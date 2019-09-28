«Окончательно изменила характер войны»: какую роль в освобождении Балкан и Венгрии сыграла Белградская операция

75 лет назад Красная армия начала Белградскую стратегическую наступательную операцию против войск гитлеровской Германии. Советские и болгарские солдаты атаковали позиции нацистов вместе с отрядами Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ). В ходе боёв были освобождены обширные территории на востоке страны, а также её столица Белград. Находившиеся в южной части Балканского полуострова немецкие силы лишились возможности быстро соединиться с другими подразделениями вермахта. Это существенно облегчило процесс освобождения Венгрии и оставшейся части Балкан.

28 сентября 1944 года советские и болгарские войска перешли в масштабное наступление на силы оккупировавшей территорию Югославии гитлеровской Германии. Действия союзников в ходе Белградской операции активно поддерживала Народно-освободительная армия Югославии, действовавшая в тылу врага.

В ходе боёв советские, югославские и болгарские войска разгромили армейскую группу «Сербия», нанесли значительный урон другим соединениям группы армий F, освободили северо-восточные районы Югославии и создали благоприятные условия для наступления на будапештском направлении.

Оккупация Югославии

После завершения Первой мировой войны и распада Австро-Венгрии на Балканах возникло единое государство — Королевство сербов, хорватов и словенцев, которое в 1929 году было переименовано в Югославию. Власти балканского государства традиционно симпатизировали Великобритании и Франции, но были вынуждены считаться с гитлеровской Германией, которая была для Югославии ключевым внешнеэкономическим партнёром, а после аншлюса Австрии — и соседом.

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После начала Второй мировой Белград пытался придерживаться политики нейтралитета. Однако 25 марта 1941 года премьер-министр Югославии Драгиша Цветкович под давлением Берлина подписал соглашение о присоединении страны к Тройственному пакту. Это привело к началу многотысячных уличных акций протеста. Два дня спустя группа югославских офицеров совершила государственный переворот. Новое правительство возглавил лидер восставших Душан Симович, а королём был объявлен 17-летний Пётр II.

Тем же вечером Адольф Гитлер подписал директиву о начале войны против Югославии. Страны «оси» (Германия, Италия и Венгрия) напали на Югославию в ночь на 6 апреля 1941 года. Власти Румынии и Болгарии предоставили свою территорию для развёртывания военного контингента.

Гитлер и его союзники также опирались на действовавшую в Югославии «пятую колонну», в первую очередь, на хорватских и словенских националистов, а также проживавших в королевстве этнических немцев. 12—13 апреля части СС заняли Белград, после чего король и большая часть членов правительства Югославии бежали из страны. Оставшиеся члены кабинета министров и представители армейского командования подписали акт о безоговорочной капитуляции страны. Однако Центральный комитет Коммунистической партии Югославии призвал народ к сопротивлению захватчикам.

Поглавник Независимого государства Хорватия Анте Павелич и хорватские легионеры

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«Ещё после завершения Первой мировой войны на Балканах начались ожесточённые территориальные споры. У соседей было немало претензий к Югославии. Большинство из них оказались в ходе Второй мировой войны на стороне Гитлера, и рейх постарался удовлетворить их аппетиты», — рассказал RT военный историк Юрий Кнутов.

После начала оккупации Южная Словения и Далмация отошли к Италии, большая часть Македонии и Восточная Сербия — Болгарии, Косово и Метохия вместе с Западной Македонией — Албании, Воеводина и Восточная Словения — Венгрии. К Германии Гитлер присоединил Северную Словению. На оставшейся территории Югославии нацисты образовали три марионеточных государства, находившихся под контролем Берлина и Рима: Королевство Черногория, Республика Сербия и Независимое государство Хорватия, в состав которого вошла Босния.

Герои и предатели

Как отмечает Кнутов, на территории Хорватии нацисты набрали около 113 тыс. добровольцев для прохождения службы в составе вермахта и СС. Также гитлеровцы произвели массовый набор в хорватско-немецкую полицию порядка, которая насчитывала примерно 32 тыс. служащих. Военные историки считают хорватские боевые и полицейские части одними из наиболее эффективных национальных формирований, воевавших на стороне рейха. Их использовали как на Восточном фронте, так и во время карательных операций против югославских партизан.

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После раздела Югославии на её территории начались массовые убийства сербов, евреев и цыган. В них принимали участие как немецкие оккупационные силы, так и хорватские националисты (усташи). Все сербы подлежали ассимиляции, вытеснению и физическому уничтожению. Историки оценивают общее число жертв нацистов и гитлеровских коллаборационистов в Югославии примерно в 1,7 млн человек.

Хорваты заключали сербов, цыган и евреев в лагеря смерти, самым крупным из которых был Ясеновац. На сегодняшний день установлены фамилии 83 тыс. людей, убитых в этом концлагере. Однако их общая численность, согласно подсчётам историков, могла достигать 700 тыс.

На территории Сербии немцы захватывали людей в заложники и убивали мирных жителей в ответ на действия партизан. По словам Кнутова, к 1944 году гитлеровцы казнили в Сербии около 80 тыс. заложников.

Немецкие солдаты ведут сербов на казнь

© Wikimedia commons

Югославские партизаны, ядро которых составляли местные коммунисты во главе с Иосипом Броз Тито, перешли к массовой подпольной борьбе с нацистами 4 июля 1941 года. Её размах оказался настолько большим, что уже вскоре гитлеровцы утратили контроль над значительной частью территории Югославии.

Созданная партизанами в сентябре 1941 года Ужицкая республика контролировала примерно две трети территории современной Сербии. Борясь с патриотами, нацисты и их союзники уничтожили сотни населённых пунктов. В 1943 году около 20 тыс. югославских партизан в течение пяти месяцев сдерживали 197 тыс. немцев, итальянцев и коллаборационистов в лесах на реке Сутьеске.

«На территории Югославии действовало одно из крупнейших движений Сопротивления в Европе», — подчеркнул в беседе с RT сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Георгий Емельяненко.

Белградская операция

Говоря о ходе операции по освобождению балканского королевства Юрий Кнутов рассказал, что сил народного сопротивления для изгнания оккупантов с югославской территории было недостаточно.

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«Несмотря на мужество партизан, нацисты сохранили контроль над ключевыми коммуникациями и населёнными пунктами Югославии. Они превратили большие города, такие как Белград, в настоящие крепости», — отметил историк.

8—9 сентября 1944 года болгарские военные вместе с коммунистами совершили переворот в Софии и свергли пронацистское правительство. Болгария оказалась в состоянии войны с Германией на стороне СССР. Между тем руководство Советского Союза договорилось с командованием сформированной из партизан Народно-освободительной армии Югославии о совместных действиях против нацистов.

Общая численность советских, югославских и болгарских войск, которые должны были нанести удар по гитлеровским силам на востоке Югославии, достигала 660 тыс. человек. Они располагали 4477 артиллерийскими орудиями, 421 танком и САУ, 1250 самолётами.

«Советским войскам и их союзникам на востоке Югославии противостояла примерно 150-тысячная немецкая группировка, опиравшаяся на многотысячный коллаборационистский корпус. Гитлеровцы находились на хорошо подготовленных позициях», — отметил Кнутов.

28 сентября части советской 57-й армии во взаимодействии с 13-м и 14-м корпусами НОАЮ прорвали оборонительный рубеж оккупантов на востоке Югославии. При этом 2-я болгарская армия начала наступление на юго-запад от города Пирот. Два дня спустя болгары совместно с партизанами заняли населённый пункт Власотинце на территории Югославии.

Югославские партизаны координируют свои действия с частями Красной армии

РИА Новости

© Федор Левшин

В октябре советские войска вышли к реке Мораве и захватили плацдармы на её правом берегу, а танкисты Красной армии полностью блокировали южные подступы к Белграду. К юго-востоку от столицы Югославии попали в окружение 13 тыс. нацистов, 8 тыс. из которых сложили оружие, остальные были уничтожены.

«С 14 октября советские войска и части НОАЮ начали бои непосредственно за Белград и освободили город шесть дней спустя. В ходе Белградской наступательной операции была разгромлена основная часть группы армий F и часть группы армий E», — рассказал Емельяненко.

По его словам, это «окончательно изменило характер войны в Югославии» — части НОАЮ действовали теперь не как партизанские отряды, а как полноценная регулярная армия.

После освобождения столицы советское командование приказало красноармейцам перейти к обороне на рубеже Белград — Баточина — Парачин — Княжевец. Ключевую роль в освобождении остальной территории страны должны были играть югославские части.

Советские войска и югославские партизаны входят в Белград

РИА Новости

© Ольга Ландер

«Кроме того, чрезвычайно важная миссия советских сил и их союзников заключалась в блокировании немецких войск на юге Балкан», — подчеркнул Кнутов.

В свою очередь, Емельяненко отметил, что в начале октября противник принял решение о выводе своих сил с территории Греции, Албании и Македонии. Таким образом, советские войска вынудили гитлеровцев добровольно оставить подготовленные позиции на значительной территории Юго-Восточной Европы. Но при этом было принципиально важно не допустить быстрой переброски частей вермахта с южной части Балкан в Венгрию, где готовилось новое масштабное наступление Красной армии.

По словам Кнутова, «советская авиация разрушила значительную часть дорог и мостов, ведущих из южной части Балкан на север».

«Нацистам не оставалось ничего другого, кроме как пытаться прорываться к своим по горным тропам. Здесь они превращались в лёгкую добычу для партизан, им приходилось бросать военную технику и идти налегке. Несмотря на все старания, вовремя укрепить свои позиции в Венгрии Гитлер не успел», — отметил Кнутов.

В ходе Белградской операции гитлеровцы потеряли убитыми и пленными около 45 тыс. человек, вынуждены были отступить на 200 км и утратили контроль над южной и восточной частью Балканского полуострова. Безвозвратные потери советских войск составили 4350 человек.