Участие в праздновании Победы в Москве подтвердили 17 мировых лидеров

Руководители 17 стран подтвердили своё участие в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы, которые пройдут 9 мая в Москве, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«У нас уже примерно 17 лидеров различных стран, именно лидеров, подтвердили официально своё участие», — цитирует ТАСС Ушакова.

По его словам, ожидается «крупное международное событие, посвящённое важной для нас и для всех остальных дате».

Он уточнил, что среди таких лидеров — лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии, Сербии.

Он добавил, что участие также подтвердили многие лидеры из стран СНГ.

Также Ушаков сообщил, что Россия направит президенту Украины Владимиру Зеленскому соответствующее приглашение.