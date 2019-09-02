В Черногории осудили отказ приглашения России в Варшаву

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Президент Черногории Мило Джуканович выразил сожаление в связи с тем, что Россия и Сербия не были приглашены в Польшу на мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

«Моё мнение, что это событие было бы ещё более полным, если бы в нём участвовала Россия», — цитирует черногорского лидера канал RTCG. 

Он отметил, что Советский Союз сыграл грандиозную роль в освобождении Европы и в общей победе союзников над фашизмом.

Политик также добавил, что речь президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера стала «исторически важной».

Ранее глава сербского Минобороны Александр Вулин осудил решение Польши не приглашать представителей России и Сербии в Варшаву на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

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