В Черногории осудили отказ приглашения России в Варшаву
«Моё мнение, что это событие было бы ещё более полным, если бы в нём участвовала Россия», — цитирует черногорского лидера канал RTCG.
Он отметил, что Советский Союз сыграл грандиозную роль в освобождении Европы и в общей победе союзников над фашизмом.
Политик также добавил, что речь президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера стала «исторически важной».
Ранее глава сербского Минобороны Александр Вулин осудил решение Польши не приглашать представителей России и Сербии в Варшаву на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.