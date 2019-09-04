«Надо быть объективными»: в России ответили на заявление МИД Болгарии о роли СССР во Второй мировой

В российском посольстве в Болгарии выразили недоумение в связи с заявлением МИД страны по поводу открытия в Софии выставки, приуроченной к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацистов. Ранее болгарское внешнеполитическое ведомство призвало Москву не поддерживать «сомнительный исторический тезис», что борьба СССР с нацистской Германией была освобождением Европы. Российские дипломаты и политики подчеркнули, что выставка не имеет ничего общего с политическим дискурсом. Экспозиция призвана ознакомить жителей Болгарии с архивными материалами из фондохранилищ, многие из которых были ранее неизвестны или недавно рассекречены.

Российские политики и дипломаты выразили недоумение и возмущение в связи с опубликованным накануне заявлением болгарского МИД о выставке, приуроченной к 75-летию освобождения Восточной Европы. Эта экспозиция откроется 9 сентября в Российском культурно-информационном центре в Софии.

Напомним, что во внешнеполитическом ведомстве Болгарии призвали Россию не поддерживать «сомнительный исторический тезис», что борьба СССР с нацистской Германией была освобождением Европы. Там заявили, что термин «освобождение» ставит в привилегированное положение «некоторые политические круги в Болгарии и является вмешательством во внутриполитические процессы» в стране.

«Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах», — отметили в болгарском МИД.

В ответ на это заявление в российском посольстве в Болгарии сообщили, что выставка в Софии не имеет ничего общего с внутриполитической ситуацией в стране. В дипмиссии подчеркнули, что экспозиция призвана ознакомить жителей Болгарии с архивными материалами из российских фондохранилищ, многие из которых были ранее неизвестны или недавно рассекречены. Эти документы, как отметили в посольстве, «говорят о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы».

«Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией», — заявили российские дипломаты.

Напомним, что Болгария официально вступила во Вторую мировую войну на стороне Тройственного пакта (Германии, Италии и Японии) в декабре 1941 года. Однако София сохранила дипломатические отношения с Москвой и не участвовала в войне с СССР.

Жители Софии приветствуют части Советской Армии, вступающие в город (архивное фото)

РИА Новости

5 сентября 1944 года Красная армия, не встретив никакого сопротивления от болгарских вооружённых сил, перешла румыно-болгарскую границу и начала продвижение на запад. Местное население с цветами встречало красноармейцев. Через несколько дней София объявила войну Берлину и приняла участие в заключительном этапе Второй мировой войны.

Комментируя последние заявления болгарского МИД, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров констатировал, что, помня о дружеских отношениях между странами соцлагеря, Россия долгие годы не поднимала ряд неудобных вопросов.

«Надо быть объективными. Чем больше мы пытаемся быть толерантными и уважительными к нашим соседям, тем больше нам это вредит. Надо говорить правду. А правда заключается в том, что Болгария была союзником Гитлера во Второй мировой войне, и вышла она из войны, когда российские части подошли к границам Болгарии. Тогда они тут же объявили Германии войну и присоединились к России», — сказал сенатор.

Собеседник RT выразил мнение, что Москве стоит резко отвечать на подобные заявления.

«Мир Европе принесла именно Россия, тогда это был Советский Союз. А Европа сейчас стыдливо пытается об этом умалчивать, чтобы перевернуть позорную страницу истории, когда она сотрудничала с Гитлером», — подчеркнул Джабаров.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил сожаление в связи с риторикой болгарского МИД, особенно учитывая вековые дружественные связи двух стран. Сенатор призвал болгарскую общественность «должным образом» оценить такие заявления.

«Опять политическая конъюнктура берет верх над исторической правдой. От этого только один шаг и до отрицания роли России в освобождении Болгарии от османского ига», — добавил Клинцевич.

По словам замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, «очень печально», что подобные выпады в сторону России позволяет себе представители государства, входившего в гитлеровскую коалицию. Он добавил, что нынешнему поколению болгарских политиков и чиновников, включая главу МИД, стоит тщательно изучать уроки прошлого.

«Нужно сожалеть о том, что болгарским народом сейчас руководит такая власть, которая не способна анализировать прошлое, а следовательно, не способна делать выводы из этого прошлого. Подобного рода ошибки могут дорого стоить», — отметил эксперт.

Вместе с тем собеседник RT усомнился в том, что озвученная болгарским МИД позиция получит широкую поддержку внутри самой страны.

«Это заявление, эта позиция болгарского МИД, не имеет ничего общего с интересами болгарского народа, который всегда был другом русского народа. И болгары помнят о тех жертвах, которые понесла Россия освобождая болгарский народ от фашизма», — заключил Шаповалов.

В конце августа руководство Болгарии подтвердило своё участие в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы, которые пройдут 9 мая 2020 года в Москве.

«Современные критерии»

Отметим, что в последнее время в Европе неоднократно возвращались к обсуждению Второй мировой войны. В частности, польские власти приняли решение не приглашать Россию на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковски объяснил эту позицию тем, что Варшава якобы придерживается «духа исторической правды» и выбирала участников на основе «современного критерия».

В ответ официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что подобными действиями Варшава загнала себя в «настолько глупое положение», какое она давно себя не загоняла.