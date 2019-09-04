Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
«Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом», — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.
Отмечается, что выставка направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ.
Уточняется, что в диппредставительстве «обескуражены» тем, что официальные заявления делаются до ознакомления с экспозицией.
Ранее Министерство иностранных дел Болгарии призвало Россию не поддерживать «сомнительный исторический тезис» о том, что война Советского Союза против гитлеровской Германии была освобождением Европы.