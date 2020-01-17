«Масштабные и кровопролитные бои»: как Красная армия освобождала Варшаву от нацистов

75 лет назад части Красной армии и Войска польского освободили Варшаву, которая более пяти лет находилась под немецкой оккупацией. Изгнание гитлеровцев из польской столицы позволило развернуть интенсивное наступление на других направлениях. Уже к 3 февраля от подразделений вермахта была очищена почти вся территория Польши. За эту победу СССР заплатил высокую цену — в сражениях с нацистами погибли около 600 тыс. советских солдат и офицеров. Кампанию по освобождению страны, проведённую Москвой и Войском польским, историки называют «проявлением настоящего героизма». Между тем власти современной Польши отказываются признавать важную роль Красной армии в деоккупации государства.

17 января 1945 года части 1-го Белорусского фронта и 1-й армии Войска польского завершили освобождение Варшавы, которая находилась под гитлеровской оккупацией с сентября 1939 года. Город был очищен от нацистов за три дня, а изгнание подразделений вермахта со всей территории Польши закончилось в начале февраля в ходе Висло-Одерской наступательной операции. Как отмечал в своём рапорте командующий войсками 1-го Белорусского фронта маршал Георгий Жуков, в боях за независимость Польши погибли около 600 тыс. советских солдат и офицеров.

«Немцы поняли, что их фронт прорван»

Изначально командование Красной армии (РККА) намеревалось развернуть наступление на польской территории 20 января 1945 года. Однако в связи с неудачей англо-американских сил в Арденнах и просьбой главы британского правительства Уинстона Черчилля о помощи советский лидер Иосиф Сталин распорядился перенести начало Висло-Одерской операции на 12 января.

Бои на подступах к Варшаве разгорелись 14 января. С южного направления на столицу Польши наступала 61-я армия генерал-полковника Павла Белова, с северного — 47-я армия генерал-майора Франца Перхоровича. Немаловажную роль в ликвидации вражеской группировки сыграла 2-я гвардейская танковая армия генерала Семёна Богданова, действовавшая с плацдарма на левом берегу реки Пилица.

В документах Минобороны РФ, обнародованных 17 января 2020 года, говорится, что бои за Варшаву были «масштабными и кровопролитными». Наступление РККА активно поддерживала 1-я армия Войска польского под командованием советского генерала Станислава Поплавского. 16 января поляки переправились на западный берег Вислы. Именно части Войска польского первыми ворвались в Варшаву. Это были бойцы 4-го пехотного полка 2-й дивизии Яна Роткевича.

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Сражения на улицах города начались 17 января в восемь утра и завершились уже к трём часам дня. Несмотря на то что гитлеровские войска находились в плотном кольце окружения, они пытались оказывать сопротивление. Тяжёлыми были бои за главный городской вокзал. Однако все попытки вермахта сдержать наступление были безрезультатными.

Освобождение Варшавы имело большое стратегическое значение. Оно позволило Красной армии изгнать оккупантов с остальной территории Польши и создать плацдарм для наступления на Германию. Кроме того, поддержка местных польских сил сопротивления положительно повлияла на советско-польские отношения после войны.

Со стороны Красной армии в операции по освобождению польской столицы, помимо пехотинцев, танкистов и артиллеристов, участвовали бойцы Военно-морского флота СССР и сотрудники НКВД. В общей сложности медаль «За освобождение Варшавы» получили более 690 тыс. солдат и офицеров.

В беседе с RT начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров отметил, что операция Красной армии и Войска польского была подготовлена на самом высоком уровне. Наступающие силы превосходили противника по численности танков, артиллерии и авиации.

«Гитлеровцы практически не обороняли сам город. Исход операции был решён на подступах к Варшаве. Немцы поняли, что их фронт прорван и что им грозит окружение. По этой причине они начали отступать на запад, чтобы сохранить силы для дальнейшего сопротивления», — пояснил Никифоров.

За годы оккупации Варшаве был нанесён огромный ущерб. Кроме того, нацисты, отступая, заминировали польскую столицу. В докладе начальника штаба 1-го Белорусского фронта генерал-полковника Михаила Малинина говорилось, что советские солдаты разминировали в польской столице свыше 14 тонн взрывчатых веществ, 5412 противотанковых и 17 227 противопехотных мин, 46 фугасов, 232 «сюрприза» (разновидность мины), около 14 тыс. снарядов, авиабомб, мин и гранат.

В беседе с RT живший в оккупированной Варшаве Чеслав Левандовски рассказал, что пик нацистского террора пришёлся на 1942—1943 годы. По его словам, немцы вешали и расстреливали людей прямо на улицах.

«Было ужасно. Было страшно выйти на улицу, потому что подъезжали машины и забирали любого. Страшно было ехать на трамвае, потому что неизвестно, где его остановят и заберут. Это был один период. Страшный. Он лишил Варшаву жизни», — сказал Левандовски.

Он также напомнил, что для евреев немцы и вовсе организовали гетто, в котором поселили около полумиллиона человек. По словам Левандовски, на улицах гетто было «много умирающих детей».

Об освобождении Варшавы 17 января 1945 года Левандовски узнал не сразу, так как находился в концентрационном лагере.

Карта ударов Красной армии по группировкам вермахта в Польше

© Архив Минобороны России

Автор Варшавско-Познанской наступательной операции, в ходе которой была освобождена польская столица, командующий 1-м Белорусским фронтом Георгий Жуков вспоминал, что перед наступлением советско-польских войск немцы убили десятки тысяч человек, последовательно разрушали жилые кварталы, городское хозяйство и крупнейшие промышленные предприятия.

«Город мёртв. Слушая рассказы жителей Варшавы о зверствах, которые творили немецкие фашисты во время оккупации и особенно перед отступлением, трудно было даже понять психологию и моральный облик вражеских войск» — так описывал Жуков обстановку в освобождённой Варшаве.

Тем не менее стремительное наступление 1-го Белорусского фронта, по мнению Жукова, помешало нацистам уничтожить оставшиеся «промышленные предприятия, железные и шоссейные дороги, не дало им возможности угнать и истребить польское население, вывезти скот и продовольствие».

После разгрома варшавской группировки вермахта соединения РККА и Войска польского продолжили развивать интенсивное наступление на других направлениях. 3 февраля советские части вышли к Одеру, остановившись в 60—70 км от Берлина.

Два лагеря сопротивления

Стоит заметить, что в постсоциалистической Польше господствует негативная оценка Висло-Одерской и Варшавско-Познанской операций. В частности, власти польской столицы отказались от празднования 75-летия освобождения города Красной армией и просоветскими формированиями. Политику СССР в предвоенный период современная Варшава приравнивает к действиям нацистской Германии.

Приверженность этому курсу вызывает недоумение в Москве.

«Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения. Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются», — подчеркнула 13 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом власти Польши активно героизируют Варшавское восстание, инициированное правительством страны в изгнании, которое размещалось в Лондоне. Повстанцы развернули боевые действия 1 августа 1944 года. Но стратегия оказалась провальной: восстание завершилось 2 октября победой немцев. Как полагают в Варшаве, советское руководство не оказало бунтовщикам необходимую помощь и обрекло их тем самым на гибель.

Впрочем, в современной историографии Варшавское восстание считается одним из самых спорных эпизодов заключительной фазы Второй мировой войны.

Стоит напомнить, что в период оккупации польское сопротивление состояло из нескольких вооружённых формирований. Лондонское правительство опиралось на Армию Крайову (АК), при этом Москва активно помогала Войску польскому и Армии Людовой.

Отношения между этими двумя лагерями польского сопротивления были очень сложными. Так, командование Армии Крайовой намеревалось освободить Польшу и западные регионы СССР без поддержки Красной армии. Ключевой политической целью АК и правительства Польши в изгнании было воссоздание польского государства в границах до сентября 1939 года. Таким образом они намеревались «вернуть» Западную Украину и Западную Белоруссию.

Руководство АК и правительства, находившегося в Лондоне, рассчитывало на поддержку западных государств, однако, как говорится в материалах Минобороны РФ, британский премьер Уинстон Черчилль и американский президент Франклин Рузвельт «были реалистами» и понимали неизбежность освобождения Польши Красной армией.

Восстание в Варшаве АК и правительство Польши в изгнании также организовали в одностороннем порядке, без консультаций с Москвой. Об этих планах была проинформирована только Великобритания. СССР был уведомлен лишь 2 августа, спустя сутки после выступления АК. При этом, несмотря на предыдущие поражения, бунтовщики рассчитывали выбить немцев за несколько дней.

Однако оккупационная комендатура Варшавы была осведомлена о планах мятежников. Уже 1 августа 1944 года рейхсминистр внутренних дел Генрих Гиммлер, следуя указанию Гитлера, распорядился жестоко подавить восстание, сровняв город с землёй. На ликвидацию повстанцев были брошены части СС, украинских националистов и советских коллаборационистов, включая сторонников генерала Андрея Власова, перешедшего в 1942 году на сторону Гитлера.

Несмотря на серьёзные политические разногласия, помощь Армии Крайовой оказывали войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, а также лояльные Москве вооружённые формирования. Однако советские и польские части из-за нехватки авиации и тяжёлой техники продвигались медленно и с большими потерями.

Между тем немцы усиливали резервы и группировку на подступах к Варшаве. Не могли помочь повстанцам и западные союзники. Британские пилоты в целях собственной безопасности были вынуждены сбрасывать над Варшавой грузы с оружием с высоты 4 км. Зачастую такие «посылки» попадали в руки немцев.

Сталин называл Варшавское восстание 1944 года «безрассудной ужасной авантюрой». При этом советский лидер отмечал, что «Красная армия не пожалеет усилий, чтобы разбить немцев под Варшавой и освободить Варшаву для поляков».

Одним из самых драматичных периодов оккупации города называет Варшавское восстание Чеслав Левандовски. По его словам, именно тогда «до понимания всего польского общества, особенно Варшавы, дошло, что нужно делать всё, чтобы навредить оккупанту».

Чеслав Левандовски об оккупированной Варшаве

«Поэтому и работа саботировалась, сроки нарушались, развивались конспиративные движения. В этот период было больше всего тех, кто вступил в разные подпольные организации и создавал армию», — рассказал Левандовски.

В опубликованных 17 января материалах Минобороны говорится, что Варшавское восстание было слабо подготовлено и проводилось с политическими целями, «не учитывающими ожидания и надежды большей части польского населения».

«Неудобная истина»

Комментируя положение на фронтах, Юрий Никифоров отметил, что по состоянию на июль — август 1944 года СССР не располагал ресурсами для успешного наступления на столицу Польши из-за недавних тяжёлых боёв за освобождение Белоруссии. Тем не менее советские части и Войско польское предпринимали попытки прорваться к городу и отвлечь на себя силы противника, которые в это время уничтожали варшавских повстанцев.

«Красная армия сделала всё что могла в той ситуации. Это было проявление настоящего героизма. Также нужно отдать должное мужеству восставших. Они упорно и отчаянно сопротивлялись. В ответ немцы и украинские националисты нещадно уничтожали как бойцов АК, так и мирное население», — подчеркнул Никифоров.

Эксперт убеждён, что всю полноту политической ответственности за провал Варшавского восстания несёт находившееся в Лондоне правительство. Однако такой взгляд не вписывается в рамки идеологии постсоциалистической Польши, которая строится на отрицании вклада СССР и просоветских сил в разгром нацистских оккупантов, говорит историк.

Пленные немецкие солдаты в Польше

© Архив Минобороны России

Аналогичной точки зрения придерживается доктор исторических наук, профессор МГУ Александр Кобринский. В беседе с RT он констатировал, что история освобождения территории Польши Красной армией стала жертвой политических русофобских манипуляций правящей элиты.

«Официальная Варшава отказывается признавать очевидную нехватку ресурсов для освобождения страны без масштабной помощи со стороны СССР. Это неудобная истина для современных властей. Конечно, у наших стран очень сложная и противоречивая история взаимоотношений, но преступно отрицать огромное положительное значение освобождения Варшавы и всей страны Красной армией», — сказал Кобринский.

Эксперт напомнил, что Советский Союз заплатил огромную цену за Висло-Одерскую наступательную операцию. Также Кобринский подчеркнул, что СССР фактически спас польский народ не только от истребления, но и от голода. По данным Минобороны РФ, с марта по ноябрь 1945-го для обеспечения посевной кампании Варшава получила от Москвы продовольствия и фуража на сумму более 1,5 млрд руб. в ценах 1945 года.

«Антисоветские оценки современной Польши и варварство по отношению к памятникам красноармейцам вызывают чувство глубокого омерзения. Варшава лакирует историческую реальность, вычёркивая положительные страницы, связанные с Советским Союзом, а также факты пособничества поляков немцам, о которых в том числе говорил Владимир Путин. Польша получила из рук советского государства независимость и должна быть благодарна за это», — подытожил Кобринский.