В Болгарии предложили пересмотреть роль СССР в освобождении Европы

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Министерство иностранных дел Болгарии призвало Россию не поддерживать «сомнительный исторический тезис» о том, что война Советского Союза против гитлеровской Германии была освобождением Европы.

«Мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что МИД Болгарии не отрицает вклад СССР в разгром нацизма. 

Ранее российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней»

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