Участие в праздновании Победы в Москве подтвердили 17 мировых лидеров

Короткая ссылка
Руководители 17 стран подтвердили своё участие в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы, которые пройдут 9 мая в Москве, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Участие в праздновании Победы в Москве подтвердили 17 мировых лидеров
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«У нас уже примерно 17 лидеров различных стран, именно лидеров, подтвердили официально своё участие», — цитирует ТАСС Ушакова.

По его словам, ожидается «крупное международное событие, посвящённое важной для нас и для всех остальных дате».

Он уточнил, что среди таких лидеров — лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии, Сербии.

Он добавил, что участие также подтвердили многие лидеры из стран СНГ.

Также Ушаков сообщил, что Россия направит президенту Украины Владимиру Зеленскому соответствующее приглашение. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить