г. Демблин в общем направления на Радом, прорвали оборону противника и продвинулись на 12—18 км. — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 14, 2020

«К утру 16 января сопротивление немцев на обоих флангах было сломлено советскими войсками. Советские танки резали коммуникации в глубоком тылу 9-й немецкой армии. Фронт противника дрогнул и заколебался. По сути дела, Варшавская операция была уже выиграна частями Красной армии. Понимая невозможность удержать Варшаву, гитлеровцы стали постепенно выводить свои гарнизоны из Лазенок, Жолибожа, Влох и центра города», — писал Радзиванович.

#1Бел45 Штурм Варшавы начался с артподготовки в 7:55 утра, затем части 1-й армии Войска Польского под хаотическим огнём противника перебежали Вислу по пробитому снарядами льду и взяли штурмом дамбу на левом берегу. pic.twitter.com/6yMB3n2vsY — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 16, 2020

«Честь вступить в польскую столицу была предоставлена 1-й польской армии во главе с генерал-лейтенантом С.Г. Поплавским. Её боевые действия опирались на результаты наступления главных сил 1-го Белорусского фронта маршала Г.К. Жукова, в состав которого 1-я польская армия тогда входила. Главные силы фронта рвались на Кутно, Лодзь, имея впереди 1-го и 2-ю гвардейские танковые армии М.Е. Катукова и С.П. Богданова. Прорвав оборону и разгромив противостоящие части группы армий «Центр», они быстро вышли в тыл варшавской группировки вражеских войск», — пишет начальник Генштаба ВС СССР С.М. Штеменко.

#1Бел45 Варшавская операция развивается всё стремительнее. Этому способствуют танковые армии, вырвавшиеся на оперативный простор и клиньями разрезающие группы вражеских войск. Главное сейчас — стремительность продвижения. Наступление уже принимает форму преследования в колоннах. pic.twitter.com/dTEwoMLUtB — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 16, 2020

#Жуков45 Войска #1Бел45 освободили город Радом. Немецкий фронт на участке от реки Ниды до реки Пилицы уже не является единым целым. 9-я армия вермахта, обороняющая Варшаву, полностью лишилась резервов. — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 16, 2020

#1Бел45 Польская кавалерия захватывает районы и предместья Варшавы одно за другим. 2-я гвардейская танковая армия совершила 80-километровый бросок в обход Варшавы с юга, громя коммуникации и наводя панику среди тыловых немецких частей. — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 16, 2020

«Южную окраину города очищали от фашистских вояк бойцы 3-й пехотной дивизии и 1-й танковой бригады. Танки с пехотинцами на броне тоже прорвались в направлении Главного вокзала. Ориентиром им служил остов сгоревшего семнадцатиэтажного здания — варшавского небоскрёба. Скелет его с уцелевшим на верхушке флагом со свастикой высился над разбитой Варшавой. Сбросив вражеский флаг, польские солдаты водрузили на его место двухцветное знамя народной Польши. Свежий морозный ветер развернул полотнище, и оно затрепетало высоко над городом, возвещая жителям о наступлении долгожданной свободы», — пишет генерал-лейтенант 1-й польской армии С.Г. Поплавский.

#1Бел45 Командующий 1-й Польской армией генерал Поплавский послал Временному польскому правительству в Люблине телеграмму: «Варшава взята!» — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 17, 2020

«Идём по улицам Варшавы. Дым клубится над разрушенными зданиями, стоит маревом над пепелищами. На Маршалковской улице и Ерозолимске аллее чернеют остовы дворцов и домов. Начали появляться жители, похожие на тени. Они выходили неуверенно, боязливо оглядываясь. Лица бескровные, взгляды скорбные», — вспоминает Поплавский.

Вечером 17 января Москва торжественно салютовала советским и польским воинам двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами.

Варшава, 1945 год

Варшава подверглась изощрённому разрушению. Немцы не оставили ни одного неповреждённого дома, они минировали относительно уцелевшие здания и даже развалины.

«По всему городу были видны следы человеческих жертв. Трупы замученных и растерзанных находились во рвах и канализационных трубах. Отношение жителей города к солдатам Красной армии — радостное, дружелюбное, но насторожённое, так как фашистская пропаганда представляла советского воина как варвара, цель которого — грабить и убивать», — говорится в докладной записке политуправления 1-го Белорусского фронта о жизни в Варшаве.

«Слушая рассказы о зверствах, которые творили немецкие фашисты во время оккупации и особенно перед отступлением, трудно было даже понять психологию и моральный облик вражеских войск. Особенно тяжело переживали разрушение Варшавы польские солдаты и офицеры. Я видел, как плакали закалённые в боях воины и давали клятву покарать потерявшего человеческий облик врага. Что касается советских воинов, то все мы были ожесточены до крайности и полны решимости крепко наказать фашистов за все злодеяния…» — пишет в своих воспоминаниях Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.

Освобождение Варшавы имело огромное стратегическое значение и очень высокую цену в человеческих потерях. Красная армия смогла изгнать фашистов с территории Польши и установить плацдарм для наступления на Германию. Около 600 тыс. советских солдат и офицеров погибло в боях за освобождение Польши.

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