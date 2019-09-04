В Болгарии предложили пересмотреть роль СССР в освобождении Европы

Министерство иностранных дел Болгарии призвало Россию не поддерживать «сомнительный исторический тезис» о том, что война Советского Союза против гитлеровской Германии была освобождением Европы.

«Мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что МИД Болгарии не отрицает вклад СССР в разгром нацизма.

Ранее российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней»